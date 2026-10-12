Προβλήματα με τις πρώτες βροχές | Σε επιφυλακή Δήμος και Περιφέρεια – Σε μήνυση κατά αγνώστων για τα καπάκια στα φρεάτια προχωρά η δημοτική αρχή

• Εργολάβος αναλαμβάνει τον καθαρισμό και τον έλεγχο όλων των φρεατίων της πόλης

• Συνεχίζονται οι καθαρισμοί ενόψει του χειμώνα

Μια ισχυρή μπόρα, που έπληξε την πόλη, το πρωί της Κυριακής (11/10) και διήρκεσε αρκετά λεπτά, ήταν αρκετή για να αναδείξει τα προβλήματα στην απορροή των ομβρίων υδάτων…

Πλημμύρισαν κεντρικά σημεία, όπως η πλατεία Αγίου Μάρκου, αλλά και δρόμοι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η συσσώρευση νερού οφειλόταν σε φρεάτια που είχαν φράξει, εμποδίζοντας την ομαλή απορροή του. Η εικόνα που παρουσίασαν οι δρόμοι προκάλεσε έντονα παράπονα από κατοίκους, καθώς η πρώτη ισχυρή φθινοπωρινή καταιγίδα ήταν αρκετή για να αναδείξει τις αδυναμίες του συστήματος απορροής στην πόλη.

Ο Δήμαρχος προχωρά σε μήνυση κατά αγνώστων για τα μεταλλικά καπάκια

Να σημειωθεί αρχικά, ότι μήνυση κατά αγνώστων καταθέτει ο Δήμαρχος Ζακύνθου, Γ. Στασινόπουλος για την τοποθέτηση μεταλλικών καπακιών σε φρεάτια, η οποία, σύμφωνα με τον Δήμο, συνέβαλε στην πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων στους δρόμους του νησιού. Στόχος είναι η διερεύνηση της υπόθεσης και η απόδοση ευθυνών, εφόσον προκύψουν, στους υπαίτιους.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η δημοτική αρχή, επισημαίνεται: “Η κάλυψη φρεατίων απορροής με μεταλλικά καπάκια, τα οποία φέρεται να τοποθετήθηκαν αυθαίρετα από αγνώστους, συνέβαλε στην πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων στους δρόμους της Ζακύνθου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με στόχο την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών. Πρόκειται για ενέργειες που συνιστούν απαράδεκτη αυθαιρεσία σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, καθώς θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, την ασφάλεια των πολιτών και τις περιουσίες τους. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου καταθέτει μήνυση κατά αγνώστων, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους. Η δημόσια ασφάλεια και το κοινό συμφέρον δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο αυθαίρετων ενεργειών από κανέναν. Ο σεβασμός στη δημόσια περιουσία και η υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία είναι υποχρέωση όλων”.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, κ. Κωνσταντίνος Κόκορης, ενημέρωσε ότι αναμένεται σύντομα ιδιώτης εργολάβος να αναλάβει, προκειμένου να ελέγξει και να αποκαταστήσει τα προβλήματα με όλα ανεξαιρέτως τα φρεάτια στην πόλη, ώστε να μην υπάρξουν ξανά ανάλογα φαινόμενα: «Για τα αντιπλημμυρικά έχουμε συνεννοηθεί με κάποιους ιδιώτες που κάνουν παρεμβάσεις, εκτός από 1-2 μηχανήματα που έχει ο δήμος. Γίνονται μικροπαρεμβάσεις για να φεύγουν τα νερά. Είναι ακόμα να γίνει αρκετή δουλειά. Πιστεύω μέσα σε αυτή τη βδομάδα και αρχές της άλλης να έχουμε κάνει περισσότερες παρεμβάσεις και να είναι πολύ λιγότερα τα προβλήματα. Φυσικά την Κυριακή εκτός από το πρόβλημα που δημιουργήθηκε μες στην πόλη δεν δημιουργήθηκε πουθενά τίποτα άλλο. Αυτή την εβδομάδα έρχεται ειδικός εργολάβος και αναλαμβάνει και θα τα ανοίξει όλα και θα τα καθαρίσει όλα. Θα τα ελέγξει γενικά όλα, ό,τι φρεάτιο υπάρχει μες στην πόλη».

Ο κ. Κόκορης εξήγησε γιατί υπήρξε το πρόβλημα μέσα στην πόλη, και σημείωσε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μόλις σταμάτησε η βροχή, τα νερά είχαν ήδη φύγει: «Έγινε όλο αυτό γιατί δεν είχε ξαναβρέξει και με την πρώτη βροχή και με την ένταση της, μάζεψε φύλλα, φερτά υλικά και κλείσανε οι σχάρες. Εκεί έγινε το πρόβλημα γιατί μετά μόλις παρενέβησαν οι εργάτες του δήμου και καθαρίσανε μέσα σε 10 λεπτά είχε στεγνώσει εκεί που είχε κρατήσει νερά. Και στην πλατεία και στην παραλιακή όπου δημιουργήθηκε αυτό μετά από 10 λεπτά είχαν στραγγίξει. Δημιουργήθηκε το πρόβλημα από τα φερτά υλικά. Γιατί ήταν η πρώτη βροχή και πάντα συμβαίνει αυτό».

Τόνισε επιπλέον ότι η Πολιτική Προστασία του Δήμου έχει εστιάσει σε περιοχές που έχουν παρουσιάσει διαχρονικά προβλήματα, όπως στο Σαρακηνάδο και στον Λαγανά, αλλά ξεκαθάρισε ότι γίνονται παρεμβάσεις σε όποια κοινότητα ζητηθεί: «Έχουμε εστιάσει στο Σαρακηνάδο, στον Λαγανά αλλά και σε όλα τα χωριά πάντα σε συνεννόηση με τους προέδρους και κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Δεν είναι θέμα επικινδυνότητας, κρατάνε νερά και πρέπει να ανοίξουμε κάποιους τάφρους που είναι για να φεύγουν τα νερά γιατί δυστυχώς όλος ο κόσμος τους τάφρους τους κλείνει. Είναι υποχρέωση της δημοτικής αρχής και δεν σταματάει να προσφέρει προς τον πολίτη. Ο πολίτης έχει πάντα δίκιο. Κατά ένα ποσοστό βέβαια είναι και πολίτες που δημιουργούν πρόβλημα».

Στους δρόμους τα συνεργεία της Καθημερινότητας

Από τη μεριά του, ο εντεταλμένος σύμβουλος Καθημερινότητας του Δήμου, κ. Αγαπητός Βίτσος, επισήμανε ότι τα συνεργεία επεμβαίνουν παντού και βασικός στόχος είναι να μην υπάρξουν άλλα σημαντικά προβλήματα ενόψει του χειμώνα: «Στα φρεάτια των ομβρίων υδάτων προχωράμε σε καθαρισμούς. Συνεχίζουμε να τα ελέγχουμε και να τα συντηρούμε. Δεν θέλω να πιστεύω ότι η χθεσινή μπόρα που πέρασε ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Ήταν μια καταιγίδα που έπληξε τη μισή Ελλάδα και εμείς δεν πάθαμε τίποτα. 2-3 οδούς, η πλατεία Αγίου Μάρκου και στο Κρυονέρι. Ήταν μεγάλη η ποσότητα της βροχής. Μετά από μια ώρα δεν υπήρχε τίποτα. Ήμασταν στους δρόμους, με τον Δήμαρχο, τα στελέχη του δήμου, την Πολιτική Προστασία και χθες βρεθήκαμε στους δρόμους ξανά με τα συνεργεία. Δεν αντικρίσαμε επίσης σκουπίδι ή μπουκαλάκι ή σακούλα. Το νερό ήταν τόσο πολύ που δεν μπορούσε να το απορροφήσει και να φύγει άμεσα. Μετά από μισή ώρα μόλις σταμάτησε η μπόρα εξαφανίστηκε το νερό στην Πλατεία Αγίου Μάρκου. Το 100% αποκλείεται να ‘ναι όλα στην εντέλεια. Υπάρχουν φρεάτια που έχουν από χρόνια τις εσωτερικές ζημιές τους. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν φρεάτια που έχουν σπάσει σωλήνες που ουδέποτέ στα όσα χρόνια θυμάμαι δεν έχει γίνει η επισκευή τους».

Τα σημεία που εστιάζει η Περιφέρεια και οι παρεμβάσεις

Σε διάφορες περιοχές είχε κάνει αυτοψίες το προηγούμενο χρονικό διάστημα ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου, κ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας, εστιάζοντας σε σημεία που είχαν διαπιστωμένα και σοβαρά προβλήματα, όπως στην περιοχή «Κατσαρού» στον Άγιο Δημήτριο. Επίσης, η Περιφέρεια προχώρησε και σε έργα στον δρόμο Ξύγκια – Αλυκές, για να αποφευχθούν και ζητήματα επικίνδυνων κατολισθήσεων, ενώ είχαν ανοιχτεί τάφροι, ώστε να μην υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα μέσα στον φετινό χειμώνα.

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι τα αντιπλημμυρικά έργα που αναμένεται να προχωρήσουν από την Περιφέρεια στο Ρομίρι – που είναι μια περιοχή που έχει συνεχώς σοβαρά ζητήματα – στο γεφύρι της Παλιοκαμάρας γενικότερα, όπως επίσης και στην περιοχή «Βάλτα» στον Αγγερικό.

Οι κρίσιμες αυτές παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 2 εκατ. ευρώ, αναμένεται να προχωρήσουν σύντομα και να ανακουφίσουν οριστικά περιοχές με αρκετά και σημαντικά προβλήματα.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο κ. Καποδίστριας για τα συγκεκριμένα έργα είχε τονίσει σε δηλώσεις του στην εφημερίδα μας: «Tο καλό είναι βέβαια ότι ανοίγει ο διαγωνισμός των 2 εκατομμυρίων για την Παλιοκαμάρα και το Ρομίρι αλλά και την περιοχή «Βάλτα» στον Αγγερικό. Υπολογίζουμε σε δύο μήνες να γίνει σύμβαση οπότε να ξεκινήσει και ένα μεγάλο έργο στην περιοχή».

Παράλληλα, η Περιφέρεια έχει διαμηνύσει ότι θα προχωρήσει σε καθαρισμούς και σε όποια άλλα σημεία του νησιού χρειάζονται, ενώ θα συνεχιστούν με εντατικούς ρυθμούς και οι αυτοψίες, ώστε να διαπιστωθούν και να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα έγκαιρα.

Δ. Μπινιώρης

Φωτογραφίες: Ι. Κοκκίνης, Ι. Κονταράτος, Δήμος Ζακύνθου