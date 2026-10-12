«Zumbathon»: Μια μεγάλη δράση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού (φωτο)

Μια ξεχωριστή εκδήλωση που συνδύαζε την άθληση με ένα σημαντικό κοινωνικό μήνυμα πραγματοποιήθηκε στη Ζάκυνθο την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026 στο Κλειστό Γυμναστήριο Παναγούλας στο Καλλιτέρο Ζακύνθου.

Πρόκειται για το «Zumbathon» Charity Event for Cancer, έναν μαραθώνιο Zumba που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στο νησί μας από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου σε συνεργασία με πιστοποιημένους Zumba Instructors.

Με δεδομένο ότι ο Οκτώβριος είναι μήνας αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, σκοπός αυτής της ξεχωριστής δράσης αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθητοποίησης ήταν η ενημέρωση για τη σημασία της πρόληψης και η ενίσχυση του Συλλόγου. Στην είσοδο του Γυμναστηρίου υπήρχε ειδικό κουτί για όποιον επιθυμούσε να προσφέρει προαιρετικά οποιοδήποτε ποσό για την στήριξη του Συλλόγου. Το ποσό που συγκεντρώθηκε θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου «Ο Άγιος» και θα αξιοποιηθεί για την υποστήριξη του έργου και των καταστατικών σκοπών του, όπως η στήριξη ασθενών και των οικογενειών τους, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, η πρόληψη και η διοργάνωση κοινωνικών δράσεων. Παράλληλα, ως συμβολικά στοιχεία συμμετοχής και στήριξης του εγχειρήματος, διατέθηκαν βραχιολάκια με το σύμβολο της κορδέλας, αλλά και μπλούζες.

Η κα Ζωή Κουτουλογένη και μια ομάδα πιστοποιημένων Zumba Instructors από τη Ζάκυνθο, την Ελλάδα και το εξωτερικό ένωσαν τις δυνάμεις τους για περίπου τρεις ώρες προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να συμμετάσχουν σε μια γιορτή γεμάτη μουσική, κίνηση, ενέργεια και θετική διάθεση.

Η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών Ζακύνθου κα Ανδριανή Μαρίνου – Ξύδη, σε δηλώσεις της στην «ΗΜΕΡΑ», ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι έλαβαν μέρος στην εκδήλωση. Παράλληλα, τόνισε πως το «Zumbathon» αποτελεί μια ευκαιρία προβολής του νησιού μας και φιλοδοξεί να μεταφέρει την ελπίδα σε όσους νοσούν. «Έχουμε την ευκαιρία να προβάλουμε το νησί μέσω ενός φιλανθρωπικού σκοπού. Ευχαριστούμε όλους πάρα πάρα πολύ που είναι σήμερα εδώ και στηρίζουν το Σύλλογο. Έχουν έρθει πραγματικά από παντού. Κάποιοι έχουν έρθει και με δικά τους έξοδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που έχει έρθει να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντική για το νησί και για τα παιδιά που μας βοηθάνε. Είναι το πρώτο «Zumbathon» στη Ζάκυνθο και ευελπιστούμε να ακολουθήσουν και άλλα. Μέσω αυτού προβάλλεται το νησί μας παγκοσμίως και αυτό είναι πολιτισμός. Θέλουμε να δώσουμε το μήνυμα της χαράς και της ελπίδας στους ανθρώπους που νοσούν, αφού ο Οκτώβριος είναι ο μήνας της πρόληψης του καρκίνου του μαστού», υπογράμμισε.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν ιδιαίτερα θερμή. Άνθρωποι όλων των ηλικιών έδωσαν δυναμικό «παρών», προκειμένου να λάβουν μέρος σε αυτή τη γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Μικροί και μεγάλοι έγιναν μια παρέα, αποδεικνύοντας πως η πρόληψη, η στήριξη των ανθρώπων που νοσούν και το μήνυμα της ελπίδας μάς αφορούν όλους.

Σοφία Βαρδακαστάνη