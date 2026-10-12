Στη Βουλή το έργο του αγωγού ύδρευσης στα ορεινά | Εκδήλωση από το ΚΚΕ για το νερό

Στο επίκεντρο ήταν το νερό και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ζάκυνθος στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΚΚΕ και πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Θέατρο Σαρακηνάδου.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, κ. Νίκος Καραθανασόπουλος, ενώ τον λόγο έλαβαν επίσης ο δημοτικός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση, κ. Διονύσης Κλάδης, καθώς και η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, κ. Αναστασία Καπνίση.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Καραθανασόπουλος επισήμανε ότι θα φτάσει άμεσα στη Βουλή το θέμα με το έργο του αγωγού ύδρευσης (Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας) και τα όσα έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση: «Ενημερωθήκαμε για αυτή την υπόθεση. Είναι ένα ζήτημα σοβαρό κατά τη γνώμη μας. Θα το αναδείξουμε και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο γιατί αποτελεί πρόκληση να καρκινοβατεί το συγκεκριμένο έργο και μάλιστα να έρχεται και να επανέρχεται η υπόθεση της αφαλάτωσης, το οποίο είναι ένα βήμα περαιτέρω στην εμπορευματοποίηση του νερού στο πανάκριβο νερό, τη στιγμή που θα μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί από τις υπάρχουσες πηγές, από την υπάρχουσα φέρουσα δυνατότητα. Η υπόθεση ύδρευσης και άρδευσης του νησιού, παρά το γεγονός ότι εδώ πέρα ένα τεράστιο κομμάτι κατευθύνεται προς τα ξενοδοχεία και στις πισίνες οι οποίες φυτρώνουν σαν μανιτάρια».

Ο κ. Καραθανασόπουλος χαρακτήρισε απολύτως παράλογο το γεγονός η Ζάκυνθος να μην έχει πόσιμο νερό. Επισήμανε ότι πρόκειται για κάτι απολύτως αναγκαίο για την κοινωνία, ενώ τόνισε και τα τεράστια προβλήματα που δημιουργούνται λόγω αυτής της έλλειψης: «Ζούμε σε έναν παραλογισμό όταν στο νησί αυτό 300 χρόνια πριν οι Ενετοί είχαν κάνει αποστραγγιστικά και αντιπλημμυρικά έργα και σήμερα με αυτό το επίπεδο ανάπτυξης της τεχνολογίας και της επιστήμης να μην υπάρχει πόσιμο νερό στο νησί. Αυτό αποτελεί μία πρόκληση από μόνο του. Όχι γιατί λείπουν τα μέσα αλλά οι προτεραιότητες του εθνικού κράτους αλλά και των τοπικών εδώ αρχών είναι διαφορετικές. Από αυτή την άποψη λοιπόν το ζήτημα του νερού είναι θέμα πρώτης προτεραιότητας και ανάγκης ζωής για τον άνθρωπο και γι’ αυτό ακριβώς λέμε ότι όσο παραμένει εμπόρευμα τόσο θα διευρύνεται η ψαλίδα ανάμεσα στις αντικειμενικές δυνατότητες που υπάρχουν και στο επίπεδο ικανοποίησης των αναγκών του λαού. Σήμερα το νερό είναι ένα πανάκριβο εμπόρευμα και ιδιαίτερα για τη Ζάκυνθο όπου χρειάζεται ο καθένας να δαπανά τεράστια ποσά για ένα κατάλληλο νερό και ταυτόχρονα να καταφεύγει στα εμφιαλωμένα. Αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο».

Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει να οργανωθεί ο αγώνας και η κοινωνία να διεκδικήσει δυναμικά λύσεις για ένα τόσο σοβαρό θέμα: «Πρέπει η οργάνωση της πάλης των εργαζόμενων και του λαού της περιοχής να απαιτήσει άμεση αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος το οποίο είναι κυρίαρχο για την ίδια μας τη ζωή. Είναι πρόκληση τον 21ο αιώνα από τις σωλήνες ύδρευσης να βγαίνει πετρέλαιο όπως βγήκε πριν από χρόνια».

Ο κ. Κλάδης, από τη μεριά του, αναφέρθηκε διεξοδικά στο θέμα της αντικατάστασης του αγωγού ύδρευσης στα ορεινά και κριτίκαρε έντονα τη στάση των αρμόδιων Αρχών στο να δώσουν ουσιαστική λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα: «Το νερό είναι από τις βασικότερες ανάγκες και αν συγκρίνουμε και την κατάσταση που υπάρχει πρόσφατα με τα γεγονότα με τον αγωγό στην Αγία Μαρίνα, με τα προβλήματα, με τις αυξήσεις στο νερό, με την ποιότητα του νερού, έχει παραπάνω σημασία. Είναι ζητήματα όμως όπου από ότι φαίνεται η δημοτική αρχή, η περιφερειακή αρχή, η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να τα λύσει και απαιτείται να κινητοποιηθεί ο κόσμος, να αγωνιστεί ο κόσμος για να δοθεί λύση στα προβλήματα αυτά. Με πρόσφατο παράδειγμα αυτό που είδαμε στον αγωγό στην Αγία Μαρίνα, η αδιαφορία, η τσαπατσουλιά, η κακή δουλειά που έχει γίνει, που δεν πρόκειται να λειτουργήσει αυτό το έργο με τον τρόπο που έχει γίνει, δείχνει ότι αν ο κόσμος δεν επαγρυπνεί, δεν κινητοποιείται, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Εγώ το έζησα και αυτό το μήνα και τα προηγούμενα χρόνια η αδιαφορία που υπήρχε αλλά και η πρεμούρα να το πω που έπεσε αυτό το μήνα για να απλώς για να κουκουλωθεί, να σκεπαστούν τα χαντάκια. Το έργο αυτό όπως το είδα και για κατά γενική ομολογία δεν πρόκειται να λειτουργήσει».

Αν. Καπνίση: «Με το σταγονόμετρο γίνονται οι προσλήψεις»

Η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, κ. Αναστασία Καπνίση, αποτύπωσε την πραγματική κατάσταση όσον αφορά το προσωπικό της ΔΕΥΑΖ, το οποίο είναι τραγικά υποστελεχωμένο, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετώπισε η υπηρεσία για άλλη μια χρονιά: «Προβλήματα έχουμε πάρα πολλά. Προσλήψεις δεν γίνονται. Με το σταγονόμετρο… Επιστημονικό προσωπικό δεν έχουμε. Το φωνάζουμε χρόνια εμείς οι εργαζόμενοι. Να φανταστείτε ότι τώρα πήραμε Χημικό. Ενώ έχουμε ένα εργαστήριο πάρα πολύ καλό και το οποίο δεν έχει πιστοποίηση, αλλά θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Δεν έχουμε πολιτικούς μηχανικούς, μηχανολόγους… Εμπειρικά στην ουσία δουλεύει η ΔΕΥΑΖ και πρέπει να πούμε και ένα μπράβο στους εργαζόμενους. Η αποχέτευση αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα, διότι όπως ξέρετε και εσείς ο βιολογικός φτιάχτηκε για την πόλη που δεν τελείωσε και είναι 3.200 μέτρα χωρίς δίκτυο. Για αυτό δεν γίνεται κάτι. Βέβαια μεγάλο ενδιαφέρον δείχνουμε για την αποχέτευση σε τουριστικές περιοχές, όπως είναι ο Πλάνος. Θέλω να πω και να τονίσω ότι οι συνάδελφοι στο βιολογικό δουλεύουν εφτά μέρες την εβδομάδα ε με πολλές ώρες υπερεργασίας και υπερωρία. Και μη φανταστεί κανείς, όλοι γνωρίζουμε ότι οι υπερωρίες είναι 3€ και όχι συντάξιμες. Για όλα αυτά αδιαφορεί η κυβέρνηση και έχει ευθύνη και ο τοπικός βουλευτής που έχει ψηφιστεί από τον λαό της Ζακύνθου».

Η κ. Καπνίση τόνισε παράλληλα ότι η ΔΕΥΑΖ στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην εμπειρία και το φιλότιμο των εργαζομένων. Στάθηκε στο γεγονός ότι, με τη νέα Διεύθυνση, έχει καλυφθεί το κενό υγείας και ασφάλειας που υπήρχε, αλλά το πρόβλημα της υπερεργασίας παραμένει. Σχετικά με το νερό, η κ. Καπνίση αναφέρθηκε στην ποιότητά του, αλλά και στην άναρχη δόμηση στο νησί, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «ξεφυτρώνουν» συνέχεια νέα τουριστικά καταλύματα και βίλες, διογκώνοντας το πρόβλημα.

Διονύσης Μπινιώρης