Σώθηκε η 44χρονη που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο ανοιχτά της Ζακύνθου | Εντοπίστηκε ζωντανή, μέσα σε σωσίβιο

Στις έρευνες συμμετείχε και πλωτό σκάφος του Λιμεναρχείου Ζακύνθου

Αίσιο τέλος είχε η μεγάλη επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό μιας 44χρονης γυναίκας από το Ελ Σαλβαδόρ, η οποία έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο, σε θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Η γυναίκα αγνοούνταν από το πρωί της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου, όταν σημειώθηκε το περιστατικό, περίπου 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Έπειτα από πολύωρες έρευνες, εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου, ζωντανή και έχοντας τις αισθήσεις της, μέσα στο κυκλικό σωσίβιό της, από το φορτηγό πλοίο «MSC ROSSELLA III», με σημαία Μαδέρας, το οποίο συμμετείχε στις έρευνες.

Για τον εντοπισμό της κινητοποιήθηκαν πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος, παραπλέοντα πλοία και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας. Στην επιχείρηση συνέδραμε από την πρώτη στιγμή και πλωτό σκάφος του Λιμεναρχείου Ζακύνθου. Μετά τον εντοπισμό της, η 44χρονη περισυνελέγη από το ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Κατακόλου και από εκεί, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου» για ιατρική παρακολούθηση και εξετάσεις. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα δεν έχουν γίνει γνωστές, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Κατακόλου.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής: «Τις πρωινές ώρες την 09.10.2026, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Ζακύνθου, του Κατακόλου και της Πύλου από το ΕΚΣΕΔ για την πτώση μίας 44χρονης αλλοδαπής (υπηκόου Ελ Σαλβαδόρ) στη θάλασσα, επιβάτιδας ενός κρουαζιερόπλοιου σημαίας Μπαχάμες στη θαλάσσια περιοχή 72 ν.μ. νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Αμέσως ενεργοποιήθηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και εκκίνησαν έρευνες για τον εντοπισμό της, με τη συμμετοχή ενός ναυαγοσωστικού (Ν/Γ) σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενός Περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και παραπλεόντων πλοίων, καθώς και ενός ελικοπτέρου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκε αρχικά ανατρεπόμενος φανός κυκλικού σωσιβίου, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες χθες η 44χρονη εντοπίστηκε έχοντας τις αισθήσεις της, εντός του σωσιβίου, από το φορτηγό πλοίο «MSC ROSSELLA III» σημαίας Μαδέρας που συμμετείχε στις έρευνες. Στη συνέχεια, η 44χρονη περισυνελλέγη από το Ν/Γ σκάφος, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ακολούθως, το Ν/Γ κατέπλευσε στο λιμάνι του Κατακόλου, απ’ όπου η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» για ιατρική παρακολούθηση και διενέργεια ιατρικών εξετάσεων. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Κατακόλου».

Γεωργία Καλαμαρά