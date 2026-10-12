“Σφοδρές καταιγίδες θα πλήξουν το νησί” προειδοποιεί το Τμ. Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ζακύνθου

Σε έκτακτη προειδοποίηση προχώρησε το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου αναφέροντας ότι έρχονται σφοδρές καταιγίδες στη Ζάκυνθο την Τρίτη 13

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Όπως αναφέρει η ανακοίνωση μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουν οι κάτοικοι του Βόρειου και Νότιου τμήματος του νησιού.

Αναλυτικά τι αναφέρει

“Από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της Ε.Μ.Υ. που εκδόθηκε σήμερα Δευτέρα 12/10/2026, κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται στη χώρα μας το διήμερο Τρίτη 13/10/2026 & Τετάρτη 14/10/2026.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εργαστηρίου Φυσικής Περιβάλλοντος & Ενέργειας ( Διαχειριστής του Δικτύου Μετεωρολογικών Σταθμών του Ιονίου Πανεπιστημίου), από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 13/10/2026, έως το απόγευμα της ίδιας μέρας, σφοδρές καταιγίδες θα πλήξουν τη Ζάκυνθο με πιθανότητα βροχόπτωσης 25-30 χιλ. στη στεριά και 50-70 χιλ. στις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Άνεμοι 4-6 μποφόρ με πιθανότητα έντονων ριπών κατά την διάρκεια των καταιγίδων.

Μεγάλη Προσοχή πρέπει να επιδείξουν οι κάτοικοι του Βόρειου και Νότιου τμήματος του νησιού, κυρίως όμως οι κάτοικοι της Πόλης !

Επειδή υπάρχει η πιθανότητα να πέσουν μεγάλη ύψη βροχής, γίνετε έκκληση σε όλους τους κατοίκους της Ζακύνθου, εάν και εφόσον προκύψουν κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα όπως ισχυρή βροχόπτωση, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις ειδικά σε περιοχές που ενέχουν κίνδυνο κατολισθήσεων και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων.

Ιδιαιτέρως προσεκτικοί σε φαινόμενα κατολισθήσεων καλούνται να είναι οι κάτοικοι όλων των ευάλωτων περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές καθώς και αυτών που είχαν αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα στο παρελθόν.

Επίσης, παρακαλούνται όλοι οι κάτοικοι ειδικά των αγροτικών περιοχών, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε φαινόμενα συσσώρευσης φερτών υλικών και αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν πλημμυρικά προβλήματα σε τάφρους χειμάρρους γεφύρια και ρέματα.

Μεγάλη Προσοχή στις ευάλωτες περιοχές της Πόλης της Ζακύνθου καθώς και σε όλες τις παράκτιες περιοχές.

Παρακαλούνται όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και οι Εθελοντικές Οργανώσεις να είναι σε ετοιμότητα.

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, είναι σε πλήρη 24ωρη ετοιμότητα, σε συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Αρχές και τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων.

Για την έγκυρη και σωστή ενημέρωση τους όλοι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα της Ε.Μ.Υ. www.emy.gr ή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας.

https://www.civilprotection.gr/el

https://bit.ly/2JQnrHI

Για οποιοδήποτε πρόβλημα μπορούν όλοι να επικοινωνούν με τις αρμόδιες αρχές στα τηλέφωνα :

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 199

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 100

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΥΚΩΝ 2695083217

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2695028117

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 112”.

Διονύσης Μπινιώρης