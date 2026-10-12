Κρίσιμη ημερίδα του ΚΚΕ στη Ζάκυνθο για το νερό – Στη Βουλή προσεχώς το έργο του αγωγού ύδρευσης στα ορεινά (φώτο-βίντεο)

12/10/2026, 18:18