Κρίσιμη ημερίδα του ΚΚΕ στη Ζάκυνθο για το νερό – Στη Βουλή προσεχώς το έργο του αγωγού ύδρευσης στα ορεινά (φώτο-βίντεο)

Στο επίκεντρο ήταν το νερό και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ζάκυνθος στην ημερίδα που διοργάνωσε το ΚΚΕ και πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Θέατρο Σαρακηνάδου.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, κ. Νίκος Καραθανασόπουλος, ενώ τον λόγο έλαβαν επίσης ο δημοτικός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση, κ. Διονύσης Κλάδης, καθώς και η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, κ. Αναστασία Καπνίση.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Καραθανασόπουλος επισήμανε ότι θα φέρει άμεσα στη Βουλή το θέμα με το έργο του αγωγού ύδρευσης (Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας) και τα όσα έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση:

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Διονύσης Μπινιώρης