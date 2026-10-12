Ο Δήμος Ζακύνθου για τα πλημμυρικά φαινόμενα στην πόλη | Καταθέτει μήνυση για την κάλυψη φρεατίων με καπάκια!

Σε μήνυση κατά αγνώστων προχωρά ο Δήμος Ζακύνθου σχετικά με την κάλυψη φρεατίων με μεταλλικά καπάκια. όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το γεγονός αυτό συνέβαλε στο να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα στους δρόμους της πόλης το μεσημέρι της Κυριακής 11/10. Μάλιστα σημειώνει ότι πρόκειται για ενέργειες που συνιστούν απαράδεκτη αυθαιρεσία σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.



Η ανακοίνωση του Δήμου

“Η κάλυψη φρεατίων απορροής με μεταλλικά καπάκια, τα οποία φέρεται να τοποθετήθηκαν αυθαίρετα από αγνώστους, συνέβαλε στην πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων στους δρόμους της Ζακύνθου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έχουν προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, με στόχο την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών και την προστασία της ασφάλειας των πολιτών. Πρόκειται για ενέργειες που συνιστούν απαράδεκτη αυθαιρεσία σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, καθώς θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, την ασφάλεια των πολιτών και τις περιουσίες τους. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου καταθέτει μήνυση κατά αγνώστων, ζητώντας τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους. Η δημόσια ασφάλεια και το κοινό συμφέρον δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο αυθαίρετων ενεργειών από κανέναν. Ο σεβασμός στη δημόσια περιουσία και η υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία είναι υποχρέωση όλων”.

Ημέρα της Ζακύνθου