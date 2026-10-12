Επίσκεψη του Πρέσβη της Ινδίας στην Κέρκυρα – Στο τραπέζι οι προοπτικές συνεργασίας με τα Ιόνια Νησιά (φωτο)

Μια σημαντική πρωτοβουλία εξωστρέφειας και ενίσχυσης των διεθνών εμπορικών και τουριστικών δεσμών υλοποίησε η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, διοργανώνοντας στοχευμένο επιχειρηματικό ταξίδι σε Κεφαλονιά και Κέρκυρα με τη συμμετοχή επιχειρηματιών από την Ινδία και τη Σουηδία. Τον συντονισμό και την οργάνωση του ταξιδιού για λογαριασμό της ΠΙΝ είχε η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Ελένη Παπαναστασάτου.

Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών, το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Γιάννης Τρεπεκλής, υποδέχθηκε στην έδρα της Περιφέρειας τον Πρέσβη της Ινδίας στην Αθήνα, Ravi Shankar, συνοδευόμενο από τον Πρόεδρο του Ελληνό-Ινδικού Επιμελητηρίου, Άγγελο Τσαβδάρη. Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η δυναμική της Ινδίας ως μεγάλης οικονομικής δύναμης παγκοσμίως, καθώς και η βούληση της Περιφέρειας να αξιοποιήσει τη συγκυρία προς όφελος της νησιωτικής οικονομίας.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, η Περιφέρεια παρέθεσε εκδήλωση και δείπνο σε ξενοδοχείο της Κέρκυρας προς τιμήν των ξένων αποστολών. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Βουλευτής Κέρκυρας, Στέφανος Γκίκας, καθώς και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας, Κώστας Μουζακίτης.

Στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων καλωσόρισε τους προσκεκλημένους που ταξίδεψαν από την Ινδία και τη Σουηδία σε Κεφαλονιά και Κέρκυρα, ενώ προχώρησε σε μία σύντομη ανάπτυξη του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφερειακής Αρχής, εστιάζοντας στα εξής σημεία:

•Συστηματική στήριξη της επιχειρηματικότητας: Υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή έχει αναπτυχθεί στενή συνεργασία με τα Επιμελητήρια των Ιονίων Νήσων, ενώ από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του όρισε θεματική Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας, ώστε να προβάλλεται συστηματικά όχι μόνο ο τουρισμός, αλλά και ο ποιοτικός πλούτος του πρωτογενούς τομέα και οι εξαγωγικές επιχειρήσεις

•Συνεργασία στο πεδίο: Σημείωσε ότι η προσπάθεια ξεκίνησε με επιτυχία από την Κεφαλονιά, όπου οι επιχειρηματίες από την Ινδία και τη Σουηδία συνεργάστηκαν σε θετικό κλίμα με τοπικούς επιχειρηματίες, και συνεχίστηκε στην Κέρκυρα με ανάλογη επιτυχία και την παρουσία και συμμετοχή των οικείων Επιμελητηρίων.

•Η ευκαιρία της ινδικής αγοράς και οι αεροπορικές συνδέσεις: Χαρακτήρισε καθοριστικό σύνδεσμο τις δρομολογημένες απευθείας πτήσεις από την Αθήνα προς το Νέο Δελχί και τη Βομβάη για την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την προβολή των τοπικών προϊόντων. Επισήμανε ότι μέχρι τώρα οι πολυάριθμοι Ινδοί ταξιδιώτες επιλέγουν κατά κύριο λόγο την Αθήνα και το Νότιο Αιγαίο, ήρθε η στιγμή τα Ιόνια Νησιά να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε αυτή την τεράστια αγορά.

•Συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προβολής: Ανακοίνωσε τη συμμετοχή της ΠΙΝ σε προσεχή τουριστική έκθεση στο Νέο Δελχί, με προσκεκλημένους tour operators και δημοσιογράφους, με στόχο την ανάδειξη του φυσικού πλούτου, του πολιτισμού και του πρωτογενούς τομέα. Παράλληλα, εξήγγειλε τη διοργάνωση αποστολής φιλοξενίας τουριστικών πρακτόρων και επιχειρηματιών στα Ιόνια Νησιά για τη θεμελίωση μακροχρόνιων συνεργασιών.

•Σύνδεση τουρισμού και γαστρονομίας: Ανακοίνωσε ότι τον Νοέμβριο η Περιφέρεια θα συμμετάσχει σε μεγάλη έκθεση στη Στοκχόλμη, όπου θα εκτεθούν τοπικά προϊόντα, ενώ τέσσερα εστιατόρια της σουηδικής πρωτεύουσας θα φιλοξενούν για έναν μήνα τη γαστρονομία των Ιονίων Νήσων. Όπως υπογράμμισε, βασική επιλογή της Περιφέρειας είναι ο τουρισμός να συνδέεται άμεσα με τον πρωτογενή τομέα, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, τονίζοντας την εξωστρεφή προσπάθεια της Περιφέρειας, ο Πρέσβης της Ινδίας, Ravi Shankar, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη για τη διοργάνωση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διερεύνησης συνεργασιών και προϊόντων μεταξύ των χωρών, ο Πρόεδρος του Ελληνό-Ινδικού Επιμελητηρίου, Άγγελος Τσαβδάρης και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας, Κώστας Μουζακίτης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην πρωτοβουλία της Περιφέρειας, η οποία ενώνει χώρες και δίνει την ευκαιρία στους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν αφενός την αχανή αγορά της Ινδίας στον τουρισμό και το εμπόριο, αφετέρου τη σταθερή αγορά της Σουηδίας, η οποία αναζητά premium και ποιοτικά προϊόντα όπως αυτά που παράγει η Κέρκυρα.