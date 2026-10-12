Ευχαριστήριο μήνυμα του Σωματείου ΑμεΑ Ζακύνθου «Οι Ποπολάροι» για τις δωρεές στη μνήμη του Φιλίππου Βαρδακαστάνη

Με αφορμή τις δωρεές που συγκεντρώθηκαν στη μνήμη του Φιλίππου Βαρδακαστάνη, το Σωματείο ΑμεΑ Π.Ε. Ζακύνθου «Οι Ποπολάροι» εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι στήριξαν την προσπάθεια αυτή, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του έργου και των σκοπών του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

“Το Σωματείο ΑμεΑ Π.Ε. Ζακύνθου «Οι Ποπολάροι» εκφράζει τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες του προς όλους όσοι, με την ευκαιρία της απώλειας του επί χρόνια Προέδρου του Σωματείου μας, Φιλίππου Βαρδακαστάνη, επέλεξαν αντί στεφάνων και λουλουδιών να στηρίξουν το έργο των «Ποπολάρων» με μια δωρεά στη μνήμη του.

Ιδιαίτερες και ξεχωριστές ευχαριστίες απευθύνουμε στην οικογένεια Βαρδακαστάνη, η οποία επέλεξε το Σωματείο μας ως αποδέκτη των δωρεών που έγιναν εις μνήμην του Φιλίππου. Η επιλογή αυτή αποτελεί για εμάς μια πράξη βαθιάς εμπιστοσύνης και τιμής, αλλά και έναν ουσιαστικό τρόπο ώστε η μνήμη και η προσφορά του Φιλίππου να συνεχίσουν να συνδέονται με το έργο που υπηρέτησε για χρόνια.

Συνολικά συγκεντρώθηκε το ποσό των 1.235 ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών και την υλοποίηση των σκοπών και δράσεων του Σωματείου μας, προς όφελος των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

Ευχαριστούμε θερμά κάθε έναν και κάθε μία από τους δωρητές για την έμπρακτη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους. Κάθε προσφορά, ανεξαρτήτως ποσού, αποτελεί σημαντική συμβολή στη συνέχιση του έργου των «Ποπολάρων».

Για εμάς, η σημαντικότερη τιμή στη μνήμη του Φιλίππου Βαρδακαστάνη είναι να συνεχίσουμε το έργο και τις προσπάθειες για μια Ζάκυνθο με περισσότερη προσβασιμότητα, ισότητα, αξιοπρέπεια και ουσιαστική συμμετοχή για όλους”