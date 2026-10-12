57 παραβάσεις για μη χρήση κράνους στη Ζάκυνθο από 5 έως 11 Οκτωβρίου – 161 στο Ιόνιο

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις που πραγματοποιούνται από Υπηρεσίες Τροχαίας, περιφερειακά Αστυνομικά Τμήματα και τις Ομάδες Ελέγχων και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Στις δράσεις που αναπτύχθηκαν την 67η εβδομάδα εφαρμογής της δράσης, από 5 έως 11 Οκτωβρίου 2026, πραγματοποιήθηκαν -580- έλεγχοι και βεβαιώθηκαν -161- παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους (-57- στη Ζάκυνθο, -55- στην Κέρκυρα, , -26- στη Λευκάδα και -23- στην Κεφαλονιά).

Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούσαν -139- οδηγούς (εκ των οποίων -82- σε δίκυκλα, -44- σε οχήματα Ε.Π.Η.Ο. και -13- σε οχήματα ATV «γουρούνες») και -22- επιβάτες.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

•-350- ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλου (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

•-350- ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου.

•-30- ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.

Οι Υπηρεσίες μας βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλιστεί η καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.

Το κράνος δεν είναι επιλογή. Είναι ανάγκη.