Ακρίβεια: Το κόστος του καθημερινού καλαθιού πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς



Η ακρίβεια συνεχίζει να σφυροκοπά αλύπητα τον οικογενειακό προϋπολογισμό, με το καθημερινό καλάθι του νοικοκυριού να μετατρέπεται σε έναν διαρκή «πονοκέφαλο» για εκατομμύρια καταναλωτές.

Οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής έχουν λάβει εκρηκτικές διαστάσεις, αναγκάζοντας τους πολίτες να περιορίσουν δραστικά τις αγορές τους, να επιλέγουν μικρότερες ποσότητες και να αναζητούν ακόμα και τη μικρότερη χρηματική διαφορά στα ράφια των σουπερμάρκετ.

Η σύγκριση

Όπως αποτυπώνει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του MEGA, το κρέας έγινε είδος πολυτελείας. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη σε σύγκριση με την προηγούμενη εξαετία (2020-2026). Το προϊόν που αποτελούσε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής διατροφής έχει πλέον αντικατασταθεί από πιο οικονομικές εναλλακτικές ή έχει από τα καθημερινά γεύματα.

Τα στοιχεία της σύγκρισης είναι αποκαλυπτικά για το μέγεθος του κύματος ακρίβειας:

Αρνί: Από 9,5 €/κιλό το 2020, η τιμή του άγγιξε τα 23 €/κιλό, σημειώνοντας μια εξωφρενική αύξηση της τάξεως του 142%.

Κατσίκι: Η τιμή του εκτοξεύτηκε από τα 10 €/κιλό στα 23 €/κιλό, καταγράφοντας άνοδο κατά 130%.

Μοσχάρι: Από τα 10 €/κιλό, πωλείται πλέον στα 18,5 €/κιλό, δηλαδή είναι ακριβότερο κατά 85%.

Κοτόπουλο: Ακόμα και η παραδοσιακά πιο προσιτή λύση κατέγραψε αύξηση 67%, ανεβαίνοντας από τα 3 €/κιλό στα 5 €/κιλό.

Χοιρινό: Αυξήθηκε κατά 60%, φτάνοντας από τα 5 €/κιλό στα 8 €/κιλό.

Η αλματώδης αυτή αύξηση στερεί από τις ελληνικές οικογένειες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τις διατροφικές τους συνήθειες, μετατρέποντας το κυριακάτικο τραπέζι σε μια ιδιαίτερα δαπανηρή υπόθεση.

Ακρίβεια και στα γαλακτοκομικά – Στα 16 ευρώ η φέτα

Την ίδια δραματική πορεία ακολουθούν και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, με τη φέτα -το εθνικό μας προϊόν και σταθερό συνοδευτικό κάθε ελληνικού γεύματος- να παίρνει τη σκυτάλη των ανατιμήσεων.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και τις τάσεις της αγοράς, η τιμή της φέτας καταγράφει συνεχόμενες αυξητικές τάσεις και αναμένεται να αγγίξει ακόμη και τα 16 ευρώ το κιλό. Πρόκειται για μια τιμή-σοκ που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον καθημερινό προϋπολογισμό και καθιστά άλλο ένα βασικό αγαθό απλησίαστο για τη μέση οικογένεια.

Στρατηγικές επιβίωσης από τους καταναλωτές

Μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή λαίλαπα ανατιμήσεων, οι καταναλωτές βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση τρόπων επιβίωσης. Οι συνήθειες δεκαετιών αλλάζουν αναγκαστικά:

Αλλαγή αγοραστικών συνηθειών: Η αγορά με το κιλό αντικαθίσταται όλο και συχνότερα από την αγορά «με το κομμάτι» ή σε πολύ μικρότερες συσκευασίες.

Σχολαστική έρευνα αγοράς: Οι καταναλωτές συγκρίνουν τιμές μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων και σουπερμάρκετ, κυνηγώντας προσφορές και εκπτώσεις ακόμα και για λίγα λεπτά του ευρώ.

Η εικόνα που καταγράφεται στην αγορά είναι αποκαρδιωτική: ενώ οι μισθοί παραμένουν σχεδόν καθηλωμένοι οι τιμές στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης συνεχίζουν την ανηφορική τους πορεία. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί έντονο προβληματισμό και αβεβαιότητα για το μέλλον, καθώς το καθημερινό τραπέζι γίνεται ολοένα και πιο φτωχό, με τα νοικοκυριά να καλούνται να διαχειριστούν μια ανεξέλεγκτη οικονομική πίεση.