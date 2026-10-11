Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται από 12 Οκτωβρίου



Σε περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους διευρύνεται η κάλυψη της ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς το υπουργείο Εργασίας προχωρά στην ένταξη νέων κλάδων σε δύο φάσεις, με επιπλέον 500.000 εργαζομένους να υπάγονται στο μέτρο που προβλέπει την ψηφιακή καταγραφή του χρόνου απασχόλησης και των υπερωριών.

Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026 ξεκινά η υποχρεωτική εφαρμογή στους πρώτους νέους κλάδους, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, οι δηλωμένες υπερωρίες έφτασαν σχεδόν τα 6,8 εκατομμύρια το πρώτο οκτάμηνο του 2026, αυξημένες κατά 35,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η πρώτη φάση της νέας επέκτασης αφορά δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, όπως νοσοκομεία, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, με εξαίρεση τους γιατρούς, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης απασχόλησης και τηλεπικοινωνίες.

Στο μέτρο εντάσσονται επίσης κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, καθαριστήρια και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, κυρίως στον τομέα της καθαριότητας. Για τους συγκεκριμένους κλάδους είχε προηγηθεί πιλοτική εφαρμογή από τις 2 Ιουνίου έως τις 11 Οκτωβρίου 2026.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η επέκταση του μέτρου αφορά συνολικά επιπλέον 500.000 εργαζομένους, ενώ η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καλύπτει πλέον περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζομένους.

Σύμφωνα με την υπουργό, η εφαρμογή του μέτρου έχει οδηγήσει σε αύξηση των δηλωμένων υπερωριών έως και 1.200% σε συγκεκριμένους κλάδους, ενώ το 2025 δηλώθηκαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πού καταγράφεται η μεγαλύτερη αύξηση

Τα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου του 2026 δείχνουν σημαντικές αυξήσεις στις δηλωμένες υπερωρίες σε αρκετούς κλάδους της οικονομίας.

Στη βιομηχανία καταγράφηκαν 2.294.977 υπερωρίες, αυξημένες κατά 15,1% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ στο χονδρικό εμπόριο έφτασαν τις 1.026.540, παρουσιάζοντας άνοδο 213,5%.

Στην εστίαση οι υπερωρίες ανήλθαν σε 999.770, σημειώνοντας αύξηση 53%, ενώ στο λιανικό εμπόριο έφτασαν τις 565.528, αυξημένες κατά 19,2%.

Στον τουρισμό καταγράφηκαν 557.738 υπερωρίες, με αύξηση 18,3%, ενώ στον κλάδο της ενέργειας ανήλθαν σε 446.921, αυξημένες κατά 18,1%.

Σημαντική ήταν και η αύξηση στα σούπερ μάρκετ, όπου οι δηλωμένες υπερωρίες έφτασαν τις 255.603, ενισχυμένες κατά 49,7%, ενώ στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες του τουρισμού η άνοδος διαμορφώθηκε στο 157,1%.

Νέα επέκταση από τις 16 Νοεμβρίου

Η δεύτερη φάση επέκτασης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας προβλέπεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή στις 16 Νοεμβρίου , μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής περιόδου που ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου και διαρκεί έως τις 15 Νοεμβρίου.

Στο νέο στάδιο εντάσσονται εργαζόμενοι σε συμβουλευτικές υπηρεσίες, στη διαφήμιση και σε άλλες δραστηριότητες γραφείου, στις επισκευές, στην αποθήκευση και στις υπηρεσίες logistics, στη διαχείριση νερού και λυμάτων, καθώς και στα τυχερά παίγνια. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, στόχος του μέτρου είναι η ακριβής καταγραφή των ωρών απασχόλησης, ο περιορισμός των αδήλωτων υπερωριών και η αντιμετώπιση της υποδηλωμένης εργασίας.

Μέσω της εφαρμογής myErgani, το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για το ωράριο των εργαζομένων, ενώ κάθε ώρα εργασίας χαρακτηρίζεται ως κανονική απασχόληση, υπερεργασία ή υπερωρία, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στα στοιχεία για τον χρόνο εργασίας, τα ρεπό και τις άδειές τους,