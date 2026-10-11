Πέθανε 20χρονη μετά από χρήση ψυχοτρόπου ναρκωτικού



Μια νεαρή κοπέλα μόλις 20 ετών έχασε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση της ψυχοτρόπου ναρκωτικής ουσίας MDMA.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας συνομήλικος της με τον οποίο έκαναν μαζί χρήση της ναρκωτικής ουσίας

Συγκεκριμένα ο 20χρονος βρισκόταν χθες (10/10) τα ξημερώματα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Θεσσαλονίκη μαζί με τη συνομήλικη του όπου και προμηθεύτηκαν την ουσία από άλλο άγνωστο άτομο.

Η νεαρή μετά τη χρήση έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου της πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας απεβίωσε.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.