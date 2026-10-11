ΑΑΔΕ: Τα έξι μεγάλα ραντεβού με την εφορία τον Οκτώβριο για ΚΑΔ, ΦΠΑ και POS



Έξι μεγάλα ραντεβού με την εφορία φέρνει ο Οκτώβριος, με το ημερολόγιο της ΑΑΔΕ να περιλαμβάνει προθεσμίες για συμφωνητικά, νέους ΚΑΔ, τριμηνιαίο ΦΠΑ, ηλεκτρονικό εμπόριο, πρατήρια καυσίμων και συνταξιούχους εξωτερικού.

Στο ημερολόγιο της ΑΑΔΕ συμπεριλαμβάνονται και πάγιες μηνιαίες δηλώσεις και δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, ενώ εκτός των υποχρεώσεων στην εφορία για τον μήνα βγήκε πλέον και η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για τις επιχειρήσεις με τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ, καθώς η έναρξή της μετατέθηκε στις 2 Νοεμβρίου.

Τα συμφωνητικά του τρίτου τριμήνου και η τελευταία ευκαιρία για τους νέους ΚΑΔ

Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες πρέπει έως τις 20 Οκτωβρίου να υποβάλουν τις καταστάσεις με τα συμφωνητικά που καταρτίστηκαν από την 1η Ιουλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου.

Η υποχρέωση επαναλαμβάνεται ανά τρίμηνο και αφορά τα συμφωνητικά για τα οποία δεν προβλέπεται διαφορετική διαδικασία υποβολής ή ρητή εξαίρεση. Η ΑΑΔΕ ορίζει ως σταθερές προθεσμίες την 20ή Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου κάθε έτους.

Η σημαντικότερη έκτακτη προθεσμία για τις επιχειρήσεις λήγει στις 30 Οκτωβρίου και αφορά τον έλεγχο της αυτόματης αντιστοίχισης των παλαιών ΚΑΔ 2008 με τους νέους ΚΑΔ 2025.

Όσοι διαπιστώσουν λάθος, παράλειψη ή δραστηριότητα που πρέπει να αφαιρεθεί μπορούν να υποβάλουν δήλωση διόρθωσης, μεταβολής ή διακοπής χωρίς πρόστιμο. Η δυνατότητα αφορά όσους δεν έχουν ήδη μεταβάλει ΚΑΔ στην έδρα ή σε υποκατάστημα μετά την 1η Μαρτίου 2026.

Οι διορθώσεις γίνονται μέσω του myAADE ή, όταν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ηλεκτρονικά η διαδικασία, μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» με το έντυπο Δ211. Μετά την προθεσμία ενεργοποιούνται οι κυρώσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Την ίδια ημέρα λήγει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ για το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου από τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία που παραμένουν σε τριμηνιαία υποβολή. Η δήλωση υποβάλλεται ακόμη και όταν είναι μηδενική ή πιστωτική.

Στις 30 Οκτωβρίου συγκεντρώνονται επίσης οι δηλώσεις και οι πληρωμές για τα τέλη παρεπιδημούντων και τα τέλη επί των ακαθάριστων εσόδων του τρίτου τριμήνου από τις επιχειρήσεις που υπάγονται σε αυτά.

Το καθεστώς του 7% για συνταξιούχους εξωτερικούκαι ο ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Έως τις 31 Οκτωβρίου μπορούν να καταθέσουν αίτηση οι συνταξιούχοι εξωτερικού που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα και επιθυμούν να ενταχθούν στην εναλλακτική φορολόγηση του σχετικού άρθρου.

Το καθεστώς προβλέπει συντελεστή 7% για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή. Βασικές προϋποθέσεις είναι ο ενδιαφερόμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας κατά πέντε από τα έξι προηγούμενα έτη και να μεταφέρει την κατοικία του από κράτος με το οποίο υπάρχει συμφωνία διοικητικής συνεργασίας. Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν έως τις 30 Νοεμβρίου.

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα ενωσιακά ή μη ενωσιακά καθεστώτα της μονοαπευθυντικής θυρίδας EU OSS και non-EU OSS πρέπει να υποβάλουν έως τις 31 Οκτωβρίου την ειδική δήλωση ΦΠΑ για το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου.

Η προθεσμία δεν μεταφέρεται όταν η τελευταία ημέρα συμπίπτει με Σαββατοκύριακο ή αργία, επομένως η υποβολή και η καταβολή του φόρου πρέπει να ολοκληρωθούν κανονικά έως το τέλος του μήνα.

Διασύνδεση POS στα πρατήρια

Στο τέλος του Οκτωβρίου εκπνέει και η προθεσμία για τη διασύνδεση των POS των πρατηρίων καυσίμων με το ταμειακό σύστημα που καθοδηγείται από την αντλία.

Η υποχρέωση καλύπτει τα πρατήρια ανεξάρτητα από το εάν χρησιμοποιούν Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό ή Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων, ώστε τα δεδομένα της πληρωμής να διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ.