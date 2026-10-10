Χρέη σε Εφορία και ΕΦΚΑ: Από τις 72 στις 120 δόσεις τον Νοέμβριο – Ποιοι εντάσσονται



Tον Νοέμβριο αναμένεται να ανοίξει η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων για παλαιές οφειλές προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, δίνοντας σε νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών τους σε βάθος δεκαετίας.

Η σχετική διάταξη αναμένεται να ψηφιστεί έως το τέλος Οκτωβρίου, προκειμένου αμέσως μετά να τεθούν σε λειτουργία οι ηλεκτρονικές εφαρμογές στο myAADE και στο ΚΕΑΟ. Σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ο νόμος θα εφαρμοστεί αμέσως μετά την ψήφισή του.

Ποιες οφειλές εντάσσονται

Στη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες:

Έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024.

Δεν βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, με εξαίρεση όσες είχαν ενταχθεί στο έκτακτο σχήμα των 72 δόσεων.

Η ελάχιστη μηνιαία καταβολή ορίζεται στα 30 ευρώ, ενώ το επιτόκιο προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 5,84%, όσο και στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Τι ισχύει για όσους έχουν ήδη ενταχθεί στις 72 δόσεις

Οι περίπου 35.000 οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στην έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων θα μπορούν, με νέα αίτησή τους, να μεταφέρουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Η μετάβαση δεν θα γίνει αυτόματα. Ο οφειλέτης θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση, ώστε το υπόλοιπο της οφειλής να επανυπολογιστεί με βάση τον νέο αριθμό δόσεων που θα επιλέξει.

Η αύξηση του αριθμού των δόσεων μειώνει τη μηνιαία επιβάρυνση, αυξάνει όμως τη συνολική διάρκεια αποπληρωμής και το κόστος των τόκων. Επομένως, οι οφειλέτες θα πρέπει να συγκρίνουν τη χαμηλότερη δόση με το τελικό ποσό που θα καταβάλουν.

Εκτός τα χρέη από το 2025 και μετά

Οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά δεν θα μπορούν να ενταχθούν στις 120 δόσεις. Θα πρέπει είτε να εξοφληθούν είτε να τακτοποιηθούν χωριστά, κυρίως μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 δόσεων.

Προϋπόθεση για την ένταξη στο νέο σχήμα είναι ο οφειλέτης να μην έχει άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Θα πρέπει επίσης να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών και να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Πώς θα γίνεται η αίτηση

Με βάση τον σχεδιασμό, η διαδικασία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του myAADE για τις φορολογικές οφειλές και των υπηρεσιών του ΚΕΑΟ για τα ασφαλιστικά χρέη.

Ο οφειλέτης θα βλέπει:

Τις οφειλές που μπορούν να ενταχθούν.

Το ανεξόφλητο υπόλοιπο προηγούμενης ρύθμισης 72 δόσεων.

Τον αριθμό των δόσεων που μπορεί να επιλέξει, έως τις 120.

Το ύψος της μηνιαίας καταβολής και το συνολικό ποσό αποπληρωμής.

Η ρύθμιση θα ενεργοποιείται μόνο εφόσον καταβληθεί η πρώτη δόση μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις θα εξοφλούνται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

Τα οφέλη και πότε χάνεται η ρύθμιση

Για όσο διάστημα τηρείται η ρύθμιση, αναστέλλεται η λήψη νέων αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης για τις οφειλές που έχουν ενταχθεί. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας.

Η ρύθμιση θα χάνεται, μεταξύ άλλων, εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις ή αν ο οφειλέτης αφήσει νέα χρέη αρρύθμιστα πέρα από τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

Μέχρι την ψήφιση της σχετικής διάταξης και την έκδοση των εφαρμοστικών αποφάσεων, οι λεπτομέρειες της διαδικασίας δεν έχουν οριστικοποιηθεί και η ηλεκτρονική πλατφόρμα των 120 δόσεων δεν είναι ακόμη διαθέσιμη.