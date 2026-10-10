ΑΑΔΕ: Στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ οι αγρότες | Προθεσμία 10 ημερών για δήλωση μεταβολής

Η ΑΑΔΕ θα προχωρά σε αυτόματη μετάταξη των αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι δεν πληρούν πια τις προϋποθέσεις παραμονής στο ειδικό καθεστώς και οι ίδιοι δεν έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα την σχετική δήλωση.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την νέα ρύθμιση, αν από την πλευρά του αγρότη δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, η «η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει οίκοθεν στη μετάταξή του στο κανονικό καθεστώς την αμέσως επόμενη ημέρα της καταληκτικής προθεσμίας εμπρόθεσμης μετάταξης, με ημερομηνία ισχύος της μετάταξης την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το έτος που παύουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 48 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

Όμως κατά την οίκοθεν μετάταξη «μεταβάλλονται το αντικείμενο δραστηριοτήτων, το τηρούμενο λογιστικό σύστημα, το καθεστώς του Φ.Π.Α. στο οποίο υπάγεται ο φορολογούμενος καθώς και ο τόπος άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (έδρα), που στην περίπτωση αυτή θεωρείται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου».

Στους φορολογούμενους δίνεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης μεταβολής εργασιών, για να καταχωρηθούν στο φορολογικό μητρώο τα ακριβή δεδομένα των στοιχείων που μεταβλήθηκαν κατά την οίκοθεν μετάταξη.

Η δήλωση μεταβολής υποβάλλεται από τον φορολογούμενο εντός δέκα ημερών από την πραγματοποίηση της οίκοθεν μετάταξης. «Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του, δεν υπόκειται σε προθεσμία. Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις μεταβολές των στοιχείων του μέχρι τον χρόνο ενημέρωσής της», επισημαίνεται στη νέα υπό διαβούλευση ρύθμιση.