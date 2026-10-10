«ΑΝΑΣΑ»: «Στο “κόκκινο” το ΕΣΠΑ 2021-2027» | «Κράτσα και Τρεπεκλής φέρουν ακέραια και από κοινού την ευθύνη»

Σοβαρό κίνδυνο απώλειας σημαντικών πόρων λόγω των καθυστερήσεων στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2021-2027 για τα Ιόνια Νησιά καταγγέλλει η παράταξη «ΑΝΑΣΑ».

Επικαλούμενη τα επίσημα στοιχεία του Μαΐου 2026, σύμφωνα με τα οποία η απορρόφηση βρίσκεται στο 18% και οι συμβάσεις στο 33%, αποδίδει ευθύνες τόσο στην προηγούμενη περιφερειακή αρχή της Ρόδης Κράτσα όσο και στη σημερινή του Γιάννη Τρεπεκλή, προειδοποιώντας ότι κινδυνεύουν να χαθούν πολύτιμοι πόροι που προορίζονται για έργα και δράσεις στα νησιά.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η παράταξη, αναφέρεται: «Η προ ολίγων ημερών επίσκεψη του αν. διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην έδρα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με αντικείμενο την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2021-2027 και την απορρόφηση των διατιθέμενων πόρων, αποκάλυψε την κάκιστη εικόνα του Προγράμματος και τον υπαρκτό κίνδυνο της απώλειας δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ. Με βάση τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία του Μαΐου 2026 η απορρόφηση πόρων ανήρχετο στο 18% και συμβάσεις στο 33% ενώ απομένει ελάχιστος χρόνος για την λήξη του προγράμματος γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη έως απίθανη την πρόβλεψη ότι τα 287 εκατομμύρια ευρώ του ΕΣΠΑ 2021/2027 θα αποδοθούν στα έργα και τις δράσεις για τις ανάγκες και την ανάπτυξη της Περιφέρειάς μας».

Όπως επισημαίνει στη συνέχεια: «Αναδεικνύονται οι τεράστιες ευθύνες τόσο της κ. Κράτσα η οποία επέδειξε χαρακτηριστική αδράνεια και αναποτελεσματικότητα στην αρχική φάση 2021-2023 όσο και του κ. Τρεπεκλή ο οποίος ακόμη και τώρα συνεχίζει να μετατοπίζει την ευθύνη της καθυστέρησης σε τρίτους (δήμους και φορείς) ενώ έχει από τον νόμο και τον κανονισμό την αποκλειστική ευθύνη της καθοδήγησης και υποστήριξης των δικαιούχων, την ευθύνη της υλοποίησης και της απορρόφησης των πόρων που διατέθηκαν στην Περιφέρεια μας».

Τέλος, τονίζεται ότι η παράταξη είχε ήδη επισημάνει τον κίνδυνο μήνες νωρίτερα και καλεί τον Περιφερειάρχη να «σώζει ότι σώζεται». Πιο αναλυτικά, η ΑΝΑΣΑ, επισημαίνει στην ίδια ανακοίνωση: «Η ΑΝΑΣΑ είχε προειδοποιήσει με δημόσια αναφορά της εδώ και δέκα μήνες. Δυστυχώς για τα νησιά μας η περιφερειακή αρχή δικαιολογήθηκε δείχνοντας ότι δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο της σοβαρής απώλειας πολύτιμων πόρων. Καλούμε τον περιφερειάρχη και την περιφερειακή αρχή, έστω και τώρα, να πράξουν τα δέοντα. Ας σωθεί ό,τι σώζεται!»

Γεωργία Καλαμαρά