Τρεις αλλαγές που θα μειώνουν τον λογαριασμό της Εφορίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες | Γράφει ο Ν. Τσουκάλας

Νίκος Τσουκάλας Λογιστής Α’ τάξης, Πρόεδρος Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελ. Επαγγελματιών Ν. Ζακύνθου

Τρεις φορολογικές παρεμβάσεις αλλάζουν σταδιακά το τοπίο για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες, με τις πρώτες ελαφρύνσεις να αποτυπώνονται στα εκκαθαριστικά του 2027 και τη μείωση της προκαταβολής φόρου να ακολουθεί το 2028.

Στόχος των αλλαγών είναι:

•η νέα φορολογική κλίμακα,

•το «κούρεμα» του τεκμαρτού εισοδήματος για τους συνεπείς επαγγελματίες

•και, σε δεύτερο χρόνο, η μείωση της προκαταβολής φόρου.

Η πρώτη φορολογική ανάσα θα φανεί στις δηλώσεις του 2027, καθώς τα εισοδήματα του 2026 θα φορολογηθούν με τους νέους, χαμηλότερους συντελεστές. Παράλληλα, περιορίζεται το τεκμαρτό εισόδημα για όσους πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμόρφωσης.

Ειδικότερα, από το τεκμαρτό εισόδημα αφαιρούνται η προσαύξηση 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και η προσαύξηση 5% στη διαφορά μεταξύ του τζίρου της επιχείρησης και του μέσου τζίρου του αντίστοιχου ΚΑΔ. Για να εξασφαλίσουν το κούρεμα, οι επαγγελματίες θα πρέπει:

•να έχουν αποστείλει τα απαραίτητα στοιχεία στο myDATA για το εκάστοτε φορολογικό έτος,

•εφόσον έχουν την υποχρέωση διασύνδεσης ταμειακών μηχανών και POS, να έχουν ολοκληρώσει τη διασύνδεσή τους και να παραμένουν συνδεδεμένοι ολόκληρο το εκάστοτε φορολογικό έτος,

•να μην τους έχει επιβληθεί πρόστιμο από τη φορολογική Αρχή ή την Αρχή επιθεώρησης εργασίας για τις χρήσεις των τελευταίων 5 φορολογικών ετών,

•να έχουν υποβάλει το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ και εισοδήματος που αφορούν τα τελευταία 5 φορολογικά έτη έως 31/12 του τελευταίου φορολογικού έτους, εφόσον είχαν κατά νόμο υποχρέωση να τις υποβάλουν.

Οι προϋποθέσεις είναι αυστηρές, και εκτιμάτε ότι θα μείνουν εκτός της μειώσεις του τεκμηρίου πολύ ελεύθεροι επαγγελματίες , ενώ ο βασικός κορμός του τεκμαρτού συστήματος παραμένει, καθώς ως ελάχιστη βάση εξακολουθεί να λαμβάνεται υπόψη ο κατώτατος μισθός, προσαυξημένος ανάλογα με τα έτη άσκησης της δραστηριότητας .Παράλληλα, η νέα φορολογική κλίμακα μειώνει τον φόρο για επαγγελματίες με καθαρά κέρδη άνω των 10.000 ευρώ, με μεγαλύτερα οφέλη για νέους έως 30 ετών, γονείς και υψηλότερα εισοδήματα.

Υπάρχουν επιπρόσθετες αλλαγές στην μειώσει τεκμηρίων σε μικρούς οικισμούς και ειδικές ρυθμίσεις για εκμεταλλευτές ταξί. Αντίθετα, επαγγελματίες άνω των 25 ετών χωρίς παιδιά και με κέρδη έως 10.000 ευρώ ενδέχεται να επιβαρυνθούν λόγω της αύξησης του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος.