Οι εκδηλώσεις θέλουν και κόσμο…. Όχι μόνο κριτική

Στη Ζάκυνθο έχουμε μάθει να ζητάμε περισσότερα. Περισσότερες εκδηλώσεις, περισσότερες δράσεις, περισσότερα πράγματα για τον πολιτισμό, για την ψυχαγωγία, για τα παιδιά και για τον κόσμο του νησιού.

Και πολύ σωστά τα ζητάμε. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά. Όταν αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται, πόσοι από εμάς πηγαίνουμε; Δεν γίνεται από τη μία να λέμε «ο Δήμος δεν κάνει τίποτα» και από την άλλη, όταν διοργανώνεται κάτι, να βλέπουμε τις καρέκλες άδειες. Δεν γίνεται να ζητάμε να αποκτήσει η Ζάκυνθος περισσότερη εξωστρέφεια, ζωντάνια και πολιτιστική δραστηριότητα και εμείς να μένουμε απλοί θεατές .Οι εκδηλώσεις του Δήμου δεν είναι μόνο υπόθεση του Δήμου.

Είναι υπόθεση όλων μας. Και ειδικά των Ζακυνθινών. Πρέπει να τις στηρίξουμε. Να πάμε. Να συμμετέχουμε. Να πάρουμε τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας, τους φίλους μας. Να γεμίσουμε τις πλατείες και τους χώρους όπου πραγματοποιούνται. Να δείξουμε ότι υπάρχει κοινό, υπάρχει ενδιαφέρον και υπάρχει ανάγκη για περισσότερα. Η Ζάκυνθος δεν χρειάζεται μόνο εκδηλώσεις. Χρειάζεται Ζακυνθινούς παρόντες.

Κυριακή Βυθούλκα