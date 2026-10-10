Επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης από τις 15 Οκτωβρίου



Στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα τροπολογία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης, που ανοίγει τον δρόμο για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θα διατεθεί στην αγορά από τις 15 Οκτωβρίου.

Στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία αναφέρεται ότι στόχος είναι να μετακυλιστεί το όφελος της επιδότησης, στο σύνολό της, στους τελικούς καταναλωτές. Τα διυλιστήρια και οι εταιρείες εμπορίας καυσίμων προβλέπεται να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι φορείς μεταφοράς της ενίσχυσης, χωρίς να διατηρούν οικονομικό όφελος από αυτή.

Συγκεκριμένα η τροπολογία, η οποία κατατέθηκε σήμερα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επεκτείνει το υφιστάμενο καθεστώς επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, ώστε να καλύπτει και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης- θέρμανσης.

Με βάση τη νέα διάταξη, επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην εσωτερική αγορά, από τις 15 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2026.

Το ακριβές ύψος της επιδότησης δεν αναφέρεται στην τροπολογία. Θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Ανάπτυξης, την οποία εξουσιοδοτούνται να εκδώσουν πριν από τις 15 Οκτωβρίου που ξεκινά η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στην αγορά.

Η τροπολογία προβλέπει, επίσης, τη δυνατότητα αναπροσαρμογής τόσο της περιόδου εφαρμογής και πέραν της 31ης Οκτωβρίου, όσο και των ποσών της επιδότησης με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Με την ίδια απόφαση θα προσδιοριστούν η διαδικασία χορήγησης της επιδότησης, ο μηχανισμός εκκαθάρισης, καθώς και κάθε ειδικότερος και τεχνικός όρος για την εφαρμογή του μέτρου.

Πώς θα υπολογίζεται η επιδότηση

Η επιδότηση θα υπολογίζεται άπαξ επί της καθαρής αξίας των τιμολογίων πώλησης, πριν από τον ΦΠΑ. Τα τιμολόγια θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από τα διυλιστήρια, τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α που εισάγουν πετρέλαιο θέρμανσης ή τους κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιούν εισαγωγές.

Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης θα υπολογίζεται βάσει των συνολικών λίτρων καυσίμου που θα διατεθούν στην εσωτερική αγορά προς τα πρατήρια, τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και τους τελικούς καταναλωτές.

Ωστόσο το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό δεν μπορεί να υπολογιστεί σε αυτή τη φάση καθώς, όπως αναφέρεται στη συνοδευτική Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, θα εξαρτηθεί από δύο παράγοντες: α) το ύψος της επιδότησης ανά λίτρο η οποία θα καθοριστεί από την Κοινή Υπουργική Απόφαση και β) την συνολική ποσότητα πετρελαίου θέρμανσης που θα διατεθεί στην αγορά κατά το διάστημα εφαρμογής του μέτρου.

Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σχετική δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού.