Γλυκά: Έρχονται νέες ανατιμήσεις 10%



Σημαντικές ανατιμήσεις αναμένεται να υπάρξουν εκτός απροόπτου εντός του τρέχοντος έτους στις τιμές των γλυκών στα ζαχαροπλαστεία της χώρας, λόγω της αύξησης του κόστους της ενέργειας και ορισμένων υλικών αλλά και εξαιτίας της ανόδου της διεθνής τιμής του πετρελαίου (brent) πάνω από τα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η τιμή χονδρικής του ρεύματος κινείται το τελευταίο τριήμερο (6/10-8/10) στη χώρα μας πάνω από τα επίπεδα των 160 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 121 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ήταν τις προηγούμενες ημέρες του Οκτωβρίου. Ειδικότερα, σήμερα το ρεύμα ανέρχεται στα 165,25 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 162,46 ευρώ ανά μεγαβατώρα που ήταν χθες, ενώ στις 6 Οκτωβρίου ήταν στα 167,42 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Οι αυξήσεις

Για το θέμα των αυξήσεων στις τιμές των γλυκών, μιλά εκτενώς ο Πρόεδρος Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδας, Γιάννης Γλύκος στο enikonomia.gr.

Όπως αναφέρει, μετά δυσκολίας διατηρούμε τις τωρινές τιμές στα γλυκά και όπως φαίνεται οι αυξήσεις είναι αναπόφευκτες, τη στιγμή που το κόστος της ενέργειας έχει ανέβει κατά 30%, η τιμή της ζάχαρης έχει «σκαρφαλώσει» στα 0,85 ευρώ από 0,60 ευρώ που ήταν το προηγούμενο διάστημα και η σοκολάτα έχει πάει στα 6,50 ευρώ με 7 ευρώ το κιλό από 5,50 ευρώ που πωλούνταν πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Και συνεχίζει λέγοντας πως, εντός του 2026 αναμένεται να υπάρξουν αυξήσεις της τάξεως του 10% στις τιμές όλων των γλυκών στα ζαχαροπλαστεία, εάν η κατάσταση στην ενέργεια δεν αλλάξει, το πετρέλαιο συνεχίζει να παίρνει την ανιούσα και η πολιτεία δεν λάβει άμεσα κάποια μέτρα στήριξης.

Οι τιμές

Ακόμη ο κ. Γλύκος αναφέρει, το πώς διαμορφώνονται σήμερα οι μέσες πανελλαδικές τιμές των γλυκών στα ζαχαροπλαστεία. Ειδικότερα:

Τούρτα (διαφόρων γεύσεων, ανάμεικτη, σοκολατένια κλπ): Η μέση πανελλαδική τιμή της κυμαίνεται από 14 ευρώ έως και 15 ευρώ το κιλό.

Ταρτάκια, σουδάκια, κοκάκια :Οι μέσες τιμές πώλησης τους είναι από 13 ευρώ έως και 15 ευρώ το κιλό σε πανελλαδικό επίπεδο.

Βουτήματα (απλά ή γεμιστά): Πωλούνται από 11 ευρώ έως και 12 ευρώ το κιλό κατά μέσο όρο πανελλαδικά.

Πάστες (σοκολατίνα, νουγκατίνα κλπ), μιλφέιγ, προφιτερόλ: Οι μέσες τιμές πώλησης κινούνται από 3 ευρώ έως και 3,5 ευρώ το τεμάχιο.

Τσουρέκι μαστίχας 600 γραμμαρίων: Κοστίζει κατά μέσο από 7 ευρώ έως και 8 ευρώ σε πανελλαδικό επίπεδο.

Γεμιστό τσουρέκι (πχ με πραλίνα/ κάστανο κλπ): Πουλιέται κατά μέσο όρο γύρω στα 18 ευρώ το κομμάτι. Αυτό ζυγίζει σχεδόν 1.300 κιλό.

Ακόμη διευκρινίζει πως εάν γίνει η αύξηση του 10%, τότε αυτό θα αφορά σε όλα τα παραπάνω γλυκά. Και υπενθυμίζει πως, από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δηλαδή από τα τέλη Φεβρουαρίου δεν ανέβηκε η τιμή σε κανένα γλυκό.