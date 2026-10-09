Δήμος: Νέα μετωπική σύγκρουση για την καθαριότητα | Ν. Γιακουμέλος: «Θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη – Να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη»

Στο επίκεντρο οι καταγγελίες για πιέσεις σε υπαλλήλους και την παραλαβή εργασιών του ιδιώτη

Στη Δικαιοσύνη θα προσφύγει ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, κ. Νίκος Γιακουμέλος, όπως διεμήνυσε κατηγορηματικά, απαντώντας με σφοδρότητα στα όσα εξέδωσαν σε κοινή ανακοίνωση για την αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων οι δημοτικές παρατάξεις «Δύναμη Ελπίδας» και «Με Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκυνθο».

Ο κ. Γιακουμέλος τόνισε ότι οι δύο συνδυασμοί της αντιπολίτευσης δεν έχουν ελέγξει απολύτως τίποτα από τις αιτιάσεις τους, περί δήθεν έντονων πιέσεων που δέχθηκαν μέλη της Επιτροπής Παραλαβής, και απαίτησε να ζητήσουν άμεσα και δημόσια συγγνώμη: «Θεωρώ ότι, όλα αυτά τα οποία αναφέρει το δελτίο τύπου είναι ανυπόστατα και ψευδέστατα, έχουν υποχρέωση καταρχήν να το διερευνήσουν, γιατί δεν το διερεύνησαν και να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη για όλη αυτή την κακή κατάσταση που δημιούργησαν προσωπικά σε μένα και στον δήμαρχο. Έχω υποχρέωση να διαφυλάξω τον εαυτό μου και να απευθυνθώ στην δικαιοσύνη και θα το κάνω, γιατί δεν έχω κανέναν να φοβηθώ ,διότι πρέπει να διαφυλάξω το όνομα μου, γιατί θα το δώσω στα παιδιά και στα εγγόνια μου, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να υπάρχει ούτε ένα ψεγάδι».

Οι καταγγελίες της αντιπολίτευσης

Υπενθυμίζουμε ότι σε κοινή ανακοίνωση οι δύο παρατάξεις της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι έχουν φτάσει σε γνώση τους πληροφορίες για πιέσεις προς υπαλλήλους της αρμόδιας επιτροπής, προκειμένου να υπογράψουν για εργασίες που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν έχουν εκτελεστεί αποκλειστικά από τον ιδιώτη ανάδοχο. Οι δύο παρατάξεις ζητούν από τη Δημοτική Αρχή να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις για το ποιες εργασίες έγιναν από τον ανάδοχο, ποιες από τις υπηρεσίες του Δήμου και ποιο ποσό πρόκειται να καταβληθεί, ενώ ζητούν να δημοσιοποιηθούν η σύμβαση, τα στοιχεία εκτέλεσης και τα πρωτόκολλα παραλαβής.

Πιο αναλυτικά, στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν, αναφέρουν: «Οι υπάλληλοι δεν είναι ασπίδα κανενός. Οι δημότες δεν πληρώνουν χωρίς αποδείξεις. Σοβαρές πληροφορίες φτάνουν σε εμάς για πιέσεις προς υπαλλήλους της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης υπηρεσιών αποκομιδής, προκειμένου να υπογράψουν για εργασίες ογκωδών απορριμμάτων και να προχωρήσει η πληρωμή σημαντικού ποσού σε ιδιώτη ανάδοχο. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, εργασίες που αποτελούν υποχρέωση του ιδιώτη εκτελούνται από εργαζομένους και μέσα του Δήμου, επειδή ο ανάδοχος αδυνατεί να ανταποκριθεί. Αναφέρονται επίσης αντιδράσεις μελών της επιτροπής και έντονη αντιπαράθεση στο γραφείο του διευθυντή Καθαριότητας. Οι πληροφορίες χρειάζονται διασταύρωση. Η σοβαρότητά τους, όμως, απαιτεί δημόσιες απαντήσεις.

Καλούμε τον δήμαρχο και τον αντιδήμαρχο κ. Γιακουμέλο, στον οποίο αποδίδονται οι πιέσεις, να απαντήσουν ξεκάθαρα:

– Ποιες εργασίες εκτέλεσε ο ανάδοχος και με ποια στοιχεία αποδεικνύονται;

– Ποιες εργασίες έγιναν από τον Δήμο και πώς συνυπολογίζονται στην πληρωμή;

– Ποιο ποσό πρόκειται να πληρωθεί και για ποιες υπηρεσίες;

– Υπήρξαν αντιρρήσεις υπαλλήλων και πιέσεις για να υπογράψουν;

Να δοθούν στη δημοσιότητα η σύμβαση, τα στοιχεία εκτέλεσης και τα πρωτόκολλα παραλαβής. Πριν από οποιαδήποτε σχετική πληρωμή, πρέπει να τεκμηριώνεται τι πραγματικά παρέλαβε ο Δήμος.

Η υπογραφή ενός υπαλλήλου είναι ευθύνη. Κανείς δεν δικαιούται να τον πιέζει να πιστοποιήσει εργασίες που δεν μπορεί να επιβεβαιώσει. Εάν επιβεβαιωθεί ότι ο Δήμος εκτελεί τις υποχρεώσεις του ιδιώτη και επιχειρείται η πληρωμή του για τις ίδιες εργασίες, η Δημοτική Αρχή οφείλει να εξηγήσει γιατί επιβαρύνονται οι Ζακυνθινοί. Οι δημότες πληρώνουν για υπηρεσίες που έγιναν. Όχι για υπογραφές που κάποιοι θέλουν να μπουν. Περιμένουμε επίσημες απαντήσεις».

Η απάντηση του Αντιδημάρχου

Ο Αντιδήμαρχος υπογράμμισε αρχικά ότι αποτελεί πλέον συνεχή τακτική της αντιπολίτευσης να καταγγέλλει, αλλά να μην ελέγχει τα πραγματικά στοιχεία, ρίχνοντας σκόπιμα «λάσπη»: «Το βλέπω σαν μία συνέχεια μιας τακτικής της αντιπολίτευσης, που χωρίς να ελέγξουν, χωρίς να έχουν κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο, απλά με μία κουβέντα κάποιου –δεν ξέρω αν είναι πολίτη ή υπαλλήλου που είναι απόλυτα ψευδή, συγκεντρώνονται επί τόπου και κάνουν κοινό δελτίο τύπου κατηγορώντας πρόσωπα, υπολήψεις και αιρετούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό για τον ίδιο τον άνθρωπο, για τον ίδιο τον αιρετό και για τον λαό που ακούει πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι όταν πέφτει λάσπη, πρέπει να βγει η λάσπη. Με πολύ μεγάλη έκπληξη διάβασα αυτό το δελτίο τύπου και νομίζω ότι έτσι ανεξέλεγκτα και όπως συμπεριφέρονται τον τελευταίο καιρό, έχουν βάλει σαν στόχο όλους μας ανεξαιρέτως, μηδενός εξαιρουμένου, προκειμένου να μας στοχοποιήσουν για να αποδείξουν ότι αυτοί είναι οι καλοί και εμείς είμαστε οι κακοί. Εμείς είμαστε οι διεφθαρμένοι και εκείνοι είναι οι καθαροί. Λοιπόν, εγώ δεν αφήνω ούτε μύγα να καθίσει πάνω στο σπαθί μου. Δεν έχω δώσει το δικαίωμα στα 40 χρόνια που ασχολούμαι με τα κοινά, ποτέ σε κανέναν φορέα, σε όσους υπηρέτησα, και δεν θα δώσω, ιδιαίτερα τώρα που ίσως διανύω την τελευταία μου θητεία, να αμαυρώσει κανείς το όνομά μου».

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Όσον αφορά την προσφυγή του στη Δικαιοσύνη, ο κ. Γιακουμέλος ξεκαθάρισε ότι θα προχωρήσει στην υποβολή μηνύσεων. «Θα κάνω μήνυση κατηγορώντας τους δύο συνδυασμούς ότι με κατηγόρησαν ψευδώς ότι εγώ εκβίασα υπαλλήλους προκειμένου να υπογράψουν για να πάρει κάποιος χρήματα. Αυτή είναι η κατηγορία. Και ας αποδείξουν ότι είναι όπως το λένε αυτοί. Εγώ έχω μάρτυρες όλους τους συναδέλφους και όλο το υπαλληλικό προσωπικό».

Ο κ. Γιακουμέλος διαβεβαίωσε, επιπλέον, ότι η συνεργασία όλων των μελών της Δημοτικής Αρχής με τη Διεύθυνση Καθαριότητας είναι εξαιρετική και δεν υπάρχει καμία απολύτως πίεση προς τους υπαλλήλους: «Είναι ψέματα, είναι ακριβώς το αντίθετο. Εγώ είμαι ένας αντιδήμαρχος στην καθαριότητα. Στο συγκεκριμένο τμήμα είμαστε τρεις αντιδήμαρχοι, τρεις δημοτικοί σύμβουλοι που έχουμε απόλυτη συνεργασία. Έχουμε συνεργασία με όλους τους προϊσταμένους της διεύθυνσης καθαριότητας. Έχουμε απόλυτη συνεργασία και καθαρότητα γιατί τα χέρια μας είναι πάνω στο τραπέζι. Έχουμε δώσει όρκο γι’ αυτό. Είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι. Και με τις επιτροπές συνεννοούμαστε, βλέπουμε τι ακριβώς είναι να υπογράψουν οι άνθρωποι. Πρέπει να είναι ενημερωμένοι κάθε φορά που υπογράφουν. Θέλουμε να είμαστε δίπλα τους και να τους καλύπτουμε με την καλή έννοια, ότι υπογράφουν σωστά. Διαχειριζόμαστε δημόσιο χρήμα και υπάρχει απόλυτη συνεργασία σε όλο αυτό το πλαίσιο. Ο διευθυντής καθαριότητας, όλοι μαζί. Και λέμε: τι έρχεται παιδιά; Μία πρόταση για πληρωμή του ιδιώτη που αφορά τα σκουπίδια. Το εξετάζουμε και λέμε ναι, σωστά, προχωρούμε και βλέπουμε. Μία πληρωμή που έχει να κάνει με τα ογκώδη; Λέμε όχι, δεν είναι σωστό. Συνεννοηθήκαμε όλοι μαζί. Δεν πίεσε κανένας κανέναν».

Επίσης, διευκρίνισε ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο κ. Παύλος Μαλούχος (που διαχειρίζεται τη διαδικασία των αυτοκινήτων), καθώς και ο κ. Σπύρος Φαραός (που έχει την ευθύνη για το πρόγραμμα που βγαίνουν τα μηχανήματα), δεν έχουν καμία άμεση αρμοδιότητα στα ογκώδη, που είναι καθαρά τομέας ευθύνης του κ. Αγαπητού Βίτσου. Στη συνέχεια, ο Αντιδήμαρχος ανέφερε: «Βλέπουμε, γυρίζουμε τους δρόμους, συνεννοούμαστε, αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται γύρω μας και όταν αφορά δημόσιο χρήμα είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε άποψη. Αυτή λοιπόν την άποψη εκφράζαμε. Το πόση δουλειά έκαμε; Εγώ είπα την άποψή μου, αλλά είμαι δεύτερος, είμαι τρίτος, δεν είμαι πρώτος. Δεν είμαι αυτός που έλεγχε τη διαδικασία. Πέστε μου για τα σκουπίδια να σας πω τα πάντα. Αλλά εγώ εξέφρασα ότι κατά τη δική μου άποψη η συγκεκριμένη εταιρεία έκανε το ¼ του έργου».

Στο τελικό στάδιο να αναλάβει πλήρως την αποκομιδή ο ιδιώτης

Σχετικά με την ανάληψη της αποκομιδής από τον ιδιώτη, ο κ. Γιακουμέλος σημείωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να αναλάβει το έργο στο 100%: «Ο ιδιώτης έχει αναλάβει τις 5 δημοτικές ενότητες. Και από Δευτέρα-Τρίτη θα αναλάβει και την 6η. Ολοκληρώνεται η διαδικασία της αποκομιδής στο σύνολο του πράσινου κάδου στη Ζάκυνθο και μπαίνουμε σε έναν νέο προγραμματισμό. Ο Δήμος Αρκαδίων είναι η 6η ενότητα. Εμείς, όμως έχουμε υποχρέωση απέναντι στον ζακυνθινό λαό –γιατί γι’ αυτό ορκιστήκαμε–, να παρακολουθούμε από κοντά τη διαδικασία και το έργο που έχει αναλάβει ο ιδιώτης. Θα πρέπει να γίνεται με βάση τη σύμβαση. Είπαμε από την αρχή ότι δώσαμε ένα περιθώριο χρόνου προκειμένου να προετοιμαστεί. Τώρα που μπαίνουμε στη χειμερινή περίοδο πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ ομαλά. Έχω την εντύπωση ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Όμως εμείς δεν θα σταματήσουμε να ελέγχουμε σε καθημερινή βάση, σε 24ωρη βάση, τις ενέργειες που έχει υποχρέωση η ανάδοχος εταιρεία, προκειμένου να εκπληρώνει απόλυτα την υποχρέωση που έχει απέναντι στον δήμο, ειδικότερα απέναντι στους πολίτες του νησιού».

Διονύσης Μπινιώρης