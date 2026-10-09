1ο ΓΕΛ: Εντομοκτονία και μυοκτονία μετά τον εντοπισμό νεκρών ποντικιών

Σε κατάληψη του σχολικού κτιρίου προχώρησαν οι μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Ζακύνθου προβάλλοντας μια σειρά από αιτήματα και ζητώντας την άμεση υλοποίησή τους.

Σε συνάντησή τους με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας κ. Διονύσιο Πόθο, οι μαθητές ενημέρωσαν για τον εντοπισμό νεκρών ποντικιών στο χώρο του σχολείου. Σύμφωνα με τον κ. Πόθο, πρόκειται να πραγματοποιηθεί εντομοκτονία και μυοκτονία στο σχολείο.

«Οι μαθητές του 1ου Λυκείου ήρθαν μόνοι τους στην Δευτεροβάθμια. Συναντηθήκαμε και συζητήσαμε ένα προς ένα αυτά που ζητούν. Επικοινώνησα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο και μου είπε ότι θα ενεργήσει. Είπαμε την άλλη εβδομάδα να δώσουμε ένα νέο ραντεβού ώστε να αξιολογήσουμε το τι έχει γίνει και τι όχι. Τα παιδιά μας είπαν ότι είδαν δύο νεκρά ποντίκια. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Μας υποσχέθηκε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος ότι θα κάνει εντομοκτονία και μυοκτονία», σημειώνει ο ίδιος.

Στα αιτήματά τους οι μαθητές αναφέρουν την έλλειψη κάδων. «Όπως εξήγησα , παρουσία και της Διευθύντριας του σχολείου, το πρόβλημα με τους κάδους πρέπει να λυθεί. Καταλαβαίνω ότι το σχολείο είναι υπερυψωμένο. Συνεπώς δεν μπορούν να μπουν μεγάλοι κάδοι. Εγώ πρότεινα να μπουν μικροί κάδοι και σακούλες έτσι ώστε να μπορούν να τις μεταφέρουν και οι καθαρίστριες. Θα πρέπει να κλείνουν με καπάκι για να μην υπάρχουν έντομα, μέλισσες, σφίγγες και λοιπά», αναφέρει ο κ. Πόθος στο σημείο αυτό.



Διον. Πόθος «Τα κενά που αναφέρει η ΕΛΜΕΖ δεν είναι η αλήθεια»

Την ίδια στιγμή, το ΔΣ της ΕΛΜΕΖ κάνει λόγο για χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες από την αρχή της σχολικής περιόδου. Σε νεότερη ανακοίνωσή του σημειώνει ότι υπάρχουν 58 κενά σε εκπαιδευτικούς και πως εξαιτίας αυτών την εβδομάδα 28 Σεπτεμβρίου – 2 Οκτωβρίου χάθηκαν 1.084 διδακτικές ώρες. «Χαρακτηριστικό του απαξιωτικού τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την εκπαίδευση, είναι το γεγονός ότι η Β΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών κάλυψε μόλις τις 18 από τις 58 κενές θέσεις Εκπαιδευτικών και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού», αναφέρει το Δ.Σ. της ΕΛΜΕΖ.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου υποστηρίζει ότι οι εν λόγω ανακοινώσεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τονίζει πως η τρέχουσα σχολική χρονιά είναι μια από τις καλύτερες όσον αφορά την στελέχωση των σχολείων.

«Κάλεσα την ΕΛΜΕΖ και εξέφρασα το παράπονό μου και τις αντιρρήσεις μου ότι δεν πρέπει να βγάζουν ανακοινώσεις οι οποίες δεν έχουν πραγματικά στοιχεία και έχουν εντυπωσιακούς τίτλους. Η φετινή σχολική χρονιά είναι μια από τις καλύτερες. Τα σχολεία είναι στελεχωμένα και λειτουργούν κανονικά. Έχουμε μόνο εννιά κενά, εκ των οποίων τα τρία δεν θα τα είχαμε, αλλά προέκυψαν για λόγους υγείας. Στις βασικές ειδικότητες δεν έχουμε κενά. Τα κενά που αναφέρει η ΕΛΜΕΖ δεν είναι η αλήθεια. Για αυτό τους κάλεσα και τους τα είπα ένα προς ένα. Δεν έχουν τι να πουν και ψάχνουν πως θα δημιουργήσουν θέμα. Με λυπεί αυτό πάρα πολύ… Είμαστε πλήρεις στα σχολεία. Ακόμα και στην παράλληλη στήριξη έχουμε καλυφθεί 100%».

Σοφία Βαρδακαστάνη