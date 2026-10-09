Στο επίκεντρο των διεθνών εμπορικών επαφών τα προϊόντα της Ζακύνθου (φωτο)

Συνεχίζεται η διεθνής επιχειρηματική αποστολή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, με σκοπό την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων και την ανάπτυξη νέων εμπορικών συνεργασιών με αγορές του εξωτερικού.

Την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στην Κεφαλονιά, πραγματοποιήθηκαν επιχειρηματικές συναντήσεις B2B μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων και αγοραστών από τη Σουηδία και την Ινδία. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην παρουσίαση των προϊόντων, στην τιμολογιακή πολιτική, στις διαθέσιμες ποσότητες και στις προοπτικές σύναψης εμπορικών συμφωνιών.

Στο πλαίσιο της αποστολής, συμμετείχαν τρεις επιχειρήσεις από τη Ζάκυνθο, το ελαιοτριβείο «Το Βουνό», το Κτήμα Γράμψα και το ελαιοτριβείο «Αρισταίον» παρουσιάζοντας τα προϊόντα τους και διερευνώντας νέες ευκαιρίες εξωστρέφειας και συνεργασίας με διεθνείς αγορές.

Κατά τη διάρκεια των απευθείας επαφών, οι αγοραστές ενημερώθηκαν αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος, εξέτασαν τις προσφερόμενες τιμές και τις διαθέσιμες ποσότητες, ενώ παράλληλα κατέγραψαν το ενδιαφέρον τους για την περαιτέρω ανάπτυξη εμπορικών συνεργασιών.

Η δυναμική παρουσία της Ζακύνθου

Η κ. Διονυσία Μπάστα, υπεύθυνη και εκπρόσωπος του ελαιοτριβείου «Το Βουνό», ανέφερε αρχικά: «Η συμμετοχή μας στη δράση επιχειρηματικών συναντήσεων B2B με αγοραστές από την Ινδία και τη Σουηδία αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία δικτύωσης, ανάπτυξης νέων συνεργασιών και προώθησης του ελαιόλαδου μας σε διεθνείς αγορές».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μια τοπική επιχείρηση στην προσπάθειά της να εξάγει τα προϊόντα της: «Ως νησιωτική επιχείρηση, αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερες προκλήσεις στον τομέα των εξαγωγών, με βασικότερες το αυξημένο μεταφορικό κόστος, τις δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα και την ανάγκη για μεγαλύτερη προβολή των προϊόντων μας στο εξωτερικό. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η ποιότητα και η μοναδικότητα των τοπικών μας προϊόντων αποτελούν ισχυρά εφόδια για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη διεκδίκηση μιας ουσιαστικής θέσης στις διεθνείς αγορές».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης που δημιουργούν οι στοχευμένες δράσεις της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για τις επιχειρήσεις: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την πρωτοβουλία και τη διοργάνωση της δράσης, καθώς και για τη στήριξη που προσφέρει στις τοπικές επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αναπτυχθούν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές.Θα θέλαμε εμείς να ευχαριστήσουμε προσωπικά και την κ.Παπαναστασάτου , θεματική αντιπεριφερειάρχης, για τη συμβολή της στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας.Κοιτάζοντας προς το μέλλον, θεωρούμε ότι η συνέχιση και η ενίσχυση τέτοιων πρωτοβουλιών, σε συνδυασμό με στοχευμένες δράσεις προβολής και υποστήριξης των εξαγωγών, μπορούν να δημιουργήσουν νέες προοπτικές ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις των Ιονίων Νήσων. Στόχος μας είναι να εξελίξουμε την παρουσία μας στο εξωτερικό, να δημιουργήσουμε σταθερές διεθνείς συνεργασίες και να αναδείξουμε το ελαιόλαδό μας ως ένα προϊόν υψηλής ποιότητας που εκφράζει τον τόπο και την ταυτότητά μας».

Η κ. Αθηνά Χαϊκάλη, υπεύθυνη του ελαιοτριβείου «Αρισταίον», αναφέρθηκε στη σημασία της πρωτοβουλίας για την προβολή των ζακυνθινών προϊόντων: «Ήταν μια πολύ καλή πρωτοβουλία και προσπάθεια για την προβολή των ζακυνθινών προϊόντων, με άψογη διοργάνωση. Οι αγοραστές ήταν προσεκτικά επιλεγμένοι και υπήρχε ουσιαστικό και στοχευμένο ενδιαφέρον από τους επαγγελματίες. Τους ενδιέφερε πολύ η ελληνικότητα. Θεωρούν ότι ένα ελληνικό προϊόν έχει απήχηση στις αγορές τους. Η ποιότητα του προϊόντος μας αναγνωρίζεται γενικά και μια τέτοια πρωτοβουλία που προωθεί την εξωστρέφεια μπορεί να οδηγήσει σε σταθερές συνεργασίες που να προσθέσουν αξία στο προϊόν μας και στον τόπο μας».

Κλείνοντας η ίδια στάθηκε, επίσης, στις δυνατότητες του ελληνικού ελαιολάδου να ενισχύσει τη θέση του στη διεθνή αγορά, επισημαίνοντας ότι:«Το ελληνικό ελαιόλαδο έχει όλες τις προϋποθέσεις για μια παρουσία στο εξωτερικό ώστε να ανταγωνιστεί ισάξια το ιταλικό και το τυνησιακό ελαιόλαδο. Ιδιαίτερα το τυνησιακό έχει αρχίσει και μπαίνει έντονα στις αγορές του εξωτερικού. Ευελπιστούμε για νέες πρωτοβουλίες».

Κυριακή Βυθούλκα