Δήμος Ζακύνθου: Τι προβλέπει ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου

Μια ερώτηση από κάθε παράταξη της αντιπολίτευσης πριν την ημερήσια διάταξη

Στη Διαύγεια αναρτήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου, αφού εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία σε προηγούμενη συνεδρίαση.

Σε γενικές γραμμές, ο κανονισμός δεν περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές. Ωστόσο, δίνει στην αντιπολίτευση τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικότερα, ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου προβλέπει ότι το Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, καθώς και όταν το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Δημοτική Επιτροπή. Ο πρόεδρος επιλέγει τον κατάλληλο, για κάθε περίπτωση, τρόπο συνεδρίασης, καθώς και τον τόπο διεξαγωγής της, είτε δηλαδή στο κατάστημα της έδρας του δήμου είτε οποιονδήποτε άλλο τόπο εντός των χωρικών ορίων του Δήμου.

Η πρόσκληση αναρτάται αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου και κοινοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους συμβούλους τουλάχιστον τρεις πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης. Συνοδεύεται από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών για όλα τα θέματα. Συμπληρωματικά στοιχεία διαβιβάζονται άμεσα όταν αυτά κατατεθούν στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κατεπείγουσα περίπτωση, η πρόσκληση μπορεί να κοινοποιηθεί ακόμη και την ημέρα της συνεδρίασης, εφόσον αναρτηθεί αυθημερόν στην ιστοσελίδα του Δήμου και αποσταλεί ηλεκτρονικά στα μέλη της.

Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και αναγράφει υποχρεωτικά όλα τα θέματα που προτείνουν ο Δήμαρχος και η Δημοτική Επιτροπή. Κάθε θέμα διατυπώνεται με σαφήνεια, ώστε να προσδιορίζεται το αντικείμενο της απόφασης. Οι επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας μπορούν να προτείνουν θέμα έως μία ημέρα πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης. Η ένταξη επαφίεται καταρχήν στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου, ο οποίος υποχρεούται να εντάξει προτεινόμενο θέμα έως τρεις φορές ανά ημερολογιακό έτος όταν προτείνεται από τον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας και μία φορά ανά ημερολογιακό έτος όταν προτείνεται από τον επικεφαλής καθεμίας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας. Επιπλέον θέματα μπορούν να εντάσσονται κατά την κρίση του Προέδρου.

Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Η απαρτία διαπιστώνεται πριν από την έναρξη με βάση τον αριθμό των συμβούλων που έχουν ορκισθεί και εγκατασταθεί. Για το 29 μελές Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου απαιτούνται τουλάχιστον δεκαπέντε παρόντα μέλη. Ο εκπρόσωπος ή Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας δεν υπολογίζεται για την απαρτία. Η απαρτία που διαπιστώθηκε στην έναρξη διατηρείται έως τη λήξη για όλα τα θέματα, ακόμη και αν αποχωρήσουν μέλη. Ομοίως ισχύει και σε περίπτωση διακοπής για οποιοδήποτε λόγο της συνεδρίασης και συνέχιση αυτής την επόμενη ημέρα. Οι αποχωρήσεις επηρεάζουν όμως τον υπολογισμό της πλειοψηφίας κατά την ψηφοφορία.

Η λήψη απόφασης αποτελεί διαδικασία διαφορετική από τη διαπίστωση της απαρτίας. Η απαρτία διαπιστώνεται πριν την έναρξη της συνεδρίασης, αποτελεί προϋπόθεση για την έναρξη της συνεδρίασης και συντρέχει μέχρι τη λήξη της. Αντίθετα, η πλειοψηφία υπολογίζεται αυτοτελώς για κάθε θέμα (πρόταση προς ψήφιση) κατά τον χρόνο ψηφοφορίας και λήψης της απόφασης.

Ο Πρόεδρος διαπιστώνει την απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. Πριν από τη συζήτηση της ημερήσιας διάταξης, ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος μπορεί να προβεί σε ενημερώσεις διάρκειας δέκα (10) λεπτών. Ακολουθούν ερωτήσεις, έως μία ερώτηση από κάθε παράταξη της μειοψηφίας, για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, εφόσον αυτές έχουν κατατεθεί έως τις 10:00 π.μ. της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας της συνεδρίασης. Η διάρκεια των ερωτήσεων ανέρχεται έως δύο (2) λεπτά και η απάντηση έως τέσσερα (4) λεπτά. Δεν διεξάγεται διαλογική συζήτηση και δεν λαμβάνεται απόφαση. Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία των τυχόν κατεπειγόντων θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Η σειρά των ομιλητών καθορίζεται με κριτήρια ιεραρχίας. Κατά τη συζήτηση κάθε θέματος, ο εισηγητής παρουσιάζει συνοπτικά την εισήγηση και απαντά σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ο πρόεδρος, κατά τη συζήτηση κάθε θέματος, δίδει τον λόγο στον δήμαρχο, ο οποίος έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του κατά προτεραιότητα ή στον νόμιμο αναπληρωτή του. Μετά από τον δήμαρχο ακολουθεί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος για το εκάστοτε θέμα. Ακολουθούν οι επικεφαλής των παρατάξεων της μειοψηφίας κατά φθίνουσα σειρά αριθμού συμβούλων και σε ισοδυναμία, κατόπιν κλήρωσης. Στη συνέχεια μιλούν οι ειδικοί αγορητές και οι εγγεγραμμένοι σύμβουλοι. Μετά τους συμβούλους μιλούν οι προσκεκλημένοι δημοτικοί υπάλληλοι, εκπρόσωποι φορέων ή ιδιώτες. Με απόφαση της απλής πλειοψηφίας των παρόντων μπορεί να δοθεί ο λόγος και σε άλλους παρόντες εκπροσώπους φορέων ή πολίτες. Παράλληλα, προβλέπεται σαφές πλαίσιο για την τήρηση του χρόνου των ομιλιών.

Τέλος, σημειώνεται ότι όταν συζητείται θέμα που αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένη Δημοτική Κοινότητα, προσκαλείται υποχρεωτικά ο εκπρόσωπος ή ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της και συμμετέχει με δικαίωμα λόγου και ψήφου. Η παράλειψη έγκαιρης πρόσκλησης καθιστά τη συνεδρίαση μη νόμιμη, εκτός αν παρίσταται και δεν αντιλέγει.

Σοφία Βαρδακαστάνη