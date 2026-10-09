Χωματερές που δεν λένε να εξαφανιστούν | Μ. Μουζάκη: «Υπάρχουν σημεία που είναι 30-40 χρόνια πίσω»

Νέες εστίες δημιουργούνται μετά τους καθαρισμούς, με σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Τον κώδωνα του κινδύνου για το διαχρονικό και φλέγον ζήτημα των ανεξέλεγκτων χωματερών στο νησί της Ζακύνθου κρούει η Προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, κ. Μαρία Μουζάκη.

Με αφορμή την πρόσφατη πυρκαγιά σε παράνομη χωματερή στην περιοχή Κουρέικα, μεταξύ Λαγανά και Αμπελοκήπων, η κ. Μουζάκη αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος, τις περιβαλλοντικές και υγειονομικές του διαστάσεις, αλλά και το κρίσιμο ζήτημα των ευθυνών των ιδιωτών-ιδιοκτητών των συγκεκριμένων οικοπέδων.

Η κατάσταση με τις ανεξέλεγκτες εστίες απορριμμάτων στο νησί, παρά τις όποιες προσπάθειες καθαρισμού, παραμένει δραματική, καθώς νέες χωματερές «ξεφυτρώνουν» διαρκώς, ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό των χωριών. Η κ. Μουζάκη υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για άμεση εφαρμογή του νομικού πλαισίου και τον αυστηρό καταλογισμό ευθυνών.

Η Προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας, περιγράφοντας το μέγεθος του προβλήματος, στάθηκε αρχικά στην πρόσφατη πυρκαγιά που έφερε ξανά το θέμα στο προσκήνιο: «Όσον αφορά τη συγκεκριμένη χωματερή, είναι μια παλιά υπόθεση. Είναι γνωστή και καταγράφεται κάθε χρόνο από τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και απλώς μας υπενθύμισε για άλλη μια φορά το άλυτο πρόβλημα που υπάρχει επί σειρά ετών στο νησί μας. Οι χωματερές όπως γνωρίζετε έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον».

Οι σοβαρές περιβαλλοντικές και υγειονομικές επιπτώσεις

Η κ. Μουζάκη αναφέρθηκε εκτενώς στις επιπτώσεις που έχουν αυτές οι εστίες ρύπανσης, τόσο στο περιβάλλον όσο και στη δημόσια υγεία, κάνοντας ειδική μνεία στο πρόβλημα των τρωκτικών: «Τα σκουπίδια συγκεντρώνονται στις χωματερές, τα ογκώδη αντικείμενα μπορούν να ρυπάνουν το έδαφος και τα οργανικά σκουπίδια προκαλούν δυσάρεστες οσμές και εκπομπές αερίων. Επίσης τα τελευταία χρόνια το νησί μας ταλαιπωρείται -και αποτελούν εστία- με τρωκτικά, έντομα κ.α. Ήδη η έξαρση του πληθυσμού των ποντικιών στο νησί είναι γνωστή σε όλους έχουμε και κρούσματα λεπτοσπείρωσης τα τελευταία χρόνια».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε, η τελευταία καταγραφή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εντόπισε πάνω από 40 τέτοιες παράνομες χωματερές σε ολόκληρο το νησί. Το πρόβλημα, ωστόσο, μοιάζει με «Λερναία Ύδρα»: «Η τελευταία καταγραφή αν θυμάμαι καλά είναι πάνω από 40 χωματερές αυτές οι οποίες εντοπίστηκαν και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Δήμου, βλέπουμε ότι μια στιγμή καθαρίζονται και μετά δημιουργούνται νέες εστίες. Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι ότι έχουμε χωματερές μέσα στην καρδιά πολλών χωριών στο νησί. Από ογκώδη αντικείμενα μέχρι ηλεκτρικές συσκευές και οργανικά σκουπίδια. Δημιουργούν προβλήματα όσον αφορά και την αντιπλημμυρική προστασία. Έχουν γίνει εκτεταμένοι καθαρισμοί σε ποτάμια και ρέματα στο νησί. Σε κάποια από αυτά μετά από λίγες μέρες είδαμε ότι έχουν ρίξει μέσα σκουπίδια και μιλάμε για κεντρικά ποτάμια όπως στο ποτάμι του Ξιφίτα».

Στο «μικροσκόπιο» οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων

Το πιο κρίσιμο, ίσως, σημείο της παρέμβασης της κ. Μουζάκη αφορά τις νομικές ευθύνες των ιδιοκτητών αυτών των χώρων. Η ίδια θέτει ευθέως το ζήτημα της εφαρμογής του νόμου, καθώς πολλές από αυτές τις χωματερές βρίσκονται σε ιδιωτικές εκτάσεις: «Οι χωματερές που υπάρχουν μέσα σε κεντρικά σημεία χωριών μεγάλων τοπικών κοινοτήτων, αυτοί οι χώροι έχουν κάποιους ιδιοκτήτες. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να εντοπιστούν. Υπάρχει ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται στη δημιουργία χωματερών. Η Ζάκυνθος στο 80-90% της επιφάνειας της ακόμα και σε δασικές εκτάσεις είναι ιδιωτικές».

Κλείνοντας, η Προϊσταμένη Πολιτικής Προστασίας εντόπισε τη «ρίζα» του προβλήματος, καταλήγοντας σε ένα σαφές συμπέρασμα: «Υπάρχουν χωματερές που είναι 30-40 χρόνια πίσω. Σε όλο αυτό το σκηνικό που δημιουργείται, συντελεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ότι δεν υπάρχει σωστή διαχείριση των ογκωδών αντικειμένων. Οι χωματερές δεν είναι μόνο ένα πρόβλημα καθαριότητας ή περιβαλλοντολογικό ζήτημα, είναι κάτι περισσότερο».

Διονύσης Μπινιώρης