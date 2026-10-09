Mειώνεται η κατανάλωση καυσίμων – Μεγαλώνει η αγωνία για θέρμανση

Σε υψηλά επίπεδα εξακολουθούν να κινούνται οι τιμές των καυσίμων και στην Καλαμάτα, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και επηρεάζοντας την καθημερινότητα των πολιτών. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώνεται περίπου στα 2,18 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κινείται κοντά στα 2,10 ευρώ, μετά και τη νέα επιδότηση που χορηγήθηκε από την κυβέρνηση.

Μιλώντας στην «Ε», ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Μεσσηνίας, Νικόλας Πανούσης, περιέγραψε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στην αγορά καυσίμων, επισημαίνοντας ότι οι υψηλές τιμές έχουν περιορίσει αισθητά την κατανάλωση, με επιπτώσεις όχι μόνο στα πρατήρια αλλά και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους.

Όπως ανέφερε, το πετρέλαιο κίνησης στην Καλαμάτα έχει υποχωρήσει κοντά στα 2,10 ευρώ το λίτρο, έπειτα από τη δεύτερη επιδότηση των 5 λεπτών, η οποία προστέθηκε στα ήδη υπάρχοντα 15 λεπτά, ανεβάζοντας τη συνολική ενίσχυση στα 20 λεπτά ανά λίτρο.

Αντίθετα, η αμόλυβδη βενζίνη συνεχίζει την ανοδική της πορεία, φτάνοντας περίπου στα 2,18 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιμών το επόμενο διάστημα, ο κ. Πανούσης εκτίμησε ότι η κατάσταση παρουσιάζει μια σχετική σταθερότητα, καθώς τις τελευταίες τρεις ημέρες το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, οδηγεί σε μικρές αυξομειώσεις, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται κάποια σημαντική αποκλιμάκωση.

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Μεσσηνίας στη συμπεριφορά των καταναλωτών, τονίζοντας ότι η ακρίβεια έχει αλλάξει αισθητά τις καθημερινές τους συνήθειες.

«Ο κόσμος είναι φοβισμένος και προβληματισμένος. Δεν ξέρει πού θα σταματήσει όλο αυτό», σημείωσε, εξηγώντας ότι τα νοικοκυριά έχουν περιορίσει τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, καθώς το γενικότερο κύμα ανατιμήσεων και ο πληθωρισμός δυσκολεύουν ολοένα περισσότερο την καθημερινότητά τους.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται, σύμφωνα με τον ίδιο, και στην κυκλοφορία στους δρόμους της Καλαμάτας. Τις πρωινές ώρες καταγράφεται κάποια κινητικότητα, κυρίως λόγω της μετακίνησης των εργαζομένων προς τις δουλειές τους, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά η κίνηση μειώνεται αισθητά.

«Από το μεσημέρι και μετά οι δρόμοι αδειάζουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο και σε άλλους κλάδους της τοπικής οικονομίας, όπως η εστίαση.

Παράλληλα, σημαντικές πιέσεις δέχονται οι επαγγελματίες των μεταφορών, οι μεταφορικές επιχειρήσεις και οι ιδιοκτήτες ταξί, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος καυσίμων. Ειδικά για τα ταξί, ο κ. Πανούσης επισήμανε ότι, παρά την επιβάρυνση από την άνοδο του πετρελαίου κίνησης, δεν έχουν αυξηθεί τα κόμιστρα.

Όπως εκτίμησε, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενδείξεις για κάποια θεαματική μείωση των τιμών μέσα στο άμεσο, επόμενο διάστημα.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η ανησυχία για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς οι εκτιμώμενες τιμές δημιουργούν έντονο προβληματισμό για τις οικονομικές δυνατότητες των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα.

Ο κ. Πανούσης χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα δύσκολη, εκτιμώντας ότι οι τιμές θα είναι απαγορευτικές για μεγάλο μέρος των καταναλωτών.

Όπως εξήγησε, χωρίς την κρατική παρέμβαση, το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε, με τα σημερινά δεδομένα, να διατεθεί σε τιμές από 2 έως και 2,50 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η κυβέρνηση έχει εκφράσει την πρόθεση να συγκρατήσει την τιμή εκκίνησης κοντά στο 1,75 ευρώ, με περισσότερες ανακοινώσεις να αναμένονται στις 14 του μήνα.

Ωστόσο, ακόμη και αυτό το επίπεδο τιμών θεωρείται εξαιρετικά υψηλό. «Το 1,75 ευρώ είναι έτσι κι αλλιώς μια απαγορευτική τιμή», τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Μεσσηνίας, δίνοντας έμφαση στις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα οι χαμηλοσυνταξιούχοι και οι νέες οικογένειες.

«Σκεφτόμαστε μια γιαγιά που με μια πενιχρή σύνταξη καλείται να επιβιώσει. Πώς θα μπορέσει να πληρώσει 1.750 ευρώ για έναν τόνο πετρέλαιο θέρμανσης; Σκεφτόμαστε και τους νέους ανθρώπους που έχουν δημιουργήσει οικογένεια και μετρούν τα χρήματά τους στο τέλος κάθε μήνα για να καλύψουν τα βασικά έξοδα», ανέφερε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το κόστος της θέρμανσης «είδος φανταστικής πολυτέλειας», επισημαίνοντας ότι η διάθεση 1.750 ή ακόμη και 2.000 ευρώ για την αγορά ενός τόνου πετρελαίου είναι πλέον εκτός των οικονομικών δυνατοτήτων πολλών νοικοκυριών.

Την ίδια στιγμή, η περιορισμένη κατανάλωση προκαλεί ανησυχία και στους ίδιους τους πρατηριούχους, οι οποίοι εκτιμούν ότι η μειωμένη ζήτηση θα δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους κατά τη χειμερινή περίοδο.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ

Αναφερόμενος στην περσινή περίοδο διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο κ. Πανούσης υπενθύμισε ότι η τιμή εκκίνησης είχε διαμορφωθεί περίπου στο 1,10 ευρώ το λίτρο, γεγονός που είχε οδηγήσει σε αυξημένη ζήτηση από τους καταναλωτές.

Στη συνέχεια, ωστόσο, οι διεθνείς εξελίξεις και η ένταση στη Μέση Ανατολή επηρέασαν την αγορά, με αποτέλεσμα η τιμή να αυξηθεί σημαντικά και να φτάσει περίπου στο 1,75 ευρώ προς το τέλος της περιόδου διάθεσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβερνητική πρόθεση είναι η φετινή διάθεση να ξεκινήσει κοντά στην τιμή με την οποία ολοκληρώθηκε η περσινή περίοδος.

Το ζητούμενο, ωστόσο, παραμένει κατά πόσο οι όποιες παρεμβάσεις θα μπορέσουν να προσφέρουν ουσιαστική ανακούφιση στα νοικοκυριά.

Με τις τιμές των καυσίμων να παραμένουν υψηλές και τις οικογενειακές δαπάνες να αυξάνονται, ο φετινός χειμώνας προδιαγράφεται ιδιαίτερα δύσκολος τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους επαγγελματίες της αγοράς. Η πορεία των διεθνών τιμών του πετρελαίου και οι επικείμενες κυβερνητικές ανακοινώσεις αναμένεται να καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το κόστος θέρμανσης και τις δυνατότητες των νοικοκυριών να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.

Πηγή: elefhteriaonline.gr