ΕΟΠΥΥ: Αποζημίωση 35 ευρώ για μαστογραφίες και 8,28 ευρώ για υπερηχογράφημα αλλά χωρίς αμοιβή γιατρού το νέο «Προλαμβάνω» 

Χωρίς αλλαγές στις τιμές αποζημίωσης που αφορούν τις δωρεάν μαστογραφίες, συνεχίζεται το νέο πρόγραμμα «Προλαμβάνω» από τον ΕΟΠΥΥ.

Ήδη ο Οργανισμός έχει απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος στους ιδιώτες παρόχους, προκειμένου να συνάψουν συμβάσεις για να εκτελούν τις διαγνωστικές εξετάσεις. Τα πρώτα SMS πρόκειται να αποσταλούν στις 13 Οκτωβρίου.

Όμως αξίζει να σημειωθεί ότι οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους τον γιατρό που θα κάνει τη διάγνωση για την μαστογραφία, κάτι που δεν συνέβαινε στην πρώτη φάση του προγράμματος που αποζημιωνόταν από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Να σημειωθεί ότι το νέο «Προλαμβάνω» θα καλυφθεί από εθνικούς πόρους αφού συνολικά θα διατεθούν 75 εκατ. ευρώ για όλες τις δωρεάν εξετάσεις.

Για όσες γυναίκες δικαιούνται τις δωρεάν μαστογραφίες εκδίδεται αυτόματα παραπεμπτικό για ψηφιακή μαστογραφία, με διάρκεια ισχύος έξι μηνών από την έκδοσή του. Όσες έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση λαμβάνουν το παραπεμπτικό μέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι υπόλοιπες μπορούν να απευθυνθούν σε δημόσια ή ιδιωτική μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της επιλογής τους, γνωστοποιώντας τον ΑΜΚΑ τους, ώστε να ανακτηθεί το παραπεμπτικό από το πληροφοριακό σύστημα.

Η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δημόσιο ή ιδιώτη πάροχο που συμμετέχει στη δράση. Μετά τη διενέργειά της, ο ακτινοδιαγνώστης καταχωρεί τα ευρήματα στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, το οποίο ενημερώνει τον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας της δικαιούχου.

Εάν η μαστογραφία εμφανίσει εύρημα κατηγορίας BI-RADS 0 ή BI-RADS 3 και άνω, εκδίδεται αυτόματα παραπεμπτικό για υπερηχογράφημα μαστού. Το συγκεκριμένο παραπεμπτικό έχει ισχύ τριών μηνών.

Πόσο αποζημιώνονται οι μαστογραφίες και το υπερηχογράφημα μαστού

Η αποζημίωση των παρόχων ορίζεται στα 35 ευρώ για την ψηφιακή μαστογραφία και στα 8,28 ευρώ για το υπερηχογράφημα μαστού.

Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η καταχώριση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας των δικαιούχων.

Οι γυναίκες δικαιούχοι ενημερώνονται για τους δημόσιους ή ιδιωτικούς παρόχους υπηρεσιών υγείας που συμμετέχουν στην παρούσα δράση μέσω των ιστοσελίδων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου (Ε.Π.Π.Ε.).

ΕΟΠΥΥ: Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Οι μη συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι υπηρεσιών υγείας, που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

α) Διαγνωστικά Εργαστήρια

β) Ιδιωτικές κλινικές

γ) Πολυϊατρεία

μπορούν να δηλώσουν ηλεκτρονικά τη συμμετοχή τους στη Δράση μέσω του συνδέσμου: https://apps.eopyy.gov.gr/ υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

-Άδεια ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας του φορέα και

Για παρόχους που διενεργούν ψηφιακή μαστογραφία, αποδεικτικό καταχώρισης ή/και ειδική άδεια λειτουργίας εργαστηρίου ιοντιζουσών ακτινοβολιών, σε ισχύ , εκδοθείσα από την αρμόδια αρχή (ΕΕΑΕ).

-Για νομικά πρόσωπα, ισχύον πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ.

ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ

Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ πάροχοι υπηρεσιών υγείας που ανήκουν ομοίως στις εξής κατηγορίες:

α) Διαγνωστικά Εργαστήρια

β) Ιδιωτικές κλινικές

γ) Πολυϊατρεία και

δ) Δημόσιες Δομές,

καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στη Δράση ηλεκτρονικά ακολουθώντας τον κάτωθι σύνδεσμο https://healthservices.eopyy.gov.gr/eEOPYY

Οι φορείς που εντάσσονται στη Δράση καταγράφονται σε ένα ενιαίο Μητρώο, το οποίο παραμένει ανοικτό, καθ’ όλη τη διάρκεια της Δράσης, ώστε να καθίσταται δυνατή η ένταξη νέων ενδιαφερόμενων φορέων σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο από την έναρξή έως και τη λήξη της Δράσης.

Πηγή: healthreport.gr