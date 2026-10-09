Τοπικές βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο το Σάββατο – Έως 24 βαθμούς η θερμοκρασία

Το Σαββάτο 10 Οκτωβρίου 2026 αναμένονται φαινόμενα κυρίως στα ορεινά. Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 4 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα ορεινά των ηπειρωτικών της Εύβοιας και της Κρήτης καθώς και στο Ιόνιο, με την ένταση και το πλήθος τους να είναι μεγαλύτερα το μεσημέρι και απόγευμα. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι σχετικά αυξημένες στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη έως το πρωί αναφέρει το meteo.gr

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 9 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 10 έως 29, στη Θεσσαλία από 15 έως 28, στην Ήπειρο από 11 έως 25, στην Στερεά και στην Πελοπόννησο από 13 έως 27, στα νησιά του Ιονίου από 15 έως 24, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 28, στις Κυκλάδες από 11 έως 26, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 25 και στην Κρήτη από 12 έως 27.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις που κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πρόσκαιρες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνότερες. Πρόσκαιρες, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η ορατότητα έως το πρωί θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.