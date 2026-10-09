Ζάκυνθος | Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό επιβάτη που έπεσε από κρουαζιερόπλοιο 70 ναυτικά μίλια δυτικά του Κεριού

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον εντοπισμό επιβάτη που φέρεται να έχει πέσει από κρουαζιερόπλοιο 70 ναυτικά μίλια δυτικά του Κεριού. Σύμφωνα με πληροφορίες πλωτό σκάφος του Λιμεναρχείου Ζακύνθου σπεύδει άμεσα στο σημείο για να συνδράμει στις έρευνες που έχουν ήδη ξεκινήσει.

Τον συντονισμό των ερευνών πραγματοποιεί το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρώτου θέματος (protothema.gr) πρόκειται για 44χρονη γυναίκα που έχει πέσει από κρουαζιερόπλοιο με σημαία από τις Μπαχάμες. Στις έρευνες αναφέρει ότι συμμετέχουν ναυαγοσωστικό σκάφος, τρία παραπλέοντα πλοία και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.