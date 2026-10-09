Στο στόχαστρο ομάδων της Superleague o Κωνσταντίνος Γυφτομήτρος – “Κλέβει” τις εντυπώσεις ο άσος της Ζακύνθου

Το ενδιαφέρον ακόμα και από ομάδες της Superleague έχει προσελκύσει ο δεξιός μπακ της Ζακύνθου Κωνσταντίνος Γυφτομήτρος. Μετά την εξαιρετική περσινή χρονιά με τους “κυανοκίτρινους” καθώς αποτέλεσε έναν εκ των παικτών “κλειδιά” για την άνοδο στη Superleague 2, ο ταλαντούχος άσος έχει τραβήξει τα βλέμματα με την μέχρι τώρα απόδοση του, όντας αναντικατάστατος στο δεξί άκρο της άμυνας. Πρόκειται για ιδιαίτερα επιθετικογενή μπακ, ο οποίος δουλεύει σκληρά στην προπόνηση, ενώ χαρακτηρίζεται εκτός γηπέδου και ένας εξαιρετικός χαρακτήρας.

Δημοσίευμα του Sport24.gr τον τοποθετεί ως έναν από τους παίκτες που έχει εντυπωσιάσει μέχρι τώρα

Δείτε τι αναφέρει: “Το πρωτάθλημα της Superbet League 2 άρχισε και αποτελεί ένα απ’ τα πιο ενδιαφέροντα των τελευταίων (πολλών) ετών. Υπάρχουν οι κλασικές παραδοσιακές δυνάμεις, όπως η ΑΕΛ Novibet, η Νίκη Βόλου, ο Πανιώνιος, ο Πανσερραϊκός και η Athens Kallithea, αλλά και εκείνες που ξεχωρίζουν και στοχεύουν ψηλά, όπως η Μαρκό.

Την ίδια στιγμή, στο πρωτάθλημα υπάρχουν και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις νεαρών ποδοσφαιριστών. Στην εκπομπή Box2Box by Betsson, οι Ηλίας Καλλονάς και Αντώνης Οικονομίδης αναφέρθηκαν στον 19χρονο δεξιό μπακ της Ζακύνθου, Κωνσταντίνος Γυφτομήτρος, ο οποίος έχει ξεχωρίσει και βρίσκεται ήδη στα μπλοκάκια ομάδων της Stoiximan Super League

Ο νεαρός μπακ αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Λαμίας και την τελευταία διετία αγωνίζεται στη Ζάκυνθο, συμβάλλοντας στην περσινή άνοδο της ομάδας στη δεύτερη κατηγορία, ενώ και φέτος έχει αρχίσει εξαιρετικά”

Οι διοικούντες της Ζακύνθου γνωρίζουν το ενδιαφέρον που υπάρχει για τον Κωνσταντίνο Γυφτομήτρο, ενώ έχουν εξαιρετική άποψη για την ποδοσφαιρική του αξία αλλά και για τον χαρακτήρα του.

Πέρσι για την πορεία της ομάδας στη Γ’ Εθνική ο ταλαντούχος παίκτης είχε μιλήσει στην εκπομπή “Σπορ στο Ιόνιαν”.

Δείτε όσα είχε πει



Διονύσης Μπινιώρης