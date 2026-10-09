Στο 79,4% το ποσοστό εγγραφής φέτος στο Τμήμα Περιβάλλοντος | Από τους 160 εισακτέους εγγράφηκαν οι 127

Σε άρθρο του στο esos.gr, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Ανδρέας Φλώρος εστιάζει στο ζήτημα της μη πλήρωσης των διαθέσιμων θέσεων εισακτέων στα Πανεπιστήμια.

Για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αναφέρει πως το 2022 οι απώλειες άγγιξαν το 22,5%, ενώ οι επόμενες χρονιές παρουσίασαν πτωτική πορεία. Κατά την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά οι απώλειες αγγίζουν το 13%. Στις βασικές αιτίες που οδηγούν στην μείωση των διαθέσιμων θέσεων στα περιφερειακά Πανεπιστήμια, ο κ. Φλώρος συγκαταλέγει το δημογραφικό, την μετακίνηση προς τα αστικά κέντρα, τις οικονομικές δυνατότητες της μέσης ελληνικής οικογένειας, το υψηλό κόστος διαβίωσης με έμφαση τις νησιωτικές περιοχές και την περιορισμένη διαθεσιμότητα της φοιτητικής στέγης σε τόπους με έντονη τουριστική δραστηριότητα. Όπως συμπεραίνει, ολοένα και περισσότεροι υποψήφιοι επιλέγουν σχολές σχετικά κοντά στον τόπο κατοικίας τους και στην οικογένειά τους τόσο για οικονομικούς όσο και για πρακτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τον κ. Φλώρο, ο πραγματικός αριθμός των φοιτητών μειώνεται περαιτέρω και λόγω της μη ολοκλήρωσης των εγγραφών των επιτυχόντων. Παραθέτοντας αριθμητικά δεδομένα και ποσοστά, αναφέρει ότι πέρυσι στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο από τους 1279 επιτυχόντες εγγράφηκαν 993, με τις απώλειες να αγγίζουν το 22,3%. Ωστόσο, φέτος η εικόνα ήταν βελτιωμένη κατά 8,5% όσον αφορά την ολοκλήρωση των εγγραφών, καθώς το 13,9% των φετινών επιτυχόντων δεν εγγράφηκε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Με άλλα λόγια, από τους 1322 επιτυχόντες εγγράφηκαν οι 1138.

Με βάση το ποσοστό της εγγραφής, η Ζάκυνθος και το Τμήμα Περιβάλλοντος φαίνεται να προσελκύει τους λιγότερους φοιτητές. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει στο άρθρο του ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο νησί μας το ποσοστό εγγραφής άγγιξε το 79,4%. Την πρωτιά στις εγγραφές εξασφάλισε η Κέρκυρα (88,6%) και η Κεφαλονιά (83,1%).

«Οι μικρότερες πόλεις – έδρες του Ιονίου Πανεπιστημίου πλήττονται περισσότερο», παρατηρεί ο κ. Φλώρος. Ωστόσο, επισημαίνει πως η γεωγραφία από μόνη της δεν αρκεί για να εξηγήσει το φαινόμενο. Στον αντίποδα, η ασφαλής αξιολόγηση των στοιχείων απαιτεί μελέτη σε βάθος χρόνου. Παράλληλα, ο κ. Φλώρος τονίζει πως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, με δεδομένο ότι οι αριθμοί δεν καταγράφουν τις πιθανές αιτίες των κενών θέσεων στα Πανεπιστήμια. «Η μείωση του πληθυσμού της χώρας εύλογα σχετίζεται με τον τελικό αριθμό των εισακτέων και όχι με το πόσοι από τους επιτυχόντες θα εγγραφούν», σημειώνει και σε επόμενο σημείο του άρθρου του αναφέρει πως «μια ορθολογική ανάλυση θα μπορούσε επίσης να αποπειραθεί να λάβει υπόψιν την έναρξη της λειτουργίας ιδιωτικών Πανεπιστημίων». Στους λόγους μη ολοκλήρωσης των εγγραφών ο συγκαταλέγεται, επίσης, η παράμετρος του 10% για την είσοδο σε άλλο Τμήμα ή Σχολή.

Σημαντικό δείκτη αποτελεί, σύμφωνα με τον Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, η σειρά προτίμησης με την οποία οι υποψήφιοι δήλωσαν το Τμήμα. Όπως σχολιάζει, στα Τμήματα με τις μεγαλύτερες απώλειες σε επίπεδο ολοκλήρωσης εγγραφών εντοπίζονται αυξημένοι αριθμοί εισακτέων που τα είχαν δηλώσει ως 7η ή και ακόμα μεγαλύτερη επιλογή. Ειδικότερα για το Τμήμα Περιβάλλοντος που εδρεύει στη Ζάκυνθο, το σύνολο των εισακτέων για φέτος ήταν 160. Από αυτούς εγγράφηκαν οι 127, αριθμός που, όπως προαναφέρθηκε, αντιστοιχεί σε ποσοστό εγγραφής 79,4%. Όσον αφορά την σειρά προτίμησης, 78 από τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Περιβάλλοντος δήλωσαν το Τμήμα ως 6η και μεγαλύτερη επιλογή. Ο αριθμός αυτός δεν παρουσιάζει σημαντική απόκλιση από τα περσινά δεδομένα. Συνολικά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο φέτος το 46% των επιτυχόντων – δηλαδή λιγότεροι από τους μισούς- είχαν δηλώσει το Τμήμα εισαγωγής τους ως πρώτη ή δεύτερη επιλογή.

Εστιάζοντας ιδιαίτερα στο κόστος στέγασης, διαβίωσης αλλά και μετακίνησης στους τουριστικούς προορισμούς, ο κ. Φλώρος αναφέρεται στην πίεση που προκαλεί η βραχυχρόνια μίσθωση και η εποχικότητα των τουριστικών ροών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φοιτητικής στέγης, σημειώνει τα εξής: «έχει σχεδιαστεί και έχει αρχίσει πλέον να υλοποιείται η διαδικασία ανέγερσης φοιτητικών κατοικιών σε οικόπεδα ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, με το πρώτο στάδιο να υλοποιείται αυτή την στιγμή στην Κεφαλονιά για την ανέγερση 150 διαμερισμάτων. Ζάκυνθος, Λευκάδα και Κέρκυρα θα ακολουθήσουν το ίδιο μοντέλο σύντομα». Επιπρόσθετα, μεταξύ άλλων, ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου αναφέρει ότι μέσω της δωρεάν σίτισης, στόχος του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι η δυνατότητα σπουδών στα νησιά με κόστος διαβίωσης και διαμονής στις 3.000 ευρώ τον χρόνο για έκαστο φοιτητή.

Σοφία Βαρδακαστάνη