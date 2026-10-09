Όταν η αίθουσα καίγεται, ακούμε. Όταν σωπαίνει, όχι – Τρεις εβδομάδες στους δρόμους | Γράφει η Τάνια Πέττα

Αναστασία (Τάνια) Πέττα Φιλόλογος Ελληνικής & Ιταλικής Γλώσσας, ΕΚΠΑ M.Ed.

Τρεις εβδομάδες τώρα, η Γαλλία ζει μια εικόνα που δύσκολα συνηθίζεται.

Το μαθητικό κίνημα που ξεκίνησε από τα προάστια του Παρισιού απλώθηκε σε όλη τη χώρα. Στην τρίτη πανεθνική ημέρα δράσης, τουλάχιστον 900 σχολεία τελούσαν υπό κατάληψη ή έκλεισαν, οι προσαγωγές ξεπέρασαν τις 5.000 και οι τραυματίες είναι εκατοντάδες. Ένας 15χρονος έχασε το χέρι του από χειροβομβίδα κρότου-λάμψης της αστυνομίας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, την είχε σηκώσει από το έδαφος• οι συνθήκες διερευνώνται.

Η βία δεν δικαιολογείται. Ούτε ο εμπρησμός ενός σχολείου ούτε ένας έφηβος που χάνει το χέρι του μπορούν να θεωρηθούν «κόστος» μιας διαμαρτυρίας.

Τι ζητούσαν τα παιδιά

Υπάρχει όμως ένα δεύτερο, πιο άβολο ερώτημα: τι ζητούσαν αρχικά αυτά τα παιδιά;

•Λιγότερους μαθητές ανά τάξη.

•Περισσότερους εκπαιδευτικούς.

•Κτίρια που να στέκονται όρθια.

Αιτήματα που κάθε γονιός και κάθε εκπαιδευτικός θα υπέγραφε χωρίς δεύτερη σκέψη. Κι όμως, η πρώτη απάντηση της κυβέρνησης ήταν αστυνομική. Μόνο εβδομάδες αργότερα ζητήθηκε από τους υπουργούς να ασχοληθούν με τα ίδια τα αιτήματα.

Ο δικός μας Σεπτέμβρης

Τα αιτήματα αυτά δεν μας είναι ξένα. Κάθε Σεπτέμβρη, και στη δική μας εκπαίδευση, τα τμήματα γεμίζουν υπερβολικά, τα κενά καλύπτονται όταν έχει ήδη χαθεί μεγάλο μέρος της χρονιάς, και τα σχολικά κτίρια αντέχουν όσο μπορούν. Κάθε Σεπτέμβρη το αντιμετωπίζουμε σαν καιρικό φαινόμενο: το σχολιάζουμε, αναστενάζουμε, το αναβάλλουμε για του χρόνου. Την Τετάρτη, στο 3ο Γενικό Λύκειο Λαμίας, μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από το ταβάνι και έπεσε πάνω σε μαθητές εν ώρα μαθήματος. Τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο και, ευτυχώς, δεν υπέστησαν σοβαρό τραυματισμό. Κτίρια που να στέκονται όρθια, ζητούσαν οι Γάλλοι μαθητές. Εδώ, το ίδιο αίτημα μας το υπενθύμισε ένα ταβάνι. Δεν γράφω αυτά για να πω ότι η σιωπή μας είναι χειρότερη από τη γαλλική οργή. Η σιωπή δεν είναι πάντα απραξία• μπορεί να είναι υπομονή, ωριμότητα, εμπιστοσύνη ότι οι θεσμοί θα ανταποκριθούν. Μπορεί όμως να είναι και συνήθεια — μια ήσυχη συνθηκολόγηση με το «έτσι είναι τα πράγματα».

Το παιδί στο τελευταίο θρανίο

Η Γαλλία δείχνει τι συμβαίνει όταν ένα πρόβλημα αγνοείται αρκετά ώστε να γίνει θόρυβος και φωτιά. Εμείς δείχνουμε το αντίθετο: ένα πρόβλημα που δεν γίνεται ποτέ θόρυβος, επειδή έχουμε πάψει να το βλέπουμε. Δεν είμαι βέβαιη ποιο από τα δύο είναι χειρότερο. Σε μια τάξη, όπως ξέρει κάθε εκπαιδευτικός, το παιδί που φωνάζει είναι δύσκολο — αλλά τουλάχιστον το ακούς. Το παιδί που έχει πάψει να ζητά και κάθεται ήσυχα στο τελευταίο θρανίο είναι εκείνο που χάνεται χωρίς να το καταλάβει κανείς. Ίσως λοιπόν το ερώτημα δεν είναι αν πρέπει να μιμηθούμε τους Γάλλους. Χρειάζεται κάτι πολύ πιο απλό και, ίσως, πολύ πιο δύσκολο: να ακούμε πριν χρειαστεί να φωνάξουν, να δίνουμε στα προβλήματα της παιδείας την προσοχή που τους αξίζει πριν μας την επιβάλει κάποια φωτιά. Μπορούμε; Και αν η απάντηση είναι «ναι», γιατί δεν το κάνουμε ήδη;