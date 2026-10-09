Μη με ρωτάτε που | Γράφει ο Καστρινός

Αέρινη και δροσερή πάλλεται εκεί πάνω,

κι εγώ ο υπερευαίσθητος χιλιάδες σκέψεις κάνω.

Λουρίδες ανεμίζουνε, τα γαλανά καμάρια,

κι η υπερηφάνεια του ιστού τα λίγα απομεινάρια.

Το σύμβολο η σημαία μας, προδίδει ότι μαυρίζει

και την ψυχολογία μας που άδεια κυματίζει.

Τι είναι το κουρελόπανο που δεν τραβάει το βλέμμα;

ίσως γι’ αυτούς τσου λειτουργούς και να μην είναι θέμα.

Δεν είναι καν τση προσοχής η παραμελημένη,

μόνη και όχι επίτηδες η ανεμοδαρμένη.

Μα υπάρχουν συναισθήματα που δε με εγκαταλείπουν,

ενώνω με τα μάτια μου κομμάτια που τση λείπουν.

Κι έχω μπροστά μου νοητά τη γαλανόλευκή μου,

πού ‘ναι η ψυχή κι η πίστη μου, ίσως και η προσευχή μου.

Τι έχει αλλάξει άραγε και δεν είναι για όλους;

κατά καιρούς οι διάφοροι εσπείρανε διαόλους.

Δίχως κανένα χάσιμο μπήκανε στη ζωή μας,

εμπείκανε στο αίμα μας και ακροβατούν μαζί μας.

Επηρεάζουν φανερά την ψυχοσύνθεσή μας,

πολλοί καρεκλοκάθονται και στη συνείδησή μας.

Έτσι πως να προσέξουμε τα ασήμαντα που λένε;

άλλοι ούτε στενάζουνε, μα άλλους βαθειά τσου καίνε.

Όπως με καίει εμένανε και βρέχονται τα μάτια,

πονώ και νιώθω μέσα μου, σαν κείνηνε κομμάτια.

Γι’ αυτό πήρα την πένα μου κι έγραψα πέντε λέξεις,

γιατί απ’ τη ζήση σήμερα δεν έχεις να διαλέξεις.

Ούλα μας φαίνονται όμοια και η αξία εχάθη,

μα θόλωσε το σύστημα, παντού χιλιάδες λάθη.

Για που τραβάει η άμαξα και ποίον εδιαφέρει,

μονάχα αυτό το μέσεντζερ τι μήνυμα θα φέρει.

Αμέσως την αλλάζουνε όμως άμα τσου δείξεις,

όλα τα διορθώνουνε μετά από υποδείξεις.

Γι’ αυτό τώρα ησύχασα και σκέψεις τόσες κάνω,

αυτά με καίνε μέσα μου και μ’ έχουν να πεθάνω!!!