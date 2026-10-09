Τουριστικός παράδεισος, αλλά φοιτητικός εφιάλτης η Ζάκυνθος

Τα στοιχεία που αφορούν το Τμήμα Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητα.

Από τους 160 επιτυχόντες της φετινής χρονιάς, οι 127 ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους. Πρόκειται για ένα ποσοστό της τάξεως του 79,4%. Την ίδια στιγμή, οι 78 από τους πρωτοετείς φοιτητές είχαν δηλώσει το Τμήμα σχετικά χαμηλά στη λίστα των προτιμήσεών τους.

Τα νούμερα αυτά αποτελούν σαφέστατα ένα «καμπανάκι» αναφορικά με το αν η Ζάκυνθος καταφέρνει να προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε να επιλέξουν το Τμήμα Περιβάλλοντος, στο οποίο καταβάλλεται, κατά γενική ομολογία , αξιόλογη προσπάθεια από την πλευρά των διδασκόντων.

Η τουριστική δραστηριότητα και η βραχυχρόνια μίσθωση καθιστούν την δυνατότητα εύρεσης φοιτητικής στέγης «άθλο». Ωστόσο, ακόμα και στην περίπτωση που βρεθεί διαθέσιμη κατοικία, το ύψος του ενοικίου ξεπερνά τις οικονομικές δυνατότητες των φοιτητών και των οικογενειών τους. Το στεγαστικό πρόβλημα, βέβαια, δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, αλλά και τους δημοσίους υπαλλήλους – ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς – και τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα που δεν κατάγονται από το νησί και αναζητούν μια οικονομικά προσιτή κατοικία.

Στην περίπτωση, όμως, του Τμήματος Περιβάλλοντος το πρόβλημα δεν αφορά μόνο το Πανεπιστήμιο. Αφορά τη Ζάκυνθο συνολικά. Ένα νησί που μπορεί να φιλοξενήσει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, σίγουρα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει και τους φοιτητές του. Η δημιουργία φοιτητικής κατοικίας, όπως έχει προαναγγελθεί, αποτελεί σημαντικό βήμα. Από μόνη της, όμως, δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Χρειάζεται μια ευρύτερη πολιτική για τη στέγαση, το κόστος ζωής και την σύνδεση του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία. Η παρουσία του Τμήματος Περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο δεν είναι υπόθεση μόνο του Πανεπιστημίου. Είναι μια ευκαιρία για το ίδιο το νησί, την οποία δεν έχουμε την πολυτέλεια να την αφήσουμε να χαθεί.

Σοφία Βαρδακαστάνη