Από τα ογκώδη… στη φωτιά | Οι κάτοικοι ζητούν λύσεις και οι κοινότητες αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης – Το περιστατικό στα «Κουρέικα»

• Ένας επαναλαμβανόμενος εφιάλτης

• Η πυρκαγιά στα «Κουρέικα» έδειξε τον κίνδυνο από τους σωρούς απορριμμάτων και ογκωδών

• Από το Καλαμάκι μέχρι το Τραγάκι, οι κάτοικοι ζητούν λύσεις και οι κοινότητες αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης

• Κάμερες στο Τραγάκι για τον εντοπισμό όσων πετούν ογκώδη

Το πρόβλημα με τα ογκώδη και τις ανεξέλεγκτες απορρίψεις δεν λέει να τελειώσει… Από το Καλαμάκι μέχρι το Τραγάκι και από τις άκρες των δρόμων μέχρι απομακρυσμένα σημεία, παλιά έπιπλα, στρώματα, λάστιχα, μπάζα, κλαδιά και κάθε είδους αντικείμενα συνεχίζουν να αφήνονται όπου βολεύει τον καθένα…

Μόνο που πλέον δεν πρόκειται απλώς για μια άσχημη εικόνα ή ένα πρόβλημα καθαριότητας. Η πρόσφατη φωτιά στα «Κουρέικα», κοντά στο αεροδρόμιο, έδειξε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο ότι οι σωροί των απορριμμάτων μπορούν να δυσκολέψουν την πυρόσβεση και να αυξήσουν τον κίνδυνο.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Κωνσταντίνος Κόκορης μιλώντας για το ζήτημα των ανεξέλεγκτων χωματερών τόνισε ότι το πρόβλημα παραμένει και είναι σοβαρό. «Όσο αγώνα και να κάνουμε δεν συμμορφώνεται ο κόσμος και όποιος προλάβει πετάει. Παντού καθαρίζουμε και μετά από 2-3 μέρες είναι η ίδια κατάσταση. Είχα πάει σε ένα χωριό και έπιασα κάποιον και μου είπε είναι περαστός δεν θα κατεβάσει τα σκουπίδια. Όπου σκεφτεί ο καθένας πάει και πετάει τα σκουπίδια. Όπου τον βολεύει. Πρέπει να παίρνουμε έναν χωροφύλακα να φυλάμε όποιον πάει να πετάξει απορρίμματα. Πάνε και τα εναποθέτουν σε ιδιωτικούς χώρους. Για τη φωτιά γίνεται προανάκριση από την Πυροσβεστική, δεν μπήκε τυχαία εκεί φωτιά. Θα μπορούσε να κάνει ζημιά μεγάλη η πυρκαγιά και ευτυχώς που ήταν κόντρα ο αέρας και δεν πήγε προς το αεροδρόμιο.

Στα «Κουρέικα»

Έντονο προβληματισμό προκάλεσε η πρόσφατη πυρκαγιά στην περιοχή «Κουρέικα», πλησίον του αεροδρομίου, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο υπήρχαν, ανεξέλεγκτα πεταμένα, αρκετά απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα, που δυσκόλεψαν ιδιαίτερα το δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η τοπική κοινωνία του Καλαμακίου έχει κατ’ επανάληψη διαμαρτυρηθεί έντονα για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Άκης Μαρμαράς, μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Καλαμακίου, σημείωσε σχετικά με την αδράνεια των αρμοδίων: «Όλοι πάνε και πετάνε εκεί σκουπίδια. Το θέμα είναι ότι εμείς το έχουμε αναφέρει στον δήμο, το έχουμε πει. Ο κύριος Βίτσος είπε: «έχουμε κι αλλού να καθαρίσουμε δεν μπορούμε να ασχολούμαστε συνέχεια με το Καλαμάκ»ι. Εδώ είναι αεροδρόμιο. Αν η φωτιά ήταν μεγαλύτερη και κοβόντουσαν οι πτήσεις ποιος θα είχε την ευθύνη για όλο αυτό; Είναι φοβερή δυσφήμιση να μην μπορεί να πετάξει αεροπλάνο γιατί δεν μπορεί να σβήσει μια φωτιά. Εμείς το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Να το σταματήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε εκεί όλη μέρα να παρακολουθούμε ποιος πετάει και ποιος δεν πετάει».

Ο κ. Μαρμαράς εξέφρασε την έντονη ανησυχία του ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να ξανασυμβεί κάποιο δυσάρεστο περιστατικό: «Δεν μαζεύονται ποτέ δεν είναι μόνο ότι είναι μπάζα, είναι λάστιχα, σακούλες, αμ αρπάξει εκεί δεν σβήνει άλλο. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Περισσότερο με αυτό ασχολούμαστε. Ξέρουμε ότι εκεί αν αρπάξει φωτιά δεν σταματάει άλλο. Είδα πολλά βίντεο από τουρίστες στο αεροδρόμιο και λέγανε «God Bless» θα πετάξουμε στην ώρα μας. Ας κάνει κάτι ο Δήμος. Πολύς κόσμος στο Καλαμάκι έχει οκγώδη και τα πάνε στο αεροδρόμιο και όντως η πόρτα είναι κλειστή. Πού θα πάνε τα ογκώδη; Στο τηλέφωνο σου λένε θα μας πάρουν τηλέφωνο και δεν μας παίρνουν ποτέ».

Από τη μεριά του, το πρώην μέλος του Τοπικού Συμβουλίου, μόνιμος κάτοικος και επιχειρηματίας στο Καλαμάκι, κ. Σάκης Στραβοπόδης, βρέθηκε στο σημείο της πυρκαγιάς και τόνισε την επικινδυνότητα της κατάστασης: «Το πρόβλημα εκεί κάτω είναι χρόνιο και τα οικόπεδα εκεί δεν τα καθαρίζει κανένας. Συν ότι τα έχουν κάνει οικόπεδα για μπάζα και δεν είναι μόνο τα μπάζα, πετάνε και σκουπίδια. Αν δεν προλαβαίνανε στο τσάκ τα πυροσβεστικά, θα περνούσε η φωτιά, θα έφτανε στη θάλασσα και θα καιγόταν το δάσος του Νικολουδάκη, είχε πολύ αέρα. Πρέπει κάτι να γίνει. Δεν ξέρω να πάνε πινακίδες, οι ιδιοκτήτες να βάλουνε κάτι να το φράξουνε. Κάπως πρέπει να γίνει. Το θέμα είναι σοβαρό εκεί κάτω. Έχει και σπίτι είναι πολύ επικίνδυνο. Έχουμε να κάνουμε με οικογένειες, με τουρισμό δίπλα στο αεροδρόμιο, παραλίγο να σταματήσουν οι πτήσεις και θα γινόταν πάλι ένα κομφούζιο με τους πελάτες που ήταν να φύγουνε και με εκείνους που θα έρχονταν. Δεν χρειάζονται τέτοια πράγματα το 2026».

Ο Διοικητής Νομού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κ. Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, αναφερόμενος στο μείζον θέμα των σκουπιδιών στην περιοχή, σημείωσε: «Στο χώρο εδώ της πυρκαγιάς υπήρχαν κάποιοι σωροί με απορρίμματα, οι οποίοι δυσκόλεψαν το έργο της κατάσβεσης και απαιτήθηκε περισσότερο νερό και ενέργειες για πλήρη κατάσβεση». Σημειώνεται ότι για την κατάσβεση της φωτιάς συνέδραμαν συνολικά 10 οχήματα, 2 ομάδες ΕΜΟΔΕ και 34 άνδρες. Ο Δήμος Ζακύνθου συνέδραμε επίσης τις προσπάθειες με δύο υδροφόρες και δύο μηχανήματα έργου.

Τέλος, ο Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, κ. Δημήτρης Αδαμόπουλος, από τη μεριά του τόνισε: «Διερευνάται πως ξεκίνησε η φωτιά. Στον χώρο υπήρχε μεγάλη εναπόθεση σκουπιδιών. Οι πυροσβέστες έσβηναν τη φωτιά από τα απορρίμματα. Υπήρχαν πολλές μικρές εστίες από σκουπίδια και ογκώδη. Ήταν δίπλα στο αεροδρόμιο και ευτυχώς ήταν όλοι κοντά και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα».

Στο Τραγάκι

Στο Τραγάκι, το ίδιο πρόβλημα επανέρχεται κάθε χρόνο, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, όταν επιχειρήσεις και κάτοικοι κάνουν καθαρισμούς και αναζητούν τρόπο να απομακρύνουν όσα δεν χρειάζονται. Η διαφορά είναι ότι εκεί η κοινότητα έχει ήδη προχωρήσει σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου, με συγκεκριμένη διαδικασία για την περισυλλογή των ογκωδών και με την τοποθέτηση καμερών σε σημεία όπου οι παράνομες απορρίψεις επαναλαμβάνονται.

Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Κοινότητας, τα ογκώδη αφήνονται συχνά σε κάδους που βρίσκονται σε απομακρυσμένα και σκοτεινά σημεία, μακριά από κατοικημένες περιοχές, με το φαινόμενο να καταγράφεται κυρίως κατά τις βραδινές ώρες. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετές από τις απορρίψεις φαίνεται να προέρχονται και από κατοίκους γειτονικών χωριών, οι οποίοι μεταφέρουν εκεί αντικείμενα προς απόρριψη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συνεννόηση. Για τον περιορισμό του φαινομένου, ο πρόεδρος θα προχωρήσει στην τοποθέτηση καμερών σε τρία σημεία όπου εντοπίζεται συστηματικά η παράνομη απόρριψη ογκωδών, με στόχο τόσο την αποτροπή όσο και τον εντοπισμό των υπευθύνων.

«Θα τοποθετηθούν σε τρεις μεριές που πετάνε τα ογκώδη. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το χωριό είναι ότι πάντα αυτή την εποχή, καθαρίζουν όλοι τις επιχειρήσεις τους, από διάφορα μέρη της περιοχής και φέρνουν τα ογκώδη τους και οτιδήποτε άλλο έχουν για πέταμα.Τα αφήνουν σε κάδους που είναι απομακρυσμένοι από την κατοικημένη περιοχή», εξήγησε ο κ.Νίκος Αβανιτάκης, Πρόεδρος της Κοινότητας Τραγακίου.

Ο ίδιος, παράλληλα, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία της διαδικασίας περισυλλογής των ογκωδών αντικειμένων με τη χρήση αρπάγης, σημειώνοντας ότι πλέον έχει δημιουργηθεί ένας συγκεκριμένος τρόπος ενημέρωσης και παραλαβής: «Είναι σε καλό δρόμο η διαδικασία περισυλλογής με τα ογκώδη με την αρπάγη. Αρκετοί κάτοικοι επικοινωνούν και υπάρχει μια διαδικασίας παραλαβής. Αλλά υπάρχουν κάποιοι που δεν συμμορφώνονται και δεν υπολογίζουν τίποτα. Βλέπουμε ότι είναι από τα γειτονικά χωριά και δεν είναι από το Τραγάκι».

Την ανάγκη για μεγαλύτερη συμμόρφωση των πολιτών υπογραμμίζει ο πρόεδρος, σημειώνοντας πως, παρά την καλή πορεία της διαδικασίας απομάκρυνσης των ογκωδών, εξακολουθούν να καταγράφονται περιστατικά ανεξέλεγκτης απόρριψης, κάτι που αναγκάζει τον ίδιο να φροντίζει για την περισυλλογή τους: «Προχθές το βράδυ πέταξαν μπαούλα και ένα ψυγείο και το άφησαν έξω. Την επόμενη μέρα πήγε κάποιος άλλος και πέταξε κλαδιά κάτω στο δρόμο. Ο κόσμος πρέπει να συμμορφωθεί. Δεν έχουμε φέτος κανένα γενικό πρόβλημα με τα σκουπίδια αλλά το χειμώνα αυτό γίνεται συνέχεια με τα ογκώδη. Έχουμε άριστη συνεργασία και με τον κ. Γιακουμέλο και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Το πρόβλημα είναι στη συμμόρφωση του κόσμου που τα πετάνε οπουδήποτε, πηγαίνω εγώ ο ίδιος και τα μαζεύω και τα πηγαίνω σε συγκεκριμένο μέρος ώστε να έρθει η αρπάγη να τα πάρει».

Δ. Μπινιώρης – Κ. Βυθούλκα – Γ. Καλαμαρά