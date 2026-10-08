Γ. Στασινόπουλος: «Μας ενδιαφέρει ο αθλητισμός και το αποδεικνύουμε… Προσπερνάμε τους συκοφάντες»

«Είμαστε η πρώτη δημοτική αρχή που ασχολείται τόσο πολύ με τον αθλητισμό στο νησί. Και αυτό πρέπει να τονιστεί. Πρώτη φορά στο νησί «πέφτουν» πάνω από 5 εκατ. ευρώ στον αθλητισμό».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Δήμαρχος Ζακύνθου κ. Γιώργος Στασινόπουλος, απαντώντας σχετικά με τις έντονες διαμαρτυρίες που δέχεται η Δημοτική Αρχή για την κατάσταση στις αθλητικές υποδομές στο νησί μας. Ο κ. Στασινόπουλος αναφέρθηκε διεξοδικά τόσο στο θέμα του Κλειστού Γυμναστηρίου και στο πού ακριβώς βρίσκονται οι διαδικασίες, όσο και στα φλέγοντα έργα στο Στάδιο και στα Δημοτικά Γήπεδα.

Σχετικά με το νέο Κλειστό Γυμναστήριο, ο Δήμαρχος υπογράμμισε: «Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Είχαμε πει από το Μάρτιο ότι το φθινόπωρο θα ανεβάσουμε το διαγωνισμό. Το επόμενο διάστημα ανεβαίνει ο διαγωνισμός. Το πολύ σε ένα χρόνο μέχρι να τελειώσουν όλες οι διαδικασίες θα υπάρχει ανάδοχος, με υπογραφή. Όποιος το αμφισβητεί να ανατρέξει στις δηλώσεις που είχαμε κάνει τον Μάρτιο. Τότε πάλι μας είχαν ρωτήσει και είχαμε πει ότι το 2028 θα δείτε να σκάβεται το γήπεδο. Αυτές είναι οι διαδικασίες δημοσίου, δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μια μέρα νωρίτερα».

Για το πού βρίσκονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις στο Δημοτικό Στάδιο, ο κ. Στασινόπουλος επισήμανε ότι είναι η απόλυτη προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής και εκεί θα “τρέξουν” πρώτα οι εργασίες, ώστε να ολοκληρωθούν άμεσα και να μπορέσει να παίξει στη φυσική της έδρα η Ζάκυνθος: «Οι εργασίες στο Δημοτικό Στάδιο προχωράνε κανονικά βάσει χρονοδιαγράμματος. Έχουν τελειώσει όλες οι εσωτερικές διαδικασίες. Έχουν γίνει παραπάνω από όσα έχουμε πει. Η κερκίδα έρχεται, το επόμενο διάστημα θα την έχουμε. Ολοκληρώνονται οι εργασίες στο χώρο των φιλοξενούμενων που είναι κάποιες εργασίες να γίνουν. Ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες η ράμπα και όλα αυτά που χρειάζονται για να γίνει το γήπεδο και προχωράμε. Ο διαγωνισμός για τα κοντέινερ είναι ήδη στον αέρα. Την επόμενη βδομάδα νομίζω θα έχουμε και ανάδοχο για τα κοντέινερ και είμαστε ακριβώς ό,τι έχουμε πει εντός χρονοδιαγράμματος».

Τι γίνεται με τα υπόλοιπα Δημοτικά Γήπεδα

Ο κ. Στασινόπουλος απάντησε λεπτομερώς και για τα υπόλοιπα Δημοτικά Γήπεδα, εξηγώντας πώς ακριβώς έχει η κατάσταση: «Όλα τα γήπεδα έχουν άδεια μέχρι 31/12 να παίξουν. Υπάρχει παράταση αδείας όπως παίζανε τόσα χρόνια. Παράλληλα τελειώνοντας το Δημοτικό Στάδιο, θα πέσουμε στα υπόλοιπα γήπεδα για να τα φτιάξουμε. Για το Μαχαιράδο από την πρώτη στιγμή γνώριζαν ότι δεν έχει τις προδιαγραφές για να παίξει. Εμένα προσωπικά είχε πάρει τηλέφωνο ο πρόεδρος και του είπα ότι δεν μπορεί να πάρει αδειοδότηση να παίξει. Αυτή τη στιγμή όλο το βάρος η Δημοτική αρχή το έχει ρίξει στο δημοτικό στάδιο για την ομάδα. Γνωρίζει όλη η Ζακυνθινή κοινωνία ότι είναι υπό επισκευή το στάδιο, παρόλα αυτά έχει άδεια να παίξει κεκλεισμένων των θυρών. Το γνωρίζανε από την πρώτη στιγμή. Με το γήπεδο του Αγγερικού έχουμε την ατυχία να… αποβιώσει ο εργολάβος και είμαστε στη διαδικασία να αποκηρύξουμε την εταιρεία λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος και να καλέσουμε τον επόμενο ή αν δεν δεχτεί ο επόμενος, να ξαναγίνει ο διαγωνισμός, να συνεχιστούν οι εργασίες από το σημείο που είχαμε μείνει».

Για τη δημιουργία γηπέδου στην ευρύτερη περιοχή των Αλυκών, ο κ. Στασινόπουλος επισήμανε: «Είχαμε πει ότι πιέζουμε, τη «ΜΕΣΟΓΕΙΟ» για το ανταποδοτικό για να φτιάξει γήπεδο . Είχαμε πει επίσης ότι θα το φτιάχναμε με δικά μας χρήματα. Αυτή τη στιγμή έχει προκύψει το Δημοτικό Στάδιο και καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να αφήσουμε τη μεγάλη ομάδα να μην έχει σπίτι. Κακά τα ψέματα. Θέλουμε η μεγάλη ομάδα του νησιού μας να παίζει στο νησί και για αυτό δίνουμε όλον αυτόν τον αγώνα. Όταν τελειώσει με το καλό το Δημοτικό Στάδιο, τότε θα δούμε τι θα γίνει και με το Καταστάρι, αλλά και με το Μαχαιράδο».

Η παραίτηση της ανδρικής ομάδας βόλεϊ και το Κλειστό της Παναγούλας

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και στην παραίτηση του ανδρικού τμήματος βόλεϊ του Α.Σ. Ζακύνθου λόγω παντελούς έλλειψης χώρου προπόνησης, και ξεκαθάρισε τα εξής: «Όσον αφορά την παραίτηση της ομάδας που δεν παίζει στην κατηγορία, έχουμε το γήπεδο στην Παναγούλα που μπορούσαν να αγωνιστούν και να κάνουν τις εμφανίσεις τους. Το ξέρουμε πολύ καλά. Αναβαθμίζουμε το κλειστό στο 2ο Γυμνάσιο, το επόμενο διάστημα μπαίνει ο ανάδοχος και αλλάζει το παρκέ και βάζουμε το παρκέ που έχουν ζητήσει για να γίνονται προπονήσεις».

«Προσπερνάμε τους συκοφάντες και πάμε στο αποτέλεσμα»

Ο κ. Στασινόπουλος συνέχισε σημειώνοντας ότι και στο Κλειστό Γυμναστήριο έχουν γίνει συγκεκριμένες παρεμβάσεις για να μη στάζουν πλέον νερά από τη στέγη, ενώ φτιάχτηκε και δεύτερο γήπεδο μπάσκετ εκτός των κύριων εγκαταστάσεων. Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν γίνει σε πολλά σημεία του νησιού νέα γήπεδα μπάσκετ και 5Χ5 για ποδόσφαιρο. Αμέσως μετά, απάντησε ευθέως στους “συκοφάντες”, όπως τους χαρακτήρισε, προσθέτοντας με νόημα ότι τόσα χρόνια ουδείς διαμαρτυρήθηκε δημόσια στο νησί για τις αθλητικές υποδομές: «Μας ενδιαφέρει ο αθλητισμός και εμείς είμαστε εδώ και το αποδεικνύουμε καθημερινά. Όσον αφορά τους οργανωμένους συκοφάντες, αυτοί πάντα θα υπάρχουν. Τους προσπερνάμε και πάμε στο αποτέλεσμα. Βέβαια, δεν τους είδα τόσα χρόνια γιατί δεν διαμαρτυρηθήκανε γιατί το δημοτικό στάδιο δεν ήταν αντάξιο; Δεν τους είδαμε ποτέ να διαμαρτυρηθούνε γιατί οι ομάδες δεν μπορούνε να παίξουν σε ανώτερη κατηγορία; Δεν είδαμε κανέναν. Τι είδαμε από την προηγούμενη αρχή, δημοτική αρχή προς τιμή της; Να φτιάξει το γήπεδο στο Ρομίρι. Μπράβο και συγχαρητήρια, ένα ανοιχτό γήπεδο. Από κει και πέρα, εμείς αναβαθμίζουμε και αδειοδοτούμε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις».

Διονύσης Μπινιώρης