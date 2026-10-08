Ένωση Λογιστών και Επιμελητήριο στο πλευρό των επιχειρήσεων | Ημερίδα για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Ενημερωτική ημερίδα για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και τις νέες ηλεκτρονικές υποχρεώσεις

Ενημερωτική ημερίδα για τις νέες ψηφιακές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, με αντικείμενο τις αλλαγές που έχουν δρομολογηθεί στις φορολογικές και λογιστικές διαδικασίες, καθώς και τις νέες απαιτήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις.

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Ένωση Λογιστών Ζακύνθου και το Εμπορικό Επιμελητήριο Ζακύνθου, με εισηγητή τον Αντώνη Ντίνο, Σύμβουλο Ψηφιοποίησης Φορολογικών και Λογιστικών Διαδικασιών της AN Digital, πρώην Προϊστάμενο και Επιχειρησιακό Υπεύθυνο της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA της ΑΑΔΕ.

Στο επίκεντρο της ενημέρωσης βρέθηκε το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής και γενικότερα η ψηφιακή παρακολούθηση της διακίνησης αγαθών. Παρουσιάστηκε το πλαίσιο που αφορούσε τις επιχειρήσεις οι οποίες διακινούν αγαθά και υπάγονταν στις σχετικές υποχρεώσεις της ΑΑΔΕ, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι η εφαρμογή των νέων διαδικασιών διαφοροποιούνταν ανάλογα με τη δραστηριότητα κάθε επιχείρησης, τον τρόπο διακίνησης και τις πραγματικές εμπορικές ροές.

Ένα σημαντικό μέρος της ημερίδας αφορούσε την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση και τα βήματα που έπρεπε να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για την ομαλή μετάβασή τους στο νέο περιβάλλον. Κατά την παρουσίαση αναλύθηκαν ζητήματα όπως η επιλογή του τρόπου έκδοσης των ηλεκτρονικών παραστατικών, η συνεργασία με πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης όπου αυτή επιλεγόταν, οι απαιτούμενες εξουσιοδοτήσεις και οι διαδικασίες για την έναρξη της λειτουργίας.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη σωστής παραμετροποίησης των πληροφοριακών συστημάτων, ελέγχου των πραγματικών συναλλαγών και κατάλληλης εκπαίδευσης των χρηστών.

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών Ν. Ζακύνθου, κ. Νίκος Τσουκαλάς, τόνισε ότι η ημερίδα είχε ως βασικό στόχο την ενημέρωση τόσο των λογιστών όσο και του επιχειρηματικού κόσμου του νησιού για τις αλλαγές που έρχονταν με την υποχρεωτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού τιμολογίου: «Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, θα έχει πολύ μεγάλα κόστη και απαιτείται γνώση. Δεν είναι μόνο υπόθεση των λογιστών αλλά και τον επιχειρηματιών, γιατί πλέον οτιδήποτε κινείται θα έχει ειδική διαδικασία».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αλλαγές που αφορούσαν τη διακίνηση των εμπορευμάτων και τον ρόλο των μεταφορέων. Εξήγησε ότι : «Πλέον υπάρχουν μεγάλες αλλαγές με τους μεταφορείς και με τους φορτωτές. Μπορεί να ξεκινά ένα εμπόρευμα να φεύγει από τη Βόρεια Ελλάδα, να ανεβαίνει Θεσσαλονίκη, να κατεβαίνει Αθήνα και από Αθήνα να κατεβαίνει με άλλη μεταφορική στη Ζάκυνθο. Αυτό μέχρι τώρα ήταν με μια φορτωτική και «περπατούσε» όλη αυτή την περιοχή».

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ακόμη ότι η ψηφιακή καταγραφή θα μπορούσε να αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούνται τα αποθέματα των επιχειρήσεων, καθώς οι κινήσεις των προϊόντων θα αποτυπώνονται ηλεκτρονικά: «Τώρα κάθε μεταφορέας θα μπαίνει στο σύστημα και θα σκανάρει και θα ξέρει η φορολογική αρχή σε ποιο σημείο βρίσκεται το εμπόρευμα. Μετά πλέον θα ολοκληρώνεται κάθε συναλλαγή με τον τρόπο που θα εισάγονται στην αποθήκη κάθε επιχείρησης. Είτε αφορά αποθηκευτικό χώρο ή αποθήκη της επιχείρησης , πλέον θα είναι όλα καταγεγραμμένα. Και σε εύλογο χρονικό διάστημα δεν θα χρειάζεται να γίνεται η απογραφή. Η απογραφή θα υπάρχει ήδη από τις εισαγωγές – εξαγωγές».

Τέλος , συνέδεσε την εφαρμογή του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής με την προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής και της αδήλωτης διακίνησης προϊόντων. Όπως ανέφερε, μέσα από την καταγραφή της διαδρομής των αγαθών θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερο ορατά τα ενδιάμεσα στάδια της εμπορικής αλυσίδας, αλλά και τα περιθώρια κέρδους που διαμορφώνονταν από τον παραγωγό έως το τελικό σημείο πώλησης: «Λόγω των εμπορευμάτων, η Ευρώπη έχει δεχθεί μια τεράστια πίεση από την Κίνα, με αποτέλεσμα οι Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να μην μπορούν να πωλήσουν και να μην ξέρουμε ποιες είναι οι τιμές. Από την άλλη μεριά δεν υπάρχει κάποια καταγραφή για τη διακίνηση των προϊόντων και για αυτό βλέπουμε τις μεγάλες αυξήσεις από τη βιοτεχνία στο ράφι. Μέσα από αυτή τη διαδικασία της καταγραφής, πλέον θα φαίνονται όλα και όλο οι μεσάζοντες και ποια είναι τα ποσοστά του κέρδους. Η ευρωπαϊκή ένωση αυτή τη στιγμή χάνει 96 δις ετησίως από τον ΦΠΑ. Στόχος είναι να μειωθεί κατά πολύ αυτό το οποίο χάνεται από τις παράνομες μεταφορές».

Κυριακή Βυθούλκα