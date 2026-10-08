Στο δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2027 τα αποτελέσματα της γεώτρησης στο Ιόνιο

Στην τελική ευθεία μπαίνει ο σχεδιασμός για την ερευνητική γεώτρηση στο Ιόνιο, με τον Απρίλιο του 2027 να αποτελεί το πρώτο μεγάλο ορόσημο και τα αποτελέσματα να αναμένονται δύο μήνες αργότερα.

Η γεώτρηση στον στόχο «Ασωπός 1», στο θαλάσσιο μπλοκ 2, αναμένεται να δώσει τις πρώτες απαντήσεις για το εάν στην περιοχή υπάρχει φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για το επόμενο στάδιο των ερευνών.

Το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς οι μέχρι σήμερα σεισμικές έρευνες έχουν εντοπίσει έναν στόχο με σημαντικές εκτιμήσεις δυναμικού. Ωστόσο, ακόμη και σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα απαιτηθούν πρόσθετες γεωτρήσεις για να προσδιοριστεί το μέγεθος του πιθανού κοιτάσματος και κυρίως αν μπορεί να καταστεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο.

Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για κοίτασμα μεγέθους 270 δις κυβικών μέτρων, όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Energean Μαθιός Ρήγας μιλώντας στο φόρουμ φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, η Ελλάδα θα γίνει αυτάρκης και εξαγωγέας φυσικού αερίου.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του ΑΠΕ- ΜΠΕ, η διενέργεια των επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων (που απαιτούν επίσης περιβαλλοντική αδειοδότηση) απαιτεί περίοδο περίπου ενός έτους (άρα τοποθετούνται στο 2028) και – σε περίπτωση θετικού αποτελέσματα έπεται τριετής περίοδος για την εγκατάσταση του εξοπλισμού άντλησης και μεταφοράς των υδρογονανθράκων.

Σημειώνεται ότι την Τρίτη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ιονίων Νήσων ενέκρινε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη γεώτρηση στον Ασωπό. Στην περίπτωση που ανακαλυφθούν υδρογονάνθρακες τον ρόλο του επικεφαλής της Κοινοπραξίας που κατέχει σήμερα η Energean, θα αναλάβει η ExxonMobil.

Γεωργία Καλαμαρά