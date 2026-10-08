“Έπιασε δουλειά” στη Ζάκυνθο ο Ηλίας Φυντάνης | “Αδικούν τους εαυτούς τους οι παίκτες…θα αντιδράσει η ομάδα” (φώτο-βίντεο)

Με στόχο τη σκληρή δουλειά ανέλαβε τα καθήκοντα του ως τεχνικός του ΑΠΣ Ζάκυνθος ο Ηλίας Φυντάνης, ο οποίος υποσχέθηκε σκληρή δουλειά , ενώ παρατήρησε κάποια από τα αγωνιστικά ζητήματα που θέλει να αλλάξει στην ομάδα όπως το γεγονός ότι δέχεται εύκολα γκολ. Ο πολύπειρος προπονητής είχε τον βοηθό του Χαράλαμπο Εμμανουήλ, ενώ επιστρέφει ο γυμναστής Α. Χατζηεμμανουήλ τις επόμενες ημέρες. Προπονητής τερματοφυλάκων επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια στον σύλλογο ο έμπειρος Κώστας Γιαννάτος.



Ο κ. Φυντάνης αξιολογεί ήδη το ρόστερ που έχει στα χέρια του, ενώ σήμερα 08/10 πριν την πρώτη του προπόνηση είχε συνομιλία με τους παίκτες και τους ζήτησε να παλέψουν όλοι μαζί για να μπορέσει η Ζάκυνθος να επιστρέψει στο δρόμο των επιτυχιών.

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Διονύσης Μπινιώρης