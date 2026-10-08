Μάστιγα οι τηλεφωνικές απάτες – Αύξηση κατά 50% σε σχέση με πέρυσι

Σε… επιδημία έχουν εξελιχθεί οι τηλεφωνικές απάτες, με τα θύματα να πολλαπλασιάζονται ταχύτατα, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 50% περισσότερες περιπτώσεις συγκριτικά με το 2025.

«Φραγή» στους απατεώνες επιδιώκει να τοποθετήσει διάταξη του υπουργείου Δικαιοσύνης, που καθιστά κακουργηματική την πράξη υπεξαίρεσης από το πρώτο κιόλας ευρώ και όχι από τις 120.000 που ήταν έως σήμερα.

Σύμφωνα με τη διάταξη, η τηλεφωνική και διαδικτυακή απάτη θα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, εφόσον η προκαλούμενη ζημιά είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Η ποινή κάθειρξης φτάνει τα 8 χρόνια εάν η απάτη συντελείται κατά ευάλωτου ατόμου ή γίνεται κατά σύστημα και κατά συναυτουργία, ενώ εάν το ποσό υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, μπορεί να επιφέρει έως και 10 χρόνια φυλάκιση.

Για την αντιμετώπιση των τηλεφωνικών απατών, στην Ελληνική Αστυνομία δημιουργείται ειδικό τμήμα που θα ασχολείται αποκλειστικά με τις τηλεφωνικές και συναφείς απάτες.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να είναι προσεχτικοί και να καταγγέλλουν αμέσως κάθε περιστατικό στην Αστυνομία.