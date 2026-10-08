Επίδομα παιδιού Α21: Πληρώνονται σήμερα 40.000 δικαιούχοι – Ποιοι εντάσσονται στην εμβόλιμη πληρωμή

Σε εμβόλιμη πληρωμή του επιδόματος παιδιού (Α21) προχωρά σήμερα το απόγευμα ο ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα σε περίπου 40.000 δικαιούχους σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews.

Αν και αρχικά οι εκτιμήσεις αφορούσαν περίπου 8.000 παιδιά ο αριθμός αυξήθηκε κατά πολύ μετά την απόφαση του διοικητή του ΟΠΕΚΑ Επαμεινώνδα Ατσαβές να ζητήσει έλεγχο σε όλες τις περιπτώσεις.

Πρόκειται για περιπτώσεις που δεν συμπεριλήφθηκαν στην εκκαθάριση της πληρωμής της 30ής Σεπτεμβρίου, καθώς δεν είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως η διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων σχολικής φοίτησης.

Η εκκρεμότητα συνδέεται με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και την καθυστέρηση στην ανάρτηση των απαραίτητων στοιχείων από τις σχολικές μονάδες στο πληροφοριακό σύστημα mySchool. Χωρίς την ενημέρωση αυτή δεν ήταν δυνατή η ολοκλήρωση του ελέγχου που απαιτείται για την εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων Α21.

Το ζήτημα αφορά κυρίως παιδιά για τα οποία έπρεπε να επιβεβαιωθεί η ολοκλήρωση της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και η εγγραφή τους στην επόμενη τάξη. Μέχρι να καταχωριστούν τα σχετικά στοιχεία, οι αιτήσεις παρέμεναν σε εκκρεμότητα ως προς τον συγκεκριμένο έλεγχο και η ΗΔΙΚΑ δεν μπόρεσε να προχωρήσει σε πληρωμή.

Η 9η Οκτωβρίου αποτελεί, την ημερομηνία της έκτακτης συμπληρωματικής καταβολής για τις αιτήσεις που θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη διαδικασία ελέγχου. Ωστόσο οι δικαιούχοι θα πληρωθούν από σήμερα το απόγευμα.

Η επιλογή της εμβόλιμης πληρωμής έγινε απο τη διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ώστε να μην υπάρχει μεγάλη αναμονή για τις οικογένειες που είχαν βρεθεί εκτός της αρχικής εκκαθάρισης.

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις προηγούμενων ετών, οι δικαιούχοι μπορούσαν να χρειαστεί να περιμένουν έως τα τέλη Νοεμβρίου για την καταβολή του ποσού.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Γι αυτό στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

α στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Την ίδια ώρα όσοι δικαιούχοι της ενίσχυσης δεν έχουν προλάβει ακόμη να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μπορούν να το πράξουν τώρα και να διεκδικήσουν αναδρομικά 5 δόσεις της ενίσχυσης.

Η πλατφόρμα του Α21 ξεκίνησε να επαναλειτουργεί από τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026 για νέες αιτήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων αιτήσεων και θα παραμείνει ανοικτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στις 18:00.

Ποια είναι τα ποσά που θα πάρουν οι δικαιούχοι

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα, εφόσον πρόκειται για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο και ανάλογα το ύψος του εισοδήματος.

Το ποσό ανεβαίνει σε 140 ή 84 ή 56 ανά μήνα από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.

Σήμερα, για να λάβει κανείς το μέγιστο ποσό επιδόματος (70 ευρώ για 1 παιδί, 140 ευρώ για 2 παιδιά και 280 ευρώ για 3 παιδιά) πρέπει να έχει οικογενειακό εισόδημα:

Έως 10.500 ευρώ για 1 παιδί

Έως 12.000 ευρώ για 2 παιδιά

Έως 13.500 ευρώ για τρία παιδιά

Έως 15.000 ευρώ για 4 παιδιά

Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 έτους 2026 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση.