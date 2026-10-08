Υπόμνημα για την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατέθεσε το Επιμελητήριο στη συνάντηση με την DG REGIO

Το Επιμελητήριο Ζακύνθου συμμετείχε ενεργά στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στην Κέρκυρα, υπό τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Γιάννη Τρεπεκλή, με τη συμμετοχή του Αναπληρωτή Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Nicola De Michelis. Το Επιμελητήριο Ζακύνθου εκπροσώπησαν ο Α΄ Αντιπρόεδρος, Ιάκωβος Κονταράτος και ο Β’ Αντιπρόεδρος Διονύσης Κούτσης, οι οποίοι στις παρεμβάσεις τους επικεντρώθηκαν τόσο στις άμεσες ανάγκες των επιχειρήσεων όσο και στον σχεδιασμό της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2027.

Προτεραιότητα η αποτελεσματική ολοκλήρωση της τρέχουσας περιόδου

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, κεντρικό μήνυμα της συνάντησης αποτέλεσε η ανάγκη σημαντικής επιτάχυνσης της υλοποίησης του Προγράμματος 2021–2027. Η αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, η ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής ικανότητας των δικαιούχων και η επιτάχυνση των διαδικασιών αποτελούν πλέον κρίσιμες προϋποθέσεις ώστε να μη χαθούν αναπτυξιακές δυνατότητες για τα Ιόνια Νησιά. Το Επιμελητήριο Ζακύνθου υπογράμμισε ότι η επιτάχυνση δεν αφορά μόνο τον δημόσιο τομέα, αλλά και την ικανότητα των επιχειρήσεων να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αποτελεσματικά τις επενδύσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε να εξεταστεί η δυνατότητα επιλεξιμότητας της αναγκαίας τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης —μηχανικών, οικονομολόγων και εξειδικευμένων συμβούλων— μέσα από τα ίδια τα επιχειρηματικά προγράμματα, ώστε ιδιαίτερα οι μικρές επιχειρήσεις να μπορούν όχι μόνο να εντάσσονται σε μία δράση, αλλά και να ολοκληρώνουν έγκαιρα και σωστά την επένδυσή τους.

Οι νέες επιχειρηματικές δράσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επιχειρηματικές δράσεις συνολικού προϋπολογισμού €30 εκατ. που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2021–2027». Το Επιμελητήριο Ζακύνθου επισήμανε την ανάγκη τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αξιολόγησης να λαμβάνουν υπόψη τη σημερινή οικονομική πραγματικότητα. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, επιχειρήσεις που τα προηγούμενα χρόνια αντιμετώπισαν αρνητικές χρήσεις, αναγκάστηκαν να μειώσουν προσωπικό ή προχώρησαν σε ρυθμίσεις υποχρεώσεων δεν πρέπει να αποκλείονται αυτομάτως από τη δυνατότητα πραγματικού εκσυγχρονισμού. Παράλληλα, προτάθηκε η αξιολόγηση των επενδύσεων να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στο μετρήσιμο αποτέλεσμα που αναμένεται να δημιουργήσει η επένδυση: στην παραγωγικότητα, στη μείωση του λειτουργικού και ενεργειακού κόστους, στην ψηφιακή αναβάθμιση και στη συνολική ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

Η επόμενη προγραμματική περίοδος σχεδιάζεται από σήμερα

Η συζήτηση για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2027 και τον ρόλο των Περιφερειών και των τοπικών φορέων στη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική είχε ιδιαίτερη βαρύτητα. Το Επιμελητήριο Ζακύνθου θεωρεί ότι τα νησιά δεν πρέπει να περιμένουν την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού σχεδιασμού για να διεκδικήσουν εκ των υστέρων χρηματοδότηση. Οφείλουν να συμμετέχουν από τώρα στη διαμόρφωση των εργαλείων που θα καθορίσουν την περίοδο 2028–2034.

Για τον λόγο αυτό, στο πλαίσιο της συνάντησης κατατέθηκε στον κ. De Michelis αναλυτικό υπόμνημα του Επιμελητηρίου Ζακύνθου με συγκεκριμένες προτάσεις για την ανταγωνιστικότητα και τον παραγωγικό μετασχηματισμό των νησιωτικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Από την αντιστάθμιση της νησιωτικότητας στη μείωση του κόστους της

Κεντρική θέση του υπομνήματος αποτελεί η ανάγκη η νησιωτικότητα να αποκτήσει μετρήσιμη οικονομική διάσταση. Το πρόσθετο κόστος μεταφορών και διαχείρισης, η ενεργειακή επιβάρυνση, η εποχικότητα, η μικρή τοπική αγορά και η δυσκολότερη πρόσβαση σε εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και υπηρεσίες επηρεάζουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα των νησιωτικών επιχειρήσεων. Το Επιμελητήριο προτείνει τη διερεύνηση ενός Παρατηρητηρίου Νησιωτικής Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας, το οποίο θα μπορεί να αποτυπώνει αντικειμενικά αυτές τις μόνιμες διαρθρωτικές επιβαρύνσεις και να λαμβάνεται υπόψη στον σχεδιασμό των κατάλληλων επενδυτικών εργαλείων. Η πρόταση δεν αφορά άκαμπτες γεωγραφικές ποσοστώσεις, αλλά καλύτερα σχεδιασμένη χρηματοδότηση με βάση τις πραγματικές συνθήκες των νησιωτικών οικονομιών.

Ένα ενιαίο πλαίσιο μετασχηματισμού για τις νησιωτικές επιχειρήσεις

Παράλληλα, προτείνεται για την περίοδο 2028–2034 ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικού μετασχηματισμού που θα συνδυάζει: Τεχνητή Νοημοσύνη και ψηφιακό μετασχηματισμό, ενεργειακή εξοικονόμηση, ΑΠΕ για αυτοκατανάλωση , αποθήκευση ενέργειας, εξηλεκτρισμό παραγωγικών διαδικασιών και επαγγελματικών μεταφορών, αποδοτικότερη χρήση νερού και άλλων πόρων. Στόχος δεν είναι η χρηματοδότηση αποσπασματικών δαπανών ή τεχνολογιών, αλλά επενδύσεων που επιφέρουν μετρήσιμη μείωση του κόστους και πραγματική αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Για το Επιμελητήριο Ζακύνθου, η συνάντηση στην Κέρκυρα δεν αποτελεί το τέλος μιας συζήτησης, αλλά αφετηρία για συγκεκριμένα επόμενα βήματα.

Το Επιμελητήριο αναμένει οι επικείμενες επιχειρηματικές δράσεις να σχεδιαστούν με κριτήρια πραγματικά προσβάσιμα στις μικρές και υφιστάμενες επιχειρήσεις, να επιταχυνθεί η υλοποίηση του Προγράμματος 2021–2027, με παράλληλη ενίσχυση της τεχνικής και διοικητικής ικανότητας, να υπάρχει ουσιαστική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και της χωρικής διάστασης των επιχειρηματικών χρηματοδοτήσεων, η νησιωτικότητα να αποκτήσει ουσιαστικό και μετρήσιμο ρόλο στον σχεδιασμό της περιόδου 2028–2034, και οι τοπικοί επιχειρηματικοί φορείς να συμμετέχουν έγκαιρα και ενεργά στον διάλογο για τη νέα Πολιτική Συνοχής.