Δυο συλλήψεις από την Πυροσβεστική | Κ. Αλεξόπουλος: «Δεν έχει τελειώσει η αντιπυρική περίοδος»

Σε δύο συλλήψεις προχώρησε το προηγούμενο χρονικό διάστημα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, εφαρμόζοντας αυστηρά την κείμενη νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, στις 30 Σεπτεμβρίου είχε συλληφθεί στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε.) Ζακύνθου, μία αλλοδαπή για πρόκληση πυρκαγιάς σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του νησιού.

Λίγες μέρες μετά, στις 2 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθη από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ.Ν Ζακύνθου, ένας ημεδαπός για εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριο χώρο, και πάλι κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Ζακύνθου. Στον συγκεκριμένο επιβλήθηκε επιπλέον και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.223,63 ευρώ.

Ο Διοικητής Νομού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ζακύνθου, κ. Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, μιλώντας για τα περιστατικά, υπενθύμισε στους συμπολίτες μας ότι η αντιπυρική περίοδος παραμένει σε πλήρη ισχύ: «Να προσέχουν γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα η αντιπυρική περίοδο και η καύση επιτρέπεται μετά από την 1η Νοεμβρίου με τις ανάλογες προϋποθέσεις, τη λήψη μέτρων κλπ. Χρειάζεται προσοχή ακόμα. Ισχύουν οι περιορισμοί περί απαγόρευσης καύσης θερμών εργασιών. Αλλά και μετά το πέρας που θα επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, θα πρέπει και αυτή να γίνει με προσοχή και με λήψη των απαραίτητων μέτρων. Η πυροσβεστική δεν έχει σταματήσει τις περιπολίες. Συνεχίζουμε κανονικά».

Οι οδηγίες της Πυροσβεστικής

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει διαρκώς, μεταξύ άλλων, τα εξής αυστηρά μέτρα:

• Απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων φυτικής βλάστησης (κλαδεμάτων, υπολειμμάτων καλλιέργειας, ξηρών χόρτων κτλ.), απορριμμάτων και εν γένει η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο ανεξαρτήτου δείκτη επικινδυνότητας.

• Απαγορεύονται οι θερμές εργασίες όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού), καθώς και τις λοιπές ημέρες χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων. Ως θερμές εργασίες νοούνται οι εργασίες που παράγουν σπινθήρες ή περιλαμβάνουν γυμνή φλόγα/θερμότητα, όπως ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκόλληση, κοπή, λείανση, χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου, καθώς και χρήση εξοπλισμού που προκαλεί θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα.

• Απαγορεύεται η καύση ειδών πυροτεχνίας στην ύπαιθρο όταν ο δείκτης επικινδυνότητας, είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού) καθώς και τις λοιπές ημέρες χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων.

• Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού) καθώς και τις λοιπές ημέρες χωρίς την τήρηση των προβλεπόμενων προληπτικών μέτρων, όρων και προϋποθέσεων.

Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται ότι ο νέος Ποινικός Κώδικας απαγορεύει ρητά τη διατήρηση φωτιάς, την εκτέλεση θερμών εργασιών, τη χρήση συσκευών που προκαλούν σπινθήρα ή ειδών πυροτεχνίας ή βεγγαλικών σε δάση, δασικές εκτάσεις, πάρκα, άλση, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού) και οι παραβάτες τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Αν από τις ανωτέρω ενέργειες προκληθεί σοβαρή πυρκαγιά τότε ο υπαίτιος διώκεται σε βαθμό κακουργήματος. Περαιτέρω, ο εμπρησμός βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα τιμωρείται με φυλάκιση ή κάθειρξη χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα και χωρίς δυνατότητα εξαγοράς της ποινής και επιπλέον χρηματική ποινή έως 200.000 ευρώ».

Διονύσης Μπινιώρης