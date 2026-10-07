ΕΣΠΑ: Πιέζει ο χρόνος για τα έργα | Σύσκεψη στην Κέρκυρα – Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Ζακύνθου

–Σύσκεψη στην Κέρκυρα με τον Αναπλ. Διευθυντή της DG REGIO

–Οι προτάσεις του Επιμελητηρίου Ζακύνθου για τη νέα προγραμματική περίοδο

–Στο επίκεντρο οι ανάγκες των νησιωτικών επιχειρήσεων

Η επιτάχυνση των έργων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2021-2027, η αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων, αλλά και ο σχεδιασμός της Πολιτικής Συνοχής για την επόμενη περίοδο 2028-2034 βρέθηκαν στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στην Κέρκυρα, παρουσία του Αναπληρωτή Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG REGIO), Nicola De Michelis.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στο κτήριο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης στο Παλαιό Φρούριο, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, Δήμαρχοι των Ιονίων Νήσων, οι Πρυτανικές Αρχές του Ιονίου Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κέρκυρας, καθώς και εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων και των παραγωγικών φορέων. Παρόντες μεταξύ άλλων από τη Ζάκυνθο ήταν ο Δήμαρχος και πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ Γ. Στασινόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ι. Κονταράτος και ο Β΄ Αντιπρόεδρος του φορέα, Διονύσης Κούτσης.

Οι πόροι του ΕΣΠΑ και οι καθυστερήσεις

Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκε η πορεία υλοποίησης του Περιφερειακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2021-2027. Ο Περιφερειάρχης Ι.Ν. Γιάννης Τρεπεκλής αναφέρθηκε στην πρόσφατη αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία, όπως σημείωσε, επιτρέπει τη χρηματοδότηση κρίσιμων τομέων για τα νησιά. «Εξέφρασα τις ευχαριστίες μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έγκριση της αναθεώρησης του προγράμματος, η οποία επέτρεψε την ένταξη κρίσιμων τομέων, όπως τα έργα ύδρευσης, η κοινωνική κατοικία, ο τουρισμός και η στήριξη των μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Ανέδειξα τις αντικειμενικές δυσκολίες και τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου (μνημεία UNESCO, αρχαιολογικές εγκρίσεις, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις), οι οποίες επιβραδύνουν την απορρόφηση των δαπανών παρά τον υψηλό αριθμό εντάξεων. Παράλληλα, τόνισα ότι η Περιφέρεια κατατάσσεται 2η σε απορροφητικότητα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, γεγονός που αποδεικνύει την ετοιμότητα των υπηρεσιών όταν οι διαδικασίες είναι ευέλικτες».

Ο κ. Τρεπεκλής έθεσε παράλληλα θέμα αυστηρότερων χρονοδιαγραμμάτων για τα έργα που παρουσιάζουν καθυστερήσεις, προαναγγέλλοντας ακόμη και απεντάξεις όπου δεν υπάρχει πρόοδος. «Διαμήνυσα προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι ο διαθέσιμος χρόνος εξαντλήθηκε και ανακοίνωσα την εφαρμογή αυστηρής διαχειριστικής πειθαρχίας, η οποία περιλαμβάνει απεντάξεις έργων που παρουσιάζουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και την άμεση ανακατανομή των πόρων σε έτοιμους φορείς, ώστε να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους αναπτυξιακούς πόρους των Ιονίων Νήσων».

Αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη οι Περιφέρειες να διατηρήσουν ουσιαστικό ρόλο στη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, εκφράζοντας την αντίθεσή του σε τάσεις συγκεντρωτισμού.

Από την πλευρά του, ο Nicola De Michelis υπογράμμισε τη σημασία της επιτόπιας αποτίμησης των έργων και χαιρέτισε τις νέες επενδυτικές προτεραιότητες του αναθεωρημένου προγράμματος, ζητώντας παράλληλα την επιτάχυνση των διαδικασιών ώστε να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί στόχοι.

Στο επίκεντρο οι μικρές επιχειρήσεις – Το υπόμνημα για τη νησιωτικότητα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη Ζάκυνθο παρουσιάζει η παρέμβαση του Επιμελητηρίου, καθώς μεγάλο μέρος της συζήτησης αφορούσε τις επιχειρηματικές δράσεις που πρόκειται να προκηρυχθούν, αλλά και το πώς θα σχεδιαστούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία μετά το 2027.

Ο κ. Κονταράτος έθεσε ως βασικό ζήτημα την προσαρμογή των προγραμμάτων στις πραγματικές ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων. «Στην παρέμβασή μου, για τις επιχειρηματικές δράσεις που πρόκειται να προκηρυχθούν, τόνισα την ανάγκη τα κριτήρια να ανταποκρίνονται στη σημερινή πραγματικότητα των μικρών επιχειρήσεων και η αξιολόγηση να δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στο πραγματικό αποτέλεσμα της επένδυσης. Παράλληλα, πρότεινα την ενίσχυση της τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης, ώστε οι επιχειρήσεις όχι μόνο να εντάσσονται στα προγράμματα, αλλά να μπορούν και να υλοποιούν γρήγορα και σωστά τις επενδύσεις τους».

Το Επιμελητήριο κατέθεσε, επίσης, στον κ. De Michelis αναλυτικό υπόμνημα με προτάσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2028-2034, με βασικό ζητούμενο την αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους που δημιουργεί η νησιωτικότητα. «Για την περίοδο 2028–2034, καταθέσαμε στον κ. De Michelis αναλυτικό υπόμνημα του Επιμελητηρίου Ζακύνθου με μία κεντρική πρόταση: Να περάσουμε από την απλή αντιστάθμιση της νησιωτικότητας στη μείωση του πραγματικού οικονομικού της κόστους. Η νησιωτικότητα πρέπει να μπορεί να μετρηθεί και να λαμβάνεται ουσιαστικά υπόψη στον σχεδιασμό των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων».

Ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση

Στις προτάσεις του Επιμελητηρίου περιλαμβάνεται ένα ευρύτερο πλαίσιο για τον μετασχηματισμό των νησιωτικών επιχειρήσεων, με έμφαση στην τεχνολογία, την ενέργεια και τη μείωση του λειτουργικού κόστους. «Παράλληλα, προτείνουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μετασχηματισμού των νησιωτικών επιχειρήσεων που να συνδυάζει ψηφιακή αναβάθμιση και AI, ενεργειακή εξοικονόμηση, ΑΠΕ, αποθήκευση ενέργειας και εξηλεκτρισμό, με τελικό στόχο τη μείωση του κόστους και την πραγματική αύξηση της παραγωγικότητας. Όχι αποσπασματικές επιδοτήσεις, αλλά επενδύσεις που αλλάζουν ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και ανταγωνίζεται μια επιχείρηση».

Η συζήτηση στην Κέρκυρα έβαλε στο ίδιο τραπέζι τις ανάγκες των νησιών για την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, αλλά και τον σχεδιασμό της επόμενης. Όπως σημειώνει το Επιμελητήριο, κοινός τόπος για τα νησιά είναι η ανάγκη στήριξης των μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων, απλούστευσης των διαδικασιών και ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού που θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ιδιαιτερότητες κάθε νησιού.

Γεωργία Καλαμαρά