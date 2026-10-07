Σχεδόν ολοσχερής η καταστροφή από φωτιά σε σπίτι στην πόλη

«Συναγερμός» σήμανε χθες το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου, όταν ξέσπασε φωτιά σε σπίτι στην οδό Λουδοβίκου Σαλβατόρ.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα στο εσωτερικό της οικίας, με το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε σε αυτή να καταφέρνει ευτυχώς να βγει έγκαιρα έξω, γλιτώνοντας τα χειρότερα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε άμεσα στο σημείο με 6 οχήματα και 12 άνδρες, προκειμένου να περιορίσει την πυρκαγιά, κάτι που κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, οι ζημιές που προκλήθηκαν στην κατοικία ήταν σχεδόν ολοσχερείς. Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε και στις παρακείμενες κατοικίες, ωστόσο η άμεση επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς και σε άλλα σπίτια.

Ο Υποδιοικητής της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ζακύνθου, κ. Παναγιώτης Ακτύπης, αναφέρθηκε στο περιστατικό, τονίζοντας ότι οι ζημιές στη μονοκατοικία είναι πολύ μεγάλες: «Η υπηρεσία μας γύρω στις 09.40 ενημερώθηκε για πυρκαγιά στην οδό Λουδοβίκου Σαλβατόρ. Μετέβησαν άμεσα 6 οχήματα με 12 άντρες. Η πυρκαγιά ήταν σε μονοκατοικία όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Δυστυχώς η πυρκαγιά κατέστρεψε σχεδόν ολοσχερώς την κατοικία, η οποία είναι μη κατοικήσιμη πλέον. Διερευνάται τι συνέβη από το Ανακριτικό Τμήμα της Υπηρεσίας»

Ο κ. Ακτύπης αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που δημιουργούν οι στενοί δρόμοι και το έντονο κυκλοφοριακό στην προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων, σημειώνοντας: «Το πρόβλημα με τη Ζάκυνθο και τους στενούς δρόμους είναι γνωστό. Προσαρμοζόμαστε σε κάθε περίσταση και προσπαθούμε να αντιμετωπίζουμε ό,τι προβλήματα συναντούμε, με δυσκολία, αλλά καταφέραμε και φτάσαμε».

Στο σημείο έσπευσε από την πρώτη στιγμή και η Αστυνομία, προκειμένου να συνδράμει στη διαχείριση της κατάστασης και στη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Παράλληλα, οι άνδρες της Πυροσβεστικής συνέχισαν την επιχείρηση, φορώντας τις ειδικές προστατευτικές στολές, προκειμένου να εντοπίσουν την εστία της πυρκαγιάς και να ελέγξουν την έκταση των ζημιών στην οικία.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται πλέον από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.