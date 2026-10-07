Ξεκίνησαν οι πρώτες παραλαβές αντιγριπικών εμβολίων στη Ζάκυνθο

Οι πρώτες παρτίδες αντιγριπικών εμβολίων έχουν ήδη αρχίσει να φτάνουν στα φαρμακεία του νησιού.

Η διάθεση των εμβολίων, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, γίνεται τμηματικά και όχι με την άφιξη του συνόλου των ποσοτήτων ταυτόχρονα. Ήδη από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας έχουν ξεκινήσει οι παραλαβές, ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να συνεχιστεί η τροφοδοσία των φαρμακείων.

Μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ζακύνθου, κ. Ανδρέας Βίτσος, εμφανίζεται αισιόδοξος ως προς την επάρκεια των εμβολίων, εκτιμώντας ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν σημαντικά προβλήματα στην κάλυψη των αναγκών: «Όπως και σε όλη την Ελλάδα, σταδιακά έρχονται οι παρτίδες των εμβολίων. Ήδη από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας έχουν ξεκινήσει να έρχονται και αυτές τις ημέρες συνεχίζονται οι παραλαβές. Ολοκληρώνεται κάθε χρόνο σταδιακά, δεν έρχονται όλα τα εμβόλια μαζί».

Σε χαμηλά ακόμη επίπεδα κινείται η ζήτηση, κάτι που θεωρείται αναμενόμενο για την εποχή. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου, οι περισσότεροι πολίτες έχουν συνδέσει τον αντιγριπικό εμβολιασμό με τους φθινοπωρινούς μήνες και αναμένεται να κινηθούν πιο ενεργά από τα μέσα Οκτωβρίου: «Αυτή τη στιγμή, επί της ουσίας, είμαστε σε συνθήκες καλοκαιριού ακόμα και προφανώς ο κόσμος δεν το αναζητά. Ο κόσμος που κάνει το εμβόλιο της γρίπης το έχει συνδέσει με τους φθινοπωρινούς μήνες κατά κάποιο τρόπο. Οπότε αναμένουμε να ξεκινήσει ο εμβολιασμός σε μεγαλύτερο βαθμό μετά τις 15 Οκτωβρίου και μέχρι τις 15 Νοεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί στον μεγαλύτερο βαθμό του».

Στα φαρμακεία ο εμβολιασμός των ενηλίκων

Για ακόμη μία χρονιά, τα φαρμακεία αναμένεται να έχουν καθοριστικό ρόλο στον εμβολιασμό του ενήλικου πληθυσμού, καθώς αποτελούν πλέον βασικό σημείο πρόσβασης των πολιτών στον αντιγριπικό εμβολιασμό: «Όπως κάθε χρόνο, τα φαρμακεία θα είναι στην πρώτη γραμμή του εμβολιασμού των ενηλίκων. Έτσι κι αλλιώς, τα φαρμακεία των κοινοτικών περιοχών είναι ο χώρος εμβολιασμού των ενηλίκων. Και όπως κάθε χρόνο, τα φαρμακεία της Ζακύνθου θα ανταποκριθούν πάρα πολύ καλά», υπογράμμισε ο κ. Βίτσος.

Για τη φετινή περίοδο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά τριδύναμα αντιγριπικά εμβόλια, σύμφωνα με τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τα συγκεκριμένα εμβόλια περιλαμβάνουν δύο στελέχη γρίπης Α και ένα στέλεχος γρίπης Β της γενεαλογικής γραμμής Victoria. Η σύνθεση αυτή συνδέεται με την απουσία ουσιαστικής κυκλοφορίας του στελέχους B/Yamagata στον πληθυσμό τα τελευταία χρόνια.

Ο εμβολιασμός στα φαρμακεία αφορά αποκλειστικά ενήλικες, δηλαδή άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Για παιδιά και εφήβους έως 18 ετών, ο αντιγριπικός εμβολιασμός πραγματοποιείται από τους παιδιάτρους.

Κυριακή Βυθούλκα