Από τον Διονύσιο Σολωμό στα all inclusive | Γράφει ο Διονύσης Τσιριγώτης

Διονύσης Τσιριγώτης Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστημίου Πειραιώς

Η Ζάκυνθος συνιστά μια ιδιαιτέρως εύγλωττη περίπτωση της θεμελιώδους αντίφασης που χαρακτηρίζει τους ώριμους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Η οικονομική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου ενός τόπου μπορεί, όταν υπερβαίνει ορισμένα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και θεσμικά όρια, να υπονομεύσει τις ίδιες τις προϋποθέσεις της επιτυχίας του. Συνεπακόλουθα το κρίσιμο ζήτημα δεν εξαντλείται στο απλουστευτικό δίλημμα «ανάπτυξη ή προστασία», αλλά αφορά τη δυνατότητα ενός παραγωγικού προτύπου να μετατρέπει την οικονομική μεγέθυνση σε βιώσιμη ευημερία, χωρίς να απομειώνει τους πόρους που καθιστούν δυνατή τη μακροχρόνια κοινωνική αναπαραγωγή.

Η ιδιαιτερότητα της Ζακύνθου έγκειται στη συνύπαρξη ενός εξαιρετικά πλούσιου φυσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου. Το τοπίο, η παράκτια ζώνη και η βιοποικιλότητα συνυπάρχουν με μια ιστορική παράδοση που συνδέει την επτανησιακή εμπειρία με τον Ευρωπαϊκό διαφωτισμό, τον ρομαντισμό και τη συγκρότηση του νεότερου ελληνικού πολιτισμού. Η παρουσία του Σολωμού, του Κάλβου και του Φώσκολου δεν αποτελεί απλώς ένδοξη ιστορική αναφορά· μαρτυρεί την ύπαρξη ενός πολιτισμικού οικοσυστήματος μέσα στο οποίο κυκλοφορούσαν ιδέες, αναπτύσσονταν μορφές δημόσιας κοινωνικότητας και παραγόταν πολιτισμός. Υπό αυτή την έννοια, η πολιτισμική κληρονομιά δεν είναι μόνο απόθεμα προς διατήρηση, αλλά παραγωγική ικανότητα που οφείλει να ανανεώνεται.

Η ανάπτυξη του μαζικού τουρισμού μετέβαλε αποφασιστικά αυτή τη δομή. Δημιούργησε εισόδημα, απασχόληση, επενδύσεις και κοινωνική κινητικότητα, εντάσσοντας το νησί στις διεθνείς τουριστικές ροές. Η επιτυχία αυτή, ωστόσο, εμπεριέχει μια ενδογενή αντίφαση. Όταν η οικονομική δραστηριότητα συγκεντρώνεται υπέρμετρα στον τουρισμό, η λογική του κλάδου τείνει να αναδιοργανώνει τη γη, την εργασία, τις επενδύσεις, τις υποδομές και τελικά τα ίδια τα κριτήρια κοινωνικής αποτίμησης. Η γη αντιμετωπίζεται ολοένα περισσότερο ως επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο, το τοπίο μετασχηματίζεται σε εμπορεύσιμο προϊόν, η ιστορική ταυτότητα αξιοποιείται ως εργαλείο κατασκευής και προώθησης της τουριστικής εικόνας του τόπου, ενώ ο πολιτισμός εντάσσεται στη στρατηγική εμπορικής διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό ανακύπτει μια χαρακτηριστική απόκλιση μεταξύ ατομικής και συλλογικής ορθολογικότητας. Η εντατικότερη αξιοποίηση ενός ακινήτου ή η επέκταση μιας επιχείρησης μπορεί να είναι απολύτως ορθολογική για τον ιδιώτη. Η συσσώρευση, όμως, χιλιάδων αντίστοιχων αποφάσεων σε έναν πεπερασμένο νησιωτικό χώρο δύναται να προκαλέσει συμφόρηση, υπερκατανάλωση υδάτινων πόρων, πίεση στα δίκτυα αποχέτευσης και διαχείρισης αποβλήτων, αλλοίωση του τοπίου και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Εδώ ακριβώς αποκτά αναλυτική σημασία η έννοια της φέρουσας ικανότητας: όχι ως ένας αυθαίρετος μέγιστος αριθμός επισκεπτών, αλλά ως το όριο πέρα από το οποίο το κοινωνικοοικολογικό σύστημα αδυνατεί να απορροφήσει πρόσθετη τουριστική πίεση χωρίς σωρευτικές απώλειες.

Η προβληματική αυτή παραπέμπει ευθέως στη θεωρία της Elinor Ostrom για τη διακυβέρνηση των κοινών πόρων. Το τοπίο, οι ακτές, η οικολογική ισορροπία, ο δημόσιος χώρος και η πολιτισμική φυσιογνωμία διαθέτουν συλλογική αξία, ακόμη και όταν επιμέρους πόροι υπόκεινται σε ιδιωτική ιδιοκτησία. Κατά συνέπεια, η προστασία τους δεν μπορεί να προκύψει αποκλειστικά από ατομικές επιλογές ή από τους μηχανισμούς της αγοράς. Προϋποθέτει θεσμούς συλλογικής αυτοδέσμευσης, σαφείς κανόνες χρήσης και κοινωνικά νομιμοποιημένα όρια. Το ουσιώδες ερώτημα είναι εάν η Ζάκυνθος μπορεί να κυβερνήσει τον τουρισμό, αντί να επιτρέψει στην τουριστική οικονομία να αναδιοργανώνει διαρκώς τον χώρο και τις κοινωνικές της προτεραιότητες.

Από αυτή την οπτική, η απάντηση δεν περιορίζεται στην επέκταση των υποδομών. Εάν κάθε αύξηση της ζήτησης αντιμετωπίζεται αποκλειστικά με αύξηση της χωρητικότητας, δημιουργείται ένας αυτοτροφοδοτούμενος κύκλος. Περισσότερες αφίξεις απαιτούν περισσότερες υποδομές, οι νέες υποδομές επιτρέπουν περισσότερες αφίξεις και η συνεχής επέκταση καταναλώνει σταδιακά τους πόρους που συγκροτούν την ελκυστικότητα του προορισμού. Απαιτείται, επομένως, μετάβαση από τη λογική της ποσότητας στη λογική της αξίας, με κριτήρια την τοπική προστιθέμενη αξία, την ποιότητα της εργασίας, την περιβαλλοντική προστασία, την ποιότητα ζωής και την πολιτισμική αναπαραγωγή.

Υπό αυτό το πρίσμα, η αντίθεση ανάμεσα στη «Ζάκυνθο του Σολωμού» και στη «Ζάκυνθο των all inclusive» δεν υποδηλώνει επιλογή ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Συμβολίζει δύο διαφορετικές λογικές ανάπτυξης⸱ εκείνη που αναπαράγει και εμπλουτίζει το κεφάλαιο του τόπου και εκείνη που το καταναλώνει για βραχυπρόθεσμη απόδοση. Το πραγματικό διακύβευμα είναι βαθύτερα πολιτικό⸱ εάν η τοπική κοινωνία διατηρεί την ικανότητα να καθορίζει συλλογικά τους σκοπούς της ανάπτυξής της. Η βιώσιμη ευημερία προϋποθέτει όχι την άρνηση του τουρισμού, αλλά την υπαγωγή του σε ένα ευρύτερο κοινωνικό σχέδιο, ικανό να προστατεύει τα κοινά αγαθά και να μετατρέπει την οικονομική επιτυχία σε θεσμική, κοινωνική και πολιτισμική δημιουργία, υπηρετώντας τη συνέχεια της κοινότητας. Εν κατακλείδι, το μέτρο επιτυχίας ενός τόπου δεν είναι μόνο η αξία που αντλεί από όσα κληρονόμησε, αλλά η αξία που κατορθώνει να δημιουργήσει και να κληροδοτήσει στις επόμενες γενιές.