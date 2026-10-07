Στο δικαστήριο 18 αγρότες για τις κινητοποιήσεις του 2022

Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζακύνθου κάνει λόγο για προσπάθεια ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων και καλεί σε συγκέντρωση την επόμενη Παρασκευή έξω από το Δικαστήριο

Στο εδώλιο οδηγούνται την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, 18 αγρότες της Ζακύνθου, για τη συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις του Φεβρουαρίου του 2022.

Με αφορμή τη δίκη, ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζακύνθου κάνει λόγο για προσπάθεια ποινικοποίησης των αγροτικών αγώνων και καλεί σωματεία, φορείς και πολίτες να βρεθούν στις 9 το πρωί, έξω από το Δικαστήριο, σε ένδειξη συμπαράστασης.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο Σύλλογος, αναφέρεται: «Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζακύνθου καταγγέλλει στη ζακυνθινή κοινωνία τη συνεχιζόμενη δίωξη αγροτών του νησιού για τη συμμετοχή τους στις αγροτικές κινητοποιήσεις του Φλεβάρη του 2022 και την προσπάθεια ποινικοποίησης των διεκδικήσεων μας.Δ εν πρόκειται για κάτι καινούργιο. Τα τελευταία χρόνια, τέτοια εποχή, μετά από κάθε επίσκεψη κυβερνητικών στελεχών στο νησί και τις «παχιές» υποσχέσεις τους για στήριξη του πρωτογενή τομέα, οι αγρότες της Ζακύνθου βρίσκονται αντιμέτωποι με την ίδια κατάσταση. Άλλοτε καλούνται στην Αστυνομία για να δώσουν εξηγήσεις για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις και φέτος, βρίσκονται αντιμέτωποι με το δικαστήριο.

Στις 16 Οκτωβρίου 2026, οδηγούνται σε δίκη 18 αγρότες. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται επί το πλείστον άνθρωποι μεγάλης ηλικίας. Άνθρωποι που έχουν περάσει μια ολόκληρη ζωή στα χωράφια, άνθρωποι που σήμερα αντιμετωπίζουν ακόμη και σοβαρά προβλήματα υγεία. Αλήθεια, πόσο αναγκαίο είναι για την «ανεξάρτητη» Δικαιοσύνη να εξαντλεί την αυστηρότητά της σε αγρότες, επειδή συμμετείχαν σε μια αγροτική κινητοποίηση; Πόσο επείγον είναι να ανασύρονται και να προχωρούν τέτοιες υποθέσεις, τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την κινητοποίηση;

Δεν αμφισβητούμε το δικαίωμα της Δικαιοσύνης να εξετάζει κάθε υπόθεση που φτάνει ενώπιόν της. Όμως η εφαρμογή του νόμου δεν μπορεί να αποσυνδέεται από την πραγματικότητα και τις συνθήκες μέσα στις οποίες ζουν οι άνθρωποι που καλούνται να λογοδοτήσουν, όπως επίσης, να γίνεται με συγκεκριμένη στρατηγική και με σκοπό την τρομοκράτηση του αγροτικού κινήματος μπροστά στην νέα λαίλαπα που έρχεται. Οι συγκεκριμένοι αγρότες δεν βγήκαν στον δρόμο για να εξυπηρετήσουν προσωπικά συμφέροντα, ούτε γιατί έχουν λύσει τα προβλήματά τους, αλλά επειδή δεν μπορούν πλέον να τα βγάλουν πέρα, δηλαδή δεν μπορούν να παραμείνουν στα χωράφια τους και να ζουν από αυτά. Η διεκδίκηση των αγροτών δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως εγκληματική πράξη. Υπάρχουν μεγάλες αντιφάσεις που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Οι αγρότες που αγωνίζονται για να μπορούν να ζήσουν από τη δουλειά τους βρίσκονται στα δικαστήρια. Την ίδια στιγμή, η κοινωνία παρακολουθεί τις καθυστερήσεις και τις νέες νομοθετικές διατάξεις για τις εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις έρευνες και τις δικογραφίες που αφορούν τη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων, καθώς και τις πολιτικές ευθύνες που έχουν τεθεί δημόσια στο επίκεντρο. Ακόμα, για τον αγρότη που σηκώνει το κεφάλι και διεκδικεί το αυτονόητο και βγαίνει στον δρόμο επειδή δεν μπορεί πλέον να αντέξει και να σηκώσει τις συνεχόμενες προκλήσεις που έχει ο πρωτογενής τομέας, η απάντηση είναι «δεν υπάρχουν περιθώρια» αλλά δικογραφίες και δικαστήρια όμως για την πολεμική οικονομία και τα εξοπλιστικά προγράμματα, υπάρχουν άλλες προτεραιότητες όπου κατασπαταλούνται τα χρήματα του λαού. Αυτή την πολιτική καταγγέλλουμε. Δεν ζητάμε προνόμια, ούτε ειδική μεταχείριση. Ζητάμε σεβασμό στην πραγματικότητα που ζει ο παραγωγός και το αυτονόητο δικαίωμα να ζούμε από τον κόπο μας ώστε να μπορούμε να παράγουμε και να κρατήσουμε τις οικογένειες και τα χωριά μας ζωντανά. Και γι’ αυτό δεν θα ζητήσουμε την άδεια κανενός για να αγωνιστούμε για την επιβίωσή μας. Η τρομοκρατία και οι διώξεις δεν θα περάσουν.

Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ζακύνθου δηλώνει ότι δεν αποδέχεται την ποινικοποίηση των αγροτικών αγώνων. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τους συναδέλφους μας και να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που οδηγούν τους αγρότες στους δρόμους. Γιατί εμείς είμαστε αυτοί που σακατευόμαστε για να παράξουμε την τροφή του λαού! Αυτοί που πρέπει να διώκονται είναι όλοι αυτοί μας βγάζουν στους δρόμους και δεν είναι άλλοι από όλους αυτούς που μας έχουν κυβερνήσει όλα αυτά τα χρόνια όπου με την υποταγή στις προσταγές της ΕΕ μέσω της ΚΑΠ έχουν συρρικνώσει το εισόδημα μας, οι ίδιοι, που για ψηφοθηρικούς λόγους ανέπτυξαν πελατειακές σχέσεις με χρήματα που άνηκαν στον αγροτικό κόσμο. Καλούμε όλους τους Ζακυνθινούς, Σωματεία και μαζικούς φορείς την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 9:00 έξω από το δικαστήριο Ζακύνθου. Να είμαστε όλοι εκεί, δίπλα στους 18 βιοπαλαιστές αγρότες μας. Να τους υποδεχτούμε και να τους σταθούμε όπως τους αξίζει: ως ήρωες του καθημερινού μόχθου, που δεν λυγίζουν αλλά παλεύουν για να καλλιεργήσουν την γη και για να κρατήσουν τις οικογένειές τους και τα χωριά μας ζωντανά».