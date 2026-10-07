13 περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν άμεση θεσμοθέτηση των Θαλάσσιων Πάρκων σε Ιόνιο και Αιγαίο

Την άμεση θεσμοθέτηση των Θαλάσσιων Πάρκων σε Ιόνιο και Αιγαίο, καθώς και την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας για τις περιοχές Natura 2000 ζητούν 13 περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Σε ανακοίνωσή του, ο ΑΡΧΕΛΩΝ υπογραμμίζει ότι η μεγαλύτερη πρόκληση έγκειται στην εφαρμογή και διαχείριση των νέων πάρκων και όλων των περιοχών Natura 2000 και τονίζει, μεταξύ άλλων, την ανάγκη για άμεση έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης για τις εν λόγω περιοχές.

«Η καθυστέρηση της θεσμοθέτησης της πλειοψηφίας των περιοχών Natura 2000 και των νέων Θαλάσσιων Πάρκων σε Ιόνιο και Αιγαίο εντείνει την ανησυχία μας και δημιουργεί ερωτήματα για τις πραγματικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. Ο ΑΡΧΕΛΩΝ, μαζί με το WWF Ελλάς και ακόμη 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις, ζητά την άμεση θεσμοθέτηση και ουσιαστική προστασία των νέων Θαλάσσιων Πάρκων, καθώς και την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας για όλες τις περιοχές Natura 2000», αναφέρεται στην ανακοίνωση και εν συνεχεία προστίθενται τα εξής: «δεδομένου ότι η μεγαλύτερη πρόκληση αφορά την αποτελεσματική εφαρμογή και διαχείριση των νέων πάρκων και όλων των περιοχών Natura 2000, 13 περιβαλλοντικές οργανώσεις, ζητάμε την άμεση θεσμοθέτηση των νέων Θαλάσσιων Πάρκων σε Ιόνιο και Αιγαίο, την αποτελεσματική προστασία των υφιστάμενων Θαλάσσιων Πάρκων, την άμεση έκδοση και εφαρμογή των Προεδρικών Διαταγμάτων και των Σχεδίων Διαχείρισης για όλες τις περιοχές Natura 2000».

Σοφία Βαρδακαστάνη